Ролики октября: от рыбы в стиле фешн до Латинской Америки

В прошлом месяце бренды вновь напомнили, что реклама — это не только о продажах. Borealis сделал рыбу предметом эстетики, «Яндекс Лавка» показала реальную жизнь без фильтров, а Burger King взорвал кадр аппетитом. Эти и другие кейсы в нашей подборке.

Borealis показали рыбу в стиле фешн

Borealis ломает привычные рыболовные клише — никаких траулеров и чаек. В новой кампании «Другой взгляд на вкус» бренд превращает рыбу в объект эстетики: каждая сцена ролика — как фешн-съемка, где палтус, треска и креветки обретают свой визуальный характер. Минимализм, чистые линии и цвета северной природы подчеркивают дикость и уникальность продукта. Подробнее на Sostav.

МТС показал человечные технологии

Экосистема МТС запустила масштабную кампанию, в которой технологии не заменяют людей, а подчеркивают их ценность. Главные герои — реальные люди с мечтами и поступками, а сервисы МТС VoiceTech выступают помощниками: интеллектуальная запись звонков, ответ по чат-звонку — все, чтобы освободить время для творчества, эмоций и важного в жизни. В ролике звучит песня «Ты — человек», ставшая манифестом бренда. Подробнее на Sostav.

Внимание как защита: когда забота важнее паролей

В рамках социального проекта МТС вместе со своим сервисом «Защитник» бренд обращается к теме одиночества пожилых людей: данные показывают, что они общаются с телефонными мошенниками в среднем в 28 раз дольше, чем молодежь. В трех документальных роликах показаны обычные дни — прогулка с собакой, семейный обед, разбор фотографий — герои делятся историями, которые услышать важно. Подробнее на Sostav.

Сергей Орлов и «Пятёрочка» рассказывают, «че бы заточить»

«Пятёрочка» запустила федеральную кампанию «Чё бы заточить?» в поддержку сервисов «Пятёрочка Кафе» и «Пятёрочка Доставка». Сергей Орлов, популярный стендап-комик и лицо кампании, выбран благодаря высокой узнаваемости и доверию у аудитории 18−35 лет. Креативная концепция: формат стендап-шоу в стиле 90-х, с сюрреалистичными визуалами — пластилиновая белка с лицом Орлова, ожившие зомби-огурцы и коллажи с искусственным интеллектом. Подробнее на Sostav.

Жизнь без фильтра: «Яндекс Лавка» сняла ролик-манифест

Осенью 2025 года «Яндекс Лавка» обновила свою бренд-платформу, расширив ассортимент. В ролике-манифесте к обновлению команда сознательно отказалась от идеализированной картинки, вместо этого — реальные домашние кадры, где на столе еда и игрушки, футболка надета задом наперед, сушилка с бельем. Съемка показала: «снять жизнь сложно». Все было нацелено на правду, но с эстетикой. Подробнее на Sostav.

Big Media Moscow показала сыр, который подстраивается под твою жизнь естественно

Бренд сыров «Естественно» презентует кампанию с акцентом на естественность: герои роликов ведут себя непринужденно — перекусывают на рабочих созвонах, отменяют прогулки ради отдыха. Слоган «Будь естественным, а сыр подстроится» подчеркивает, что реальная жизнь не всегда идеальна, но может быть вкусной и яркой. В ролике от агентства Big Media Moscow режиссура с эффектом «дышащей» камеры создает ощущение присутствия. Подробнее на Sostav.

Позаботьтесь об родителях: «Т‑Банк» строит мост между поколениями

«Т-Банк» запустил эмоциональную кампанию, обращенную к взрослой аудитории 50+ и их детям. Инсайт: родители в заботе о нас, а теперь мы можем проявить внимание. В ролике переплетены две временные линии — детство с игрушками-неваляшками и взрослая жизнь, когда уже мы заботимся о них. Визуал из ностальгической атмосферы 90-х переходит в современность, смена палитры подчеркивает ход времени. Подробнее на Sostav.

«Воппервых, это вкусно»: Burger King показал, как выглядит настоящий аппетит

Burger King и Milestone by Starlink запустили имиджевую кампанию «Воппервых, это вкусно». На главном кадре изобразили хит ресторана «Воппер», откушенный вместе со столом и подносом. Прием стал символом неукротимого аппетита и честных эмоций от вкуса. Подробнее на Sostav.

«Южная Америка, которой не было»: Cordillero создал ролик-экспедицию без выезда

Для запуска бренда одежды и аксессуаров для путешествий Cordillero агентство Big Media Production сняло ролик, где модели «путешествуют» по горам и ледникам Аргентины, не покидая павильон. Визуальные локации — Патагония, Виникунка, плато — сгенерированы нейросетями и совмещены с реальной съемкой. Каждый кадр адаптировали под освещение и позы, чтобы добиться естественности. Подробнее на Sostav.

«Банк там, где вы»: ролик о поддержке клиентов

Новый имиджевый ролик «Т-Банка» становится визуальной метафорой преданности: один из представителей банка преодолевает десятки и сотни километров — от южных гор до за́полярных лесов — чтобы встретиться с клиентом. Идея проста: даже без отделений банк может быть «там, где вы». В кадре — панорамные перелеты над горами, лесами, облаками, усиленные эффектами ИИ, но сохранена человеческая история и живое режиссерское решение. Подробнее на Sostav.

«Любить себя — всегда»: Instinct и Libretta показали женскую заботу о себе

Instinct разработал коммуникационную платформу и 360-кампанию «Любить себя — всегда» для бренда Libretta. Кампания вдохновляет женщин проявлять любовь к себе каждый день, даже во время менструации. В такие дни к привычным делам добавляется физический и эмоциональный дискомфорт, и важно не требовать от себя невозможного. С заботой о себе рабочие задачи, пикник с друзьями или игра в «Твистер» становятся естественными и легкими занятиями.