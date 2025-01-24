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24.01.2025 в 11:44

Утяшева в чайнике-океане и Пушной на утюге: «М.Видео-Эльдорадо» выпустила новый проморолик

Видео почти полностью сгенерировано нейросетью

Группа «М.Видео-Эльдорадо» представила рекламный ролик, приуроченный к акции «Киберраспродажа». Видеоряд практически полностью сгенерирован с помощью нейросети, которая воплотила необычные и фантастические визуальные образы в жизнь.

Герои ролика — команда M.Team: телеведущий Александр Пушной, блогер Wylsacom, цифровой амбассадор бренда Эм.Ви, ведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева. Кроме того, в ролике «снялись» предметы бытовой техники и электроники, с которыми экранная жизнь амбассадоров превращается в фантастические приключения.

Так, Александр Пушной мчится на утюге, Wylsacom принимает ванну в мультиварке, а Ляйсан Утяшева погружается в чайник-океан.

Ключевой элемент креативной концепции — привлечение нейросети для генерации идей, визуальных эффектов и адаптации образов бытовой техники и электроники. «Это не только ускорило процесс производства, но и добавило ролику уникальности, так как в современном мире передовые технологии могут вдохновлять и удивлять», — рассказали в компании.

Василий Большаков, директор по маркетингу группы «М.Видео-Эльдорадо»:

Как главный эксперт по технике, мы всегда стремимся идти в ногу с технологическим прогрессом, но этот ролик стал для нас настоящим прорывом. Использование нейросети позволило нам не просто воплотить смелые идеи, но и сделать процесс их реализации быстрее и точнее. Мы создали видео, которое объединяет инновации, юмор и фантазию.

Каждая сцена этого промо — отражение нашей философии: бытовая техника может стать частью захватывающей истории, если посмотреть на нее под другим углом. Наша компания старается сделать все, чтобы наши клиенты не только нашли в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» все необходимое, но и почувствовали, как современные технологии могут преображать их повседневную жизнь.

Состав творческой группы:

Группа М.Видео-Эльдорадо (клиент):

Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента: Василий Большаков
Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций: Петр Стерлигов
Ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям: Алиса Борисова
Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Екатерина Курочкина

Instinct (агентство)

Ляйсан Утяшева Александр Пушной Wylsacom
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