Птички, романы Достоевского и чайник-океан: подборка январских роликов

Не успели все отойти от новогоднего стола, а российский рекламный рынок представил новые интересные ролики: птицы в салоне самолета, секреты ювелиров и перестройка карьерного пути. Эти и другие примеры креативных кампаний — в материале Sostav.

«Авиасейлс» не смог снять рекламный ролик

Сервис для покупки дешевых авиабилетов « Авиасейлс » продолжает поддерживать градус абсурда. В этот раз креаторы вдохновились внезапными ситуациями, которые могут возникнуть в салоне самолета. Например… Миграция птиц?.. Подробнее на Sostav.

Т2 показал связь без минусов

В новом ролике мобильного оператора Т2 команда помогает ценителю искусства, который хочет купить арт-объект. Во время транзакции выясняется, что мужчина забыл пополнить счёт. Но команда Т2 спешит на помощь, чтобы он оставался на связи даже при нуле. Подробнее на Sostav.

«МегаФон» напомнил о важности общения с близкими

Оператор связи «МегаФон» в новом ролике, созданном совместно с агентством Instinct , показал значимость личных встреч, в организации которых помогает надежная мобильная связь. В основе ролика — встречи в аэропорту: в зале ожидания собираются влюблённые, друзья и семьи. Подробнее на Sostav.

«585 Золотой» раскрыл секреты производства

Ювелирный бренд «585 Золотой» запустил креативную кампанию о процессе создания украшений на заводе в Санкт-Петербурге. Видео и баннеры подчеркивают сочетание современных технологий и вековых традиций мастерства. В роликах демонстрируют робота, который устанавливает более 2000 камней за 40 минут. Подробнее на Sostav.

«Литрес» и The Clients манифестируют свободу читателя

Литературные кроссоверы появились в новой рекламной кампании «Литреса» и агентства The Clients . Креативная команда объединила «Автостопом по галактике» с романами Достоевского. Концепция строится на том, что чтение — это не guilty pleasure („постыдное удовольствие“), а просто pleasure. Подробнее на Sostav.

Carrera и REDKEDS познакомили пользователей соцсетей с пауэркукингом

Бренд техники Carrera и агентство REDKEDS представили новое направление кулинарии, которое помогает укрепить мышцы, — пауэркукинг. Наставниками стали фитнес-блогеры Никита и Полина Серовы. Они приготовили сэндвич с помощью техники, которая заменяет «железо» в спортзале. Подробнее на Sostav.

«Ингосстрах» представил ролик для тех, кто боится, но делает

«Ингосстрах» и агентство «5 утра» представили ролик о людях, которые принимают вызовы, несмотря на страхи: «Тем, кто не боится делать и тем, кто боится, но делает». Кампания напоминает, что настоящее — время действий для лучшего будущего. Ролик обращен к тем, кто не ждет «идеального момента», а принимает решения здесь и сейчас: построить дом, отправиться в путешествие или сделать важный шаг. Подробнее на Sostav.

Бытовая фантастика: нейросеть создала новый ролик «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо» представила рекламный ролик к «Киберраспродаже», где нейросеть оживила фантастические образы. Телеведущий Александр Пушной мчится на утюге, Wylsacom купается в мультиварке, а Ляйсан Утяшева погружается в чайник-океан. Подробнее на Sostav.

Маршрут перестроен: «Нетология» показывает альтернативные карьерные пути

«Нетология» и агентство GREAT запустили кампанию, вдохновляющую на смену профессионального трека. В ролике герои видят альтернативные версии себя, уже нашедшие работу мечты. Раздвоенные лестницы, двери и проходы символизируют новые возможности. Кампания подчеркивает: перемены — не фантастика, а реальный шаг к лучшей карьере. Подробнее на Sostav.

МТС превращает кешбэк в добрые поступки

МТС запустила рекламную кампанию о повышенном кешбэке при покупках через «МТС Деньги». В ролике кешбэк — не просто выгода, а способ делать добрые дела. Дмитрий Нагиев и Екатерина Шпица тратят бонусы не только на себя, но и на нового друга — пса Беляша. Подробнее на Sostav.

«ВкусВилл» и ИИ рассказали как зарядиться энергией и оставаться в полном «Востоке»

«ВкусВилл» представил первый рекламный ролик, созданный нейросетями, в рамках кампании «В полном Востоке». Видео отражает знакомый зимний инсайт: хочется энергии, но сил нет. Решение — азиатские блюда из «ВкусВилл». Использование ИИ ускорило процесс и сократило затраты. Итог: динамичный 20-секундный ролик, который в 3−4 раза превзошел средние показатели бренда по эффективности. Подробнее на Sostav.

Доставка на повторе: «Яндекс Лавка» закольцевала сюжет

Первую в 2025 году кампанию представила «Яндекс Лавка». Сервис совершает путешествие по разным сезонам предстоящего года. Сюжет тоже делает круг — и завершается предстоящей зимой. А круглые продукты и предметы помогают усилить сообщение про доставку круглый год. «Яндекс Лавка» вышла с таким сообщением в январе, потому что знает: начало года — это то время, когда люди только начинают строить планы на весь будущий год. И это самое время сказать, что какими бы ни были эти планы и чего бы вам ни захотелось, «Лавка» всегда готова быстро доставить все необходимое, чтобы создать радостные и приятные моменты.



Soda Agency и «Голос Заря» сделали ставку на обычных людей

Новый рекламный ролик жилого комплекса «Голос Заря» не о безупречных мужчинах в пиджаках, а о простых людях: учителях, врачах, трудягах, которые выбрали работу по призванию. Такие люди заслуживают большего, и в видео новый жилой комплекс помогает воплотить их мечты в реальность.

«Tele2 Казахстан» показали ролик о любви и безлимите

«Tele2 Казахстан» представил безлимитный интернет на соцсети и мессенджеры, воплотив свободу общения в романтичном новогоднем ролике. Герой ищет незнакомку, но теряет связь. На помощь приходят Стражи выгоды и безлимит Tele2 — и любовь побеждает. Кампания объединяет сторителлинг, эмоции и волшебную атмосферу, показывая, как технологии стирают границы и соединяют людей.