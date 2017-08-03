Пост главреда издания займет Владимир Тодоров, возглавлявший ранее в редакции отдел Интернет и СМИ



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Александр Белоновский и его заместитель Михаил Пак в ближайшее время покинут «Ленту.ру». Пост главного редактора издания с 14 августа займет Владимир Тодоров, пишет РБК со ссылкой на сообщение одного из сотрудника «Ленты.ру».

Директор по внешним коммуникациям Rambler and Co Матвей Алексеев подтвердил, что в редакции «Ленты.ру» произойдут кадровые изменения, однако не стал уточнять, какие именно. «Изменения действительно будут. В ближайшее время будет официальный релиз», — сказал он. Напомним, что Белоновский сменил Алексея Гореславского на посту главного редактора Lenta.ru в начале прошлого года.

Освободившийся пост главреда издания займет 23-летний Владимир Тодоров, который до этого возглавлял в редакции отдел Интернет и СМИ. К своей работе на новой должности он приступит с 14 августа.