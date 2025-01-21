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В основе рекламной кампании — идея «Читайте разное. Читайте по-разному», которая воплотилась в серии литературных коллабораций. Что будет, если скрестить «Автостопом по Галактике» с романами Достоевского? Или добавить менеджерских татуировок героине популярного триллера? В новой кампании «Литрес» играет с культовыми литературными образами, создавая миксы, которые демонстрируют: в современном мире нет guilty pleasure в чтении — есть только pleasure. Команда агентства The Clients и сервиса «Литрес» рассказала Sostav, как это получилось сделать.

Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «Литрес»: Книжный снобизм уходит в прошлое. Сегодня читатель может с равным удовольствием погружаться в философские глубины Достоевского и зачитываться любовными сагами про вампиров. И это прекрасно!

В эпоху, когда люди слушают аудиокниги на пробежке, читают нон-фикшн в метро и листают вебтуны перед сном, старые представления о «серьезной литературе» теряют актуальность. «Литрес» адаптируется к этой новой реальности, предлагая каждому читать то, что ему хочется, и так, как удобно. А для этого у сервиса есть каталог разных электронных и аудиокниг, аудиоспектаклей, лекций и подкастов, а еще поиск по ним и синхронизация текста и аудио.

Рекламная кампания воплотилась в видеоролике, где литературные вселенные сталкиваются самым неожиданным образом.

Антон Каляки, CEO Cult production: Особенное удовольствие было работать над деталями образов персонажей. Полотенце, подвеска в виде топора, гайд автостопщика в руках — в этом ролике целая россыпь пасхалок для любителя почитать.

Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «Литрес»: Люди обращаются к книгам с разными целями. Хотите читать Пелевина вперемешку с мангой? Пожалуйста! Слушать книги про попаданцев после лекций по квантовой физике? Почему бы и нет! Если вы читаете, вы уже все делаете правильно.

Состав творческой группы

«Литрес» (клиент)

Директор по стратегическому маркетингу и развитию: Сергей Анисимов

Руководитель отдела развития бренда и маркетинговых коммуникаций: Дарья Моряк

Ведущий бренд-менеджер: Ольга Коваленко

Бренд-менеджер: Кристина Шаталина

Арт-директор: Анастасия Тарасова

Руководитель отдела исследований: Марина Нефедова

The Clients (агентство)

Директор по стратегии: Иван Дергачев

Креативный директор: Ника Уклеба

Арт-директор: Тата Володарская

Копирайтер: Денис Белоусов

Аккаунт-менеджер: Анастасия Решетина

Cult production (продакшн)

Режиссер: Тата Крылова

Оператор-постановщик: Денис Фирстов

Второй режиссер: Алиса Степанова

Head of production: Денис Леваков

Исполнительный продюсер: Алина Бражник

Линейный продюсер: Полина Земскова

Постпродакшн-продюсер: Эрик Басенцян

Художник-постановщик: Адель Ишбулатова

Кастинг-директор: Анна Голенко

Художник по костюму: Ирина Тимофеева

Гример: Елизавета Зеленова

Гафер: Кирилл Шкундин

Директор: Влад Деребаско

Локейшн-менеджер: Кристина Илюхина

Фотограф: Евгений Рухлов

Режиссер монтажа: Екатерина Кучумова

Технический монтажер: Ян Гетманченко

Колорист: Александр Золотарев

Музыка и саунд-дизайн: SLAP!

Студия графики: Fragments Hub

Арт-директор: Максим Лясь

Клинап: Дмитрий Ломако