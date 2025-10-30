«Банк там, где вы»: новая кампания «Т-Банка» про преданность клиентам

Новый имиджевый ролик стал визуальной метафорой пути представителей, которые каждый день едут к клиентам по всей стране — от южных гор до полярного круга. Команда проекта, группа компаний ГК «Родная Речь» и «Т-Банк» рассказали Sostav об этапах производства видеокреатива.

Задача

Показать степень приверженности и лояльности «Т-Банка» к каждому клиенту. Даже при федеральных масштабах, миллионах пользователей и отсутствии отделений сохраняется персональный подход: внимание к деталям, тепло и человечность в каждом взаимодействии.

Ключевая роль в этом — у представителей «Т-Банка». Их экспертность и компетенции в сочетании с возможностями приложения позволяют закрывать функциональность целого банковского отделения.

Решение

Прямо сейчас множество представителей пересекают необъятные и невероятно красивые просторы страны — они спешат помочь клиентам банка. Так родилась мысль, ставшая отправной точкой ролика: «Банк там, где вы».

Воплощением этой идеи стал путь одного из представителей, который, преодолевая десятки и сотни километров, добирается до клиентов в самых разных, географически отдаленных точках — в южные горы, таежные леса и даже за полярный круг. Ни один банк не может похвастаться такой сетью отделений, которую благодаря своей мобильности обеспечивают представители.

Тщательно продуман каждый кадр, чтобы передать масштаб, динамику и характер наших специалистов. В ролике появились панорамные пролеты сквозь облака, над лесами и горами — они усиливают ощущение движения и устремленности. Для реализации идеи использовали технологии искусственного интеллекта, но сохранили главное — человечность истории и живое режиссерское решение.

Работа над проектом заняла около четырех месяцев — от первых набросков сценария до выхода ролика в эфир.

Медиа

Кампания стартовала 20 октября и продлится до конца ноября. В рамках продвижения ролика задействованы федеральное и смарт ТВ, digital-каналы, радио и наружная реклама в Москва Сити.

Юрий Полонский, исполнительный креативный директор, «Родная Речь», подразделение ИNАЧЕ: В основе ролика — уникальное сочетание грандиозности и человечности, масштабности и чуткости. Нам хотелось создать блокбастер с сердцем. Такой органики противоположного удалось добиться благодаря внимательной режиссуре, актерской игре и технологиям ИИ. Съемки были непростыми, но еще сложнее было потом срастить эмоциональные полюса, чтобы ролик одновременно сочетал эпичность и человечность и доносил главную мысль просто и лаконично. Мы сразу решили, что на главную роль представителя лучше всего подходит Петр Рыков — герой первого знакового имиджевого ролика «Т-Банка». В нашем ролике он возвращается спустя годы — еще более опытный, уверенный, стремительный, но при этом чуткий и человечный — как символ всего, чем может гордиться «Т-Банк».

Михаил Горбунцов, медиадиректор «Т-Банка»: Этот ролик не просто визуальная история, а отражение того, как мы понимаем близость к клиенту. Для нас важно не просто быть технологичным банком, а оставаться технологичным с человеческим лицом — там, где нужно внимание, участие и поддержка. Мы показали путь представителя, но на самом деле это путь всего «Т-Банка»: каждый день мы преодолеваем расстояния — физические и цифровые, чтобы быть рядом с миллионами людей по всей стране. В этом и есть наша философия — сочетать масштаб и теплоту, технологии и человечное отношение.

Состав творческой группы:

«Т-Банк»

Медиадиректор: Михаил Горбунцов

Руководитель маркетинга продуктового сегмента: Елена Толбузова

Руководитель группы съемочных продюсеров: Алексей Савин

Руководитель группы бренд-менеджеров: Ольга Бибикова

Старший бренд-менеджер: Татьяна Потоцкая

Агентство «Родная Речь» (подразделение ИNАЧЕ)

Исполнительный креативный директор: Юра Полонский

Креативный руководитель группы: Тема Мухин

Руководитель группы по работе с клиентами: Таня Платонова