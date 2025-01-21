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В основе рекламной кампании — идея «Читайте разное. Читайте по-разному», которая воплотилась в серии литературных коллабораций. Что будет, если скрестить «Автостопом по Галактике» с романами Достоевского? Или добавить менеджерских татуировок героине популярного триллера? В новой кампании «Литрес» играет с культовыми литературными образами, создавая миксы, которые демонстрируют: в современном мире нет guilty pleasure в чтении — есть только pleasure. Команда агентства The Clients и сервиса «Литрес» рассказала Sostav, как это получилось сделать.
Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «Литрес»:
Книжный снобизм уходит в прошлое. Сегодня читатель может с равным удовольствием погружаться в философские глубины Достоевского и зачитываться любовными сагами про вампиров. И это прекрасно!
В эпоху, когда люди слушают аудиокниги на пробежке, читают нон-фикшн в метро и листают вебтуны перед сном, старые представления о «серьезной литературе» теряют актуальность. «Литрес» адаптируется к этой новой реальности, предлагая каждому читать то, что ему хочется, и так, как удобно. А для этого у сервиса есть каталог разных электронных и аудиокниг, аудиоспектаклей, лекций и подкастов, а еще поиск по ним и синхронизация текста и аудио.
Рекламная кампания воплотилась в видеоролике, где литературные вселенные сталкиваются самым неожиданным образом.
Антон Каляки, CEO Cult production:
Особенное удовольствие было работать над деталями образов персонажей. Полотенце, подвеска в виде топора, гайд автостопщика в руках — в этом ролике целая россыпь пасхалок для любителя почитать.
Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «Литрес»:
Люди обращаются к книгам с разными целями. Хотите читать Пелевина вперемешку с мангой? Пожалуйста! Слушать книги про попаданцев после лекций по квантовой физике? Почему бы и нет! Если вы читаете, вы уже все делаете правильно.
Состав творческой группы
«Литрес» (клиент)
Директор по стратегическому маркетингу и развитию: Сергей Анисимов
Руководитель отдела развития бренда и маркетинговых коммуникаций: Дарья Моряк
Ведущий бренд-менеджер: Ольга Коваленко
Бренд-менеджер: Кристина Шаталина
Арт-директор: Анастасия Тарасова
Руководитель отдела исследований: Марина Нефедова
The Clients (агентство)
Директор по стратегии: Иван Дергачев
Креативный директор: Ника Уклеба
Арт-директор: Тата Володарская
Копирайтер: Денис Белоусов
Аккаунт-менеджер: Анастасия Решетина
Cult production (продакшн)
Режиссер: Тата Крылова
Оператор-постановщик: Денис Фирстов
Второй режиссер: Алиса Степанова
Head of production: Денис Леваков
Исполнительный продюсер: Алина Бражник
Линейный продюсер: Полина Земскова
Постпродакшн-продюсер: Эрик Басенцян
Художник-постановщик: Адель Ишбулатова
Кастинг-директор: Анна Голенко
Художник по костюму: Ирина Тимофеева
Гример: Елизавета Зеленова
Гафер: Кирилл Шкундин
Директор: Влад Деребаско
Локейшн-менеджер: Кристина Илюхина
Фотограф: Евгений Рухлов
Режиссер монтажа: Екатерина Кучумова
Технический монтажер: Ян Гетманченко
Колорист: Александр Золотарев
Музыка и саунд-дизайн: SLAP!
Студия графики: Fragments Hub
Арт-директор: Максим Лясь
Клинап: Дмитрий Ломако