Прежний главный редактор «Живого Журнала» покинул Rambler&Co



Алексей Королев. Фото: соцсети

Пост главного редактора «Живого Журнала» занял Алексей Королев, экс-главред российского подразделения Playboy. Прежний глава редакции блог-платформы Василий Гулин продолжит своё развитие за пределами компании Rambler&Co, следует из официального сообщения ЖЖ.

В качестве руководителя редакции кириллического сегмента платформы Алексей Королев будет отвечать за формирование главной страницы LiveJournal.com и поиск лучшего контента в блогосфере. «Его опыт работы в ведущих СМИ поможет сформировать динамичную повестку и сделать главную страницу «Живого Журнала» еще более интересным для аудитории», - отмечается в официальном сообщении блог-платформы.

Ранее Алексей Королев работал в различных общественно-поли тических и глянцевых изданиях. В частности, был главным редактором журнала «Аэрофлот», шеф-редактором издательского дома «SPN медиа», главным редактором журнала Playboy. В последнее время работал на телеканале RT заместителем директора вещания на Россию, СНГ и страны Балтии.