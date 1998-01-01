Результаты

Медиаагентства

В числе лидеров, как и в прошлом году, остаётся Carat. Однако в 2021-м его биллинг существенно увеличился – с 25,375 млрд до 31,868 млрд. При этом 20 млрд руб. агентство вложило в продвижение на ТВ. Достаточно успешно себя проявило и DentsuX. Агентство поднялось с четвертого на третье место с биллингом 30,602 млрд руб.





OMD Optimum Media вновь заняло второе место в рейтинге медиаагентств с биллингом 31,301 млрд руб, при этом показав существенный рост по цифрам – на 26%. Media Instinct спустилось с третьей на четвертую строчку рейтинга, несмотря на то, что нарастило биллинг с 19,254 млрд руб. до 26,02 млрд руб.





Значимо и появление «СберМаркетинга» в пятерке лидеров с общим биллингом 20,1 млрд руб. В прошлом году агентство впервые вошло в рейтинг медиаагентств и занимало 15 позицию.





Starcom (входит в группу компаний «Родная речь») спустилось на строчку вниз, несмотря на увеличение бюджета на 25% – общий биллинг агентства составил 18,8 млрд руб. Спад наблюдается и у Havas Media, которое заняло седьмое место с биллингом 16,9 млрд руб. В прошлом году агентство было на шестом месте. Starlink заняло восьмое место (15 млрд руб.) и Multitec – девятое (14,3 млрд руб). Десятая строчка досталась United Partners – с 2021 года под этим брендом работают агентства Air, Horizon и Media Trust. Биллинг United Partners за 2021 год составляет 13,9 млрд руб.





За счёт изменений в методологии подсчёта биллингов сегменте интернет, в рейтинге появилось 11 новых агентств, специализирующихся на перформанс-размещениях.



