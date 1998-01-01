Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвели итоги на российском рынке медиазакупок. Актуальная оценка биллингов за 2021 год представлена в индустриальном рейтинге медиаагентств и холдингов 2022, составленном на основе данных Mediascope по размещению крупнейших рекламодателей на ТВ, в интернете, на радио, в наружной рекламе и печатной прессе.
Рабочая группа изменила методологию подсчета сегментов Интернет и Радио.
Ранее некоторые площадки рекламодателей в онлайне не оценивались из-за входящего трафика, который определялся как платный, но не принадлежал владельцу площадки. За счёт введения категоризации доменов и определения долей такого трафика для каждой категории с помощью опроса агентств, стала возможна оценка таких доменов. Это позволило более точно оценить бюджеты агентств в этих рекламных каналах.
Существенные изменения претерпела и методология расчета радио. Помимо разделения цен на московские, санкт-петербургские и сетевые, все рекламодатели были разделены на три кластера (по суммарному объему размещений). Это позволило точнее оценить бюджеты, исходя из кластера, в который они входят.
В этом году в рейтинг вошли 98 медиаагентств с суммарным биллингом 425,5 млрд руб. без НДС, что на 41% больше, чем в 2020-м (301,2 млрд руб.).
Лидерами рейтинга остаются Carat (входит в dentsu Russia) и OMD Optimum Media (входит в OMD OM Group). Оба агентства показали существенный рост — до 31,8 млрд руб. и 31,3 млрд руб. соответственно. На третьей позиции также агентство из структуры dentsu Russia — Dentsu X (30,6 млрд руб.). Оно заменило в тройке лидеров Media Instinct, которое спустилось на четвёртую позицию (26 млрд руб). Замыкает топ-5 «СберМаркетинг», новичок среди топа рейтинга, поднявшийся с 14 строчки. Его биллинг за 2021 год составил 20,1 млрд руб.
|Место
|Агентство
|Всего
|ТВ
|Интернет
|Пресса
|Радио
|OOH
|Клиенты
|Место 2021
|Всего 2021
|1
|OMD Optimum Media
|
31 301
|
18 977
|
9 047
|
199
|
855
|
2 223
|
Pepsi Co, Henkel Group, М.Видео
|
2
|
23 117
|2
|Carat
|
31 868
|
20 372
|
8 793
|
60
|
449
|
2 194
|
Отисифарм, Danone, Мон'дэлис Русь, Яндекс
|
1
|
25 374
|3
|dentsu X
|
30 602
|
20 485
|
8 723
|
364
|
358
|
671
|
-
|
4
|
16 197
|4
|Media Instinct
|
26 020
|
13 811
|
8 503
|
387
|
1 238
|
2 082
|
ВТБ, Мегафон, KFC, Berlin-Chemie Menarini
|
3
|
19 254
|5
|СберМаркетинг
|
20 131
|
10 502
|
8 083
|
88
|
449
|
1 009
|
-
|
14
|
7 690
|6
|People&Screens
|
12 725
|
5 858
|
6 123
|
29
|
261
|
454
|
КехЕкоммерц, Home Credit, Додо Пицца, Московская Биржа, BlaBlaCar
|
19
|
6 070
|7
|Starcom
|
18 895
|
11 282
|
5 767
|
98
|
448
|
1 302
|
Procter & Gamble, Samsung Electronics, Mcdonald's
|
5
|
14 541
|8
|icontext
|
5 498
|
5 498
|
Ozon, Ситилинк, ВТБ, Tele2
|
60
|
510
|9
|Havas Media
|
16 901
|
11 068
|
5 053
|
61
|
88
|
630
|
Билайн, Алиэкспресс
|
6
|
13 356
|10
|Artics Internet Solutions
|
5 029
|
5 029
|
-
|
27
|
2 766
|11
|Initiative
|
10 022
|
5 276
|
4 130
|
146
|
105
|
366
|
Unilever, Tele2, Ростелеком, Lego, Мираторг
|
8
|
10 824
|12
|Wavemaker
|
11 026
|
6 435
|
3 545
|
187
|
70
|
789
|
-
|
13
|
8 262
|13
|PHD
|
9 168
|
5 548
|
3 165
|
95
|
226
|
134
|
Volkswagen Group Rus, Askona, L’Etoile, Совкомбанк, Донстрой
|
11
|
9 549
|14
|MGCom
|
2 988
|
2 988
|
-
|
44
|
1 111
|15
|Multitec
|
14 391
|
9 537
|
2 894
|
90
|
355
|
1 516
|
VK, Tele2, Ростелеком
|
10
|
9 812
|16
|iProspect
|
2 858
|
2 858
|
М.ВИДЕО, ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО, H&M, Globus, Банк Русский Стандарт
|
-
|
-
|17
|UM Russia
|
6 194
|
2 915
|
2 794
|
31
|
12
|
442
|
Teva, Hoff, Spotify, Mattel, IVI
|
22
|
3 783
|18
|MediaCom
|
10 096
|
6 825
|
2 712
|
170
|
129
|
261
|
MARS, The Coca-Cola company, adidas, Richemont, Hasbro
|
16
|
7 457
|19
|StarLink
|
15 019
|
11 766
|
2 657
|
99
|
256
|
240
|
Abbott, Orimi Trade, Storck, HeadHunter
|
7
|
11 546
|20
|OMD Media Direction
|
10 940
|
6 853
|
2 625
|
43
|
346
|
1 073
|
Банк Открытие, STADA, METRO, Samsung, JTI
|
9
|
10 056
|21
|United Partners
|
13 921
|
9 921
|
2 584
|
18
|
431
|
968
|
Материа Медика, Черкизово, НСПК Мир, Петровакс
|
-
|
-
|22
|Игроник
|
8 665
|
5 200
|
2 563
|
19
|
401
|
482
|
Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Почта банк, Ростелеком, Альфа-Банк, ПФР
|
24
|
3 232
|23
|Performics
|
2 269
|
2 269
|
Ozon, Росбанк, S7
|
54
|
682
|24
|Deltaplan
|
2 972
|
358
|
2 261
|
17
|
72
|
263
|
-
|
37
|
1 568
|25
|CityAds
|
2 082
|
2 082
|
-
|
31
|
2 546
|26
|Go Mobile
|
2 043
|
2 043
|
Тинькофф, Циан, Леруа Мерлен, Domino's Pizza, Райффайзен Банк
|
59
|
559
|27
|Zenith
|
8 199
|
5 466
|
1 884
|
422
|
130
|
297
|
GSK Consumer Healthcare, Louis Vuitton Moet Hennessy SA, Эссити
|
17
|
6 103
|28
|Arena
|
6 753
|
4 793
|
1 848
|
8
|
11
|
93
|
Совкомбанк, Эвалар, Полисорб, Орими, Mareven
|
28
|
2 760
|29
|SkyTEC
|
12 846
|
9 867
|
1 833
|
2
|
272
|
872
|
Tinkoff, Ozon, Магнит, Tele2, Чистая линия
|
21
|
4 430
|30
|RealWeb
|
1 805
|
1 805
|
Head Hunter, СБЕР Еаптека, ФСК, X5 Retail Group, DNS
|
35
|
1 944
|31
|Nectarin
|
1 798
|
1 798
|
METRO, ВТБ, MR GROUP, AVEXIMA, MORE.TV, SUBARU
|
46
|
917
|32
|Mindshare
|
4 890
|
3 096
|
1 510
|
24
|
178
|
82
|
-
|
15
|
7 506
|33
|Media Wise
|
4 455
|
3 110
|
1 094
|
5
|
139
|
106
|
-
|
18
|
6 093
|34
|Adventum
|
1 044
|
1 044
|
-
|
51
|
760
|35
|Easy Media
|
4 843
|
3 339
|
1 031
|
282
|
118
|
74
|
Winline, Home Shopping Russia, S7
|
25
|
3 216
|36
|РОССТ
|
2 745
|
1 290
|
1 027
|
247
|
144
|
37
|
Субару, Эвалар, Цитомед, Ozon
|
43
|
1 375
|37
|OMD AMS
|
2 742
|
1 384
|
929
|
167
|
80
|
182
|
Philips, Лукойл, Daimler AG
|
29
|
2 735
|38
|Innocean Worldwide Rus
|
2 328
|
1 277
|
853
|
57
|
69
|
73
|
Hyundai, Kia, Genesis, Kix, Castorama
|
34
|
2 013
|39
|Mediaplan
|
1 922
|
873
|
808
|
7
|
95
|
139
|
Уральский банк реконструкции и развития, Ренна-Холдинг, Мегафон
|
36
|
1 709
|40
|AMDG
|
802
|
802
|
Газпромбанк, РОЛЬФ, Apteka.ru, Level Group, Терволина
|
-
|
-
|41
|Twiga Digital
|
786
|
786
|
Материа Медика Холдинг, Capital Group, Абсолют Недвижимость, Hutton development, Olainfarm
|
61
|
484
|42
|Adlabs
|
699
|
699
|
Alibaba group, Chery automobile, Metro group, МТС, Cеверсталь
|
56
|
588
|43
|Media First
|
1 421
|
673
|
681
|
1,0
|
39
|
27
|
Binnopharm Group, SunPharma, Никамед, Concept Club, А101
|
67
|
371
|44
|SA Digital
|
665
|
665
|
МЮЗ, Технопарк, Кордиант
|
74
|
218
|45
|Spark Foundry
|
1 991
|
1 071
|
582
|
101
|
42
|
196
|
Coty Group Worldwide, Аквалайф (Вода), Ривгош
|
40
|
1 461
|46
|Media Pulse
|
3 246
|
2 256
|
564
|
41
|
210
|
174
|
Аби Продакт, ПСБ, Egis, Газпромбанк
|
20
|
4 708
|47
|еЛама
|
562
|
562
|
-
|
-
|
-
|48
|STRONG
|
2 863
|
2 117
|
552
|
71
|
20
|
104
|
Останкино, KRKA, Увелка
|
39
|
1 513
|49
|Artcom
|
1 338
|
588
|
523
|
5
|
7
|
216
|
Jadran, Технониколь, Berlingo, МАКФА, Националь
|
47
|
828
|50
|Registratura
|
507
|
507
|
Sunlight, Неофарм
|
-
|
-
|51
|КГ MOVIE
|
3 159
|
2 345
|
500
|
81
|
24
|
209
|
Ренессанс Кредит Банк, Стильные кухни, Открытие, Монарх, Ремит
|
32
|
2 514
|52
|MediaNation
|
473
|
473
|
ЛитРес, Адамас, Окей, Амедиатека, Планета здоровья
|
-
|
-
|53
|Mediaplus Digital
|
415
|
415
|
-
|
49
|
768
|54
|I-Brand
|
391
|
391
|
MSI, МИТЦ, Mantera group, Home Credit Bank
|
73
|
234
|55
|Total View
|
2 609
|
1 497
|
388
|
24
|
306
|
394
|
Самолет, Петрович, Skyeng, Selgros
|
48
|
819
|56
|AVM media
|
1 024
|
639
|
385
|
Berlin-Chemie, ВТБ, Kerama-Marazzi, Сбер
|
45
|
927
|57
|Proximity Media
|
1 867
|
1 001
|
376
|
9
|
7
|
475
|
Lamoda, ФСК, Total Energies, Сибагро, KIA Motors
|
55
|
659
|58
|All Agency
|
1 227
|
791
|
367
|
52
|
16
|
-
|
71
|
249
|59
|Sigma Media
|
1 699
|
1 371
|
272
|
12
|
26
|
19
|
-
|
30
|
2 551
|60
|DeltaClick
|
330
|
35
|
263
|
2
|
7
|
23
|
-
|
52
|
750
|61
|Stargate Media Group
|
431
|
174
|
202
|
39
|
15
|
Вятич, Смарт,Акира Оил.
|
-
|
-
|62
|Юнион Медиа Сервис
|
1 654
|
1 427
|
164
|
2
|
51
|
10
|
Студио Модерна, фирма Август, магазины Чижик, Huawei
|
77
|
151
|63
|i-Guru
|
302
|
145
|
155
|
1,0
|
Юнифарм, Квайссер фарма, Панасоник Рус, Сотекс, Крошка картошка
|
85
|
76
|64
|NM Science
|
440
|
274
|
147
|
16
|
2
|
Ступинский Химический Завод, Megogo
|
83
|
107
|65
|Медиа Анлимитед
|
469
|
329
|
108
|
8
|
24
|
ИНТЕР-С ГРУПП, SHEIN, А-Айсберг, EXPO-PARK, Pierre Cardin
|
62
|
412
|66
|Hadi
|
317
|
183
|
93
|
1,0
|
6
|
33
|
Michelin
|
41
|
1 418
|67
|PPL-media
|
1 370
|
5
|
93
|
12
|
1 260
|
Московский городской центр продажи недвижимости, Газпромбанк, CITY & MALLS PFM, Mercury, Пионер
|
50
|
768
|68
|РРА
|
386
|
96
|
90
|
57
|
29
|
115
|
Пенсионный Фонд РФ, Федеральное Агентство по туризму РФ
|
72
|
243
|69
|IVK Media Solutions
|
88
|
88
|
Suzuki Motor Rus, Pfizer, Интеко, Центр-Инвест, Shreya
|
-
|
-
|70
|Mediaplus
|
3 006
|
2 175
|
67
|
229
|
161
|
374
|
-
|
33
|
2 273
|71
|АЗ-Медиа
|
259
|
174
|
64
|
9
|
2
|
12
|
ЛДПР, ГУП ГУИОН, Universtom, ЭР-Телеком, Информационно-туристский центр ЛО
|
88
|
17
|72
|Hit Media
|
103
|
36
|
59
|
2
|
6
|
-
|
82
|
112
|73
|AdClients
|
50
|
50
|
Capital Group, Аквион, ТД Ярмарка, Dr. Oetker, Bosch
|
-
|
-
|74
|Digital-I
|
43
|
43
|
-
|
76
|
154
|75
|Main Target Group
|
388
|
284
|
41
|
1,0
|
60
|
3
|
АФГ Националь, Хеель Рус, ПАО Роснефть, Министерство Туризма Кубы, Golden Lady Group
|
68
|
360
|76
|Лидер Медиа
|
231
|
40
|
17
|
174
|
Globus (гипермаркет), Sezar, Hutton development, С.С.С.Р. (фитнес), Сити-XXI век
|
57
|
587
|77
|Информэкспресс
|
175
|
38
|
101
|
36
|
Сеть салонов Vintage, Villagio Estate, MR Group, СМ клиника, Белуга групп
|
58
|
586
|78
|Audio Art Media
|
219
|
49
|
37
|
22
|
57
|
54
|
-
|
53
|
708
|79
|VA Media
|
118
|
30
|
88
|
Продукт Чистая Линия, LEOMAX, ЛОКО-БАНК, Правительство Москвы
|
-
|
-
|80
|E-Promo
|
32
|
30
|
2
|
Ингосстрах, Много мебели, ZIGMUND.ONLINE, Spar, L'Occitane
|
-
|
-
|81
|MAGMA
|
153
|
81
|
24
|
2
|
46
|
-
|
-
|
-
|82
|Media Impact
|
231
|
147
|
24
|
1,0
|
6
|
53
|
Вольга, Ваше Хозяйство, Металлинвестбанк, Syngenta, Агрокомплекс
|
66
|
382
|83
|19agency84
|
13
|
0,1
|
13
|
1,0
|
Магнит, КОРТРОС, Сбер, Русагро, КОМОС ГРУПП
|
-
|
-
|84
|Next Level
|
275
|
68
|
11
|
15
|
8
|
173
|
МТС, SK Corporation, ВТБ Арена, Медси
|
81
|
114
|85
|Biplane
|
10
|
10
|
-
|
-
|
-
|86
|Медиа рум
|
12
|
1,0
|
9
|
2
|
ЛСР, MFitness, Инвестиционная компания "Орион", Специализированный застройщик "Экран", Банк Восточный
|
94
|
1
|87
|Smart View
|
4 836
|
1 226
|
64
|
144
|
3 403
|
Ренессанс-Кредит, ОКЕЙ, ГК Самолет, ГК ПИК, Мартин
|
38
|
1 513
|88
|Media Selection
|
603
|
1,0
|
0,2
|
603
|
-
|
63
|
404
|89
|Тор Медиа
|
602
|
0,4
|
0,2
|
602
|
Государственный академический Большой театр России, Crocus Group, Музеи Московского Кремля, ГСП-2, Правительство Москвы
|
78
|
143
|90
|МОСТ
|
336
|
2
|
334
|
Макдональдс, Спар, Аксон, Светофор, Ямагучи
|
79
|
143
|91
|Веллер Медиа
|
105
|
105
|
Деп-т предпринимательства и инновационного развития Москвы, Деп-т инвестиционной и промышленной политики Москвы, АНО «Национальные Приоритеты», Агенство инноваций города Москвы, Деп-т информационных технологий Москвы
|
84
|
101
|92
|Center Media
|
86
|
86
|
«Цирк на Фонтанке», «СМ-Клиника», «Legend of Baikal», «Dance Open», «Клиника Пирогова»
|
89
|
12
|93
|Арифметика
|
70
|
70
|
ТРЦ VEER Mall, Компания «Брозекс», Компания «Молочный кит», Гипермаркет «ДОМ», Жилой комплекс «Совушки»
|
-
|
-
|94
|Zen Media
|
35
|
1,0
|
34
|
Декатлон, СУЭК
|
92
|
8
|95
|FOX publicity
|
2
|
2
|
TOP-HOP BAR, Акварин ТЦ, Мать и дитя, клиника, Garmin, Форштадт, банк
|
-
|
-
|96
|Art Union
|
1,3
|
1,0
|
Union Pay, Mary Kay
|
95
|
1
|97
|MSGroup
|
0,5
|
0,2
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|98
|Market Group
|
0,1
|
0,1
|
-
|
-
|
-
Общий биллинг крупнейших рекламных групп и холдингов увеличился на 54% в сравнении с 2020 годом и составил 421,5 млрд руб. Тройка лидеров осталась неизменной: OMD OM Group (97,1 млрд руб.), dentsu (79,2 млрд руб.) и «Родная речь» (ранее Publicis Media) (48,1 млрд руб.).
Михаил ОдиноковДиректор по аналитике данных
АДВ Tech
В 2021 году рабочая группа продолжила совершенствовать методологию расчета, и в частности, интернета. Во-первых, методы оценки баннерной и видеорекламы стали более точными, благодаря включению в них данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) по Performance Video.
Во-вторых, в расчеты по контекстной рекламе и в соцсетях впервые включили категорию e-commerce-рекламодателей. Рабочая группа АКАР усовершенствовала методологию подсчетов, что позволило отразить важность и активный рост доли e-commerce в России.
Ольга БарскаяВице-президент по развитию бизнеса
OMD OM Group
Отмечу объективность оценки ТВ размещений. В следующем году мы надеемся на развитие методик по подсчету DOOH и Digital Audio, как быстрорастущих направлений. Однако в этот год было особенно много вопросов, связанных не столько с методологией рейтинга, сколько с соблюдением принятых всеми участниками рынка регламентом составления и процессом подсчёта. Мы надеемся, что в будущем наша совместная работа будет строиться на более корректной и уважительной для всех участников основе.
Дмитрий БартеневCEO
Media Instinct Group
Мы рады, что United Partners — в топ-10. Это значит, что концепция стратегического партнера с сильной баинговой экспертизой востребована рынком.
Если говорить о рейтинге агентств, то рейтинг групп нам представляется более релевантным. Текущая процедура составления рейтинга не предусматривает верификацию бюджетов клиентов, что и привело к завышению биллингов агентств. Мы надеемся, что в следующем году будут изменения в методологии, которые позволят дать более актуальную оценку.
Дмитрий ОрченкоChief client business officer
dentsu Russia
Методология этого года сделала серьёзный шаг вперед. В части перформанса корректно учтены маркетплейсы, стриминговые сервисы, а также размещения на сервисах порталов. Но пока все ещё нет способа измерения social, не считаются вендорские бюджеты. Это бьёт по агентствам с большой долей клиентов, размещающихся в диджитал и в частности по нам. Если корректно учитывать биллинги клиентов и партнёров, проходящие через баинговые структуры dentsu , то мы находимся в лидерах рынка.
Юлия ОрловаCEO NMi Group
Мы в NMi Group довольны положительной динамикой в рейтинге: продвижением Multitec в топ-10 медиаагентств и стремительным ростом NMScience, который с прошлого года увеличил объем биллингов почти на 400%. Sostav.ru совершенствует методологию подсчета рейтингов, что делает анализ более глубоким, а показатели точными. При этом, объективно оценивая себя и рынок, мы надеялись на куда более ощутимые результаты. Увидеть себя в топ-5 медиаагентств, как минимум. С учетом текущей ситуации на рынке прогнозируем усиление и апдейт лидерских позиций NMi Group в рейтинге 2023 года.
В числе лидеров, как и в прошлом году, остаётся Carat. Однако в 2021-м его биллинг существенно увеличился – с 25,375 млрд до 31,868 млрд. При этом 20 млрд руб. агентство вложило в продвижение на ТВ. Достаточно успешно себя проявило и DentsuX. Агентство поднялось с четвертого на третье место с биллингом 30,602 млрд руб.
OMD Optimum Media вновь заняло второе место в рейтинге медиаагентств с биллингом 31,301 млрд руб, при этом показав существенный рост по цифрам – на 26%. Media Instinct спустилось с третьей на четвертую строчку рейтинга, несмотря на то, что нарастило биллинг с 19,254 млрд руб. до 26,02 млрд руб.
Значимо и появление «СберМаркетинга» в пятерке лидеров с общим биллингом 20,1 млрд руб. В прошлом году агентство впервые вошло в рейтинг медиаагентств и занимало 15 позицию.
Starcom (входит в группу компаний «Родная речь») спустилось на строчку вниз, несмотря на увеличение бюджета на 25% – общий биллинг агентства составил 18,8 млрд руб. Спад наблюдается и у Havas Media, которое заняло седьмое место с биллингом 16,9 млрд руб. В прошлом году агентство было на шестом месте. Starlink заняло восьмое место (15 млрд руб.) и Multitec – девятое (14,3 млрд руб). Десятая строчка досталась United Partners – с 2021 года под этим брендом работают агентства Air, Horizon и Media Trust. Биллинг United Partners за 2021 год составляет 13,9 млрд руб.
За счёт изменений в методологии подсчёта биллингов сегменте интернет, в рейтинге появилось 11 новых агентств, специализирующихся на перформанс-размещениях.
Дмитрий ОрченкоСhief client business officer
dentsu Russia:
Агентство Carat сохранило всех ключевых партнёров и одержало победы в крупных питчах, в том числе компаний Лента и Heineken. Бизнес dentsu X сам по себе показывает устойчивый рост, плюс укрепился за счёт консолидации с Vizeum. Приятно видеть в топ-3 рынка два наших агентства. People&Screens также значительно выросло в прошлом году и продолжает расти в 2022, вопреки ситуации на рынке.
Андрей ЧуваевCEO
Havas Village (входит в АДВ), Havas Media
В первую очередь, стоит отметить положительную динамику биллинга, рост которого к прошлому году составил более 26%. Пожалуй, это основной показатель, на который хотелось бы ориентироваться. Что же касается места в рейтинге – думаю, что оно объективно отражает те изменения, которые происходили на рекламном рынке в целом, в частности, рост инвестиций отдельных категорий, развитие которых подстегнули два года, прожитые в условиях ковид-ограничений.
По итогам 2022 можно ожидать значительные изменения в рейтинге медиаагентств - в первую очередь, из-за обновлений внутри состава рекламодателей. Мы рассчитываем на усиление активностей среди отечественных клиентов Havas Media, которые составляют внушительный объем портфеля агентства.
Марина ЯдыкинаГенеральный директор
Starcom Москва (входит в ГК «Родная речь»)
В 2021 году агентство Starcom показало рост биллингов, приобрело новые крупные контракты (Билайн, Stellantis, Karcher) и продолжило партнерство с крупнейшими рекламодателями (Procter&Gamble, McDonalds, Samsung, Sandoz). Среди наших клиентов в условиях прошлого года выросла доля тех, кто делал большую ставку на перформанс инструменты и экспериментировал с ритейл медиа. Методология рейтинга развивается, но все еще не позволяет дать корректную оценку перформанс рекламе, а ритейл медиа еще не оценивается совсем.
Тройка лидеров среди рекламных групп уже третий год подряд остаётся неизменной. Первое место сохраняет OMD OM Group. Биллинг группы в 2021 году увеличился почти вдвое и составил 97,1 млрд руб.
Dentsu (79,2 млрд руб.) уверенно обосновалось на второй строчке, а «Родная речь» (ранее Publicis Media) – на третьей с общим биллингом в 48,1 млрд руб. Группа АДВ также осталось на четвертом месте (40,8 млрд руб.), а замыкает пятерку лидеров Media Direction Group (26,4 млрд руб.). GroupM, как и в прошлом году, занимает шестое место с суммарным биллингом 26,012 млрд руб.
Михаил ЕлисейкинДиректор по трейдингу и медиапартнерствам
Group4Media
Прошлый год был достаточно успешным для всей рекламной индустрии, и наша группа – не исключение. По итогам 2022 года в рейтинге объективно произойдут значимые изменения. Особенно это почувствуется средними и небольшими российскими рекламными агентствами, где будут как взлеты в позициях рейтинга, так и, наверняка, исчезновение оттуда части участников. Ситуация на рынке все ещё неоднозначная. И хотя случившееся в большей степени уже отыграно рынком, то, какой будет осень и год в целом, напрямую связано с тем, будут ли бренды, остающиеся в России, готовы инвестировать в рекламу.
Ольга БарскаяВице-президент по развитию бизнеса
OMD OM Group
В 2022 бизнес рекламодателей претерпевает серьёзные изменения, а значит и рейтинг медиаагентств в 2022-м будет существенно отличаться от картины за 2021 год. В нашей группе исторически сосредоточен большой объем российских рекламодателей, которые продолжают активно присутствовать в медиапространстве. Поэтому мы чувствуем себя уверенно в текущей турбулентности.
Дмитрий ОрченкоChief client business officer
dentsu Russia
Если не случатся дополнительные резкие колебания до конца года, то падение рекламных инвестиций по итогам года мы оцениваем в 35-40%. При этом в 2022 году первые две рекламные группы сохранят лидерство и нарастят отрыв, остальные международные (на момент 2021 года) игроки упадут сильнее. К ТОП-5 группам в рейтинге вплотную приблизятся локальные холдинги.
Биллинги агентств оценивались на основе данных Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в национальном эфире (Std.TVR BA), а также результатам опроса медиаагентств,проведенного Sostav специально для проекта. Были выделены шесть кластеров рекламодателей по объёму закупленных национально-сетевых рейтингов и шесть кластеров по национально-орбитальным рейтингам в 2021 году. Кластеры формировались на основании накопленного % от общего объёма Consolidated Cost прямой коммерческой рекламы за 2021 год. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился поканально по стоимости CPP баинговой аудитории с учетом кластера, сезонного коэффициента, прайм-тайма и длины ролика.
При оценке регионального тв использовались данные Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в локальном эфире (Reg. Std. TVR (20) 18+) и результаты опроса медиаагентств,проведенного Sostav специально для проекта.Для оценки рекламы в регионах были сформированы единые кластеры. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился по CPP 18+ для кластера, в который̆ попадает рекламодатель по величине Consolidated cost.
Кроме того, при расчёте учитывались доли прайм-тайм/офф-тайм, сезонные коэффициенты, а также скидки/наценки на длину ролика для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
При оценке тематического тв учитывалось 111 каналов, которые включены в мониторинг Mediascope. Расчёт производился с учётом сезонных коэффициентов. Оцениваемая стоимость минуты и CPP на канале определялись в результате опроса агентств. Формула расчёта для каналов, продающихся по рейтингам, проводилась по методике Федерального ТВ.
Исходя из данных Mediascope по общему объёму рекламы, размещённой в виде спонсорских заставок в национальном телеэфире (аудитория 18+), были сформированы три кластера рекламодателей.
При этом телемагазины выносились в отдельный кластер. Орбитальные и сетевые размещения, а также прайм-тайм и офф-тайм учитывались отдельно. При расчёте также учитывались доли прайм-тайм/офф-тайм, сетевые и орбитальные блоки и сезонные коэффициенты.
Для расчёта рейтинга учитывалась как медийная интернет-реклама (баннеры и видео) так и перформанс-размещение (поисковая реклама и реклама в соцсетях). Медийная реклама учитывалась исходя из офлайн-размещений рекламодателя. Информация по офлайн-биллингам основана на данных Mediascope. С целью определить долю офлайн-бюджета рекламодателей на медийную рекламу в интернете, был проведён опрос по агентствам. Вследствие этого были выявлены средние доли, которые рекламодатели тратили на медийную рекламу.
При подсчёте performance размещений учитывалась только поисковая реклама и реклама в соцсетях. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы компанией Digital Budget были предоставлены данные о трафике на домены рекламодателей, которые собирает Similarweb. Бюджеты перформанс рекламы суммированы с бюджетами медийной рекламы.
Оценка производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициента надбавки за формат размещения. Подсчет осуществлен на основе данных Admetrix и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. Коэффициент надбавки за формат размещения: каждый формат, размещенный агентством, домножается на добавочный коэффициент, установленный в результате голосования агентств. Учитывались размещения в 50 городах, а также на трассах Московской области.
При расчёте использовались данные Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений. В оценке бюджетов рекламодателей присутствовали национальное и локальное размещения (в Москве и Санкт-Петербурге) в прессе с учетом средней скидки для базовых и спецполос, полученной в результате опроса медиаагентств.
Оценка производилась на основе данных Mediascope и опросе медиаагентств, проведенном Sostav. Рекламодатели были разделены на кластеры на основании накопленного % от общего объема бюджета Mediascope прямой коммерческой рекламы за 2021 год. Агентства выслали оценки минуты размещения по рыночной стоимости в соответствующих кластерах рекламодателей отдельно для каждой радиостанции, а также отдельно для Москвы, Санкт-Петербурга и сети. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился по радиостанциям в соответствии с стоимостью за минуту в кластере.
Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой АКАР, куда входят представители крупнейших рекламных холдингов: