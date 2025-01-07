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18+
07.01.2025 в 13:20

«Авиасейлс» и Zebra Hero не смогли снять рекламный ролик в новом рекламном ролике

В новой абсурдной кампании бренду помешали технические неполадки на площадке

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Иногда на борту самолета могут произойти самые неожиданные случаи. В своей первой зимней ТВ-коммуникации сервис для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс» совместно с агентством Zebra Hero решили повысить градус смелости и представили кампанию с несостоявшейся рекламой.

Идея кампании в том, что зрители и так знают, где покупать дешевые авиабилеты. Даже «неудавшиеся» ролики не изменят этого.

В серии роликов съемкам рекламы каждый раз препятствуют непреодолимые обстоятельства: то весь процесс парализует проходящая через площадку мама-утка с бесконечным выводком утят, то внезапно начавшаяся миграция королевских пингвинов, начала и конца которой тоже не видно. В итоге такие «зацикленные» потоки абсурдных явлений заставляют группу смириться с происходящим и иронично признаться: «К сожалению, нам не удалось снять рекламу «Авиасейлс». Хорошо, что вы и так знаете, где купить дешевые авиабилеты».

Происходящее в кадре выглядит необъяснимо и странно, но работает на привычный стиль бренда — создавать сюрреалистичные образы, которые надолго остаются в памяти.

Режиссеру проекта, Кате Телегиной, удалось найти нужный контраст между совершенно обычным поведением людей в кадре и сюрреалистичностью происходящего. У Кати получилось не просто рассказать историю, а создать зацикленный визуальный эффект, который заставляет зрителя буквально залипнуть в картинку, теряя ощущение начала и конца.

Как итог — смелая концепция, которая врезается в память с первого взгляда и прочно закрепляет бренд «Авиасейлс» в сознании зрителей.

Катя Телегина, режиссер проекта:

Такой тип юмора я называю постирония. Когда никто в жизни не смеется, но смеется и взрывается наш мозг. Юмор в стиле скандинавов или отлетевших британцев. Небезумное безумие. Когда мир на экране подается как нормальный, как что-то обычное в обычный день, но на самом деле это совершенно не так. Всегда хотела снять что-то подобное.

Денис Колесов, креативный директор Zebra Hero:

Без комментариев. К летней кампании будем бдительнее — поставим охрану в павильоне.

Андрей Солгалов, старший креатор Zebra Hero:

Говорят, в соседнем павильоне съемки прервал нерест лососевых, и ребята вообще не смогли выйти в эфир.

Хорошо, что в нашем случае все и так знают, где покупать дешевые авиабилеты.

Екатерина Мишукова, Head of Awareness, Авиасейлс:

Во всем виновата Бейонсе.

Zebra Hero Авиасейлс
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