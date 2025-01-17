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18+
17.01.2025 в 12:30

«МегаФон» напоминает о важности живого общения с близкими

В новогодние каникулы мобильный оператор вышел с трогательным роликом

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«МегаФон» и агентство Instinct показали, что моменты личных встреч более ценны, чем любой разговор по телефону или сообщение в мессенджере. Но если между вами тысячи километров, «МегаФон» сделает общение максимально живым благодаря высокому качеству связи, широкому покрытию и самому быстрому мобильному интернету.

Теплое настроение ролика усиливает музыка Микаэла Таривердиева «Снег над Ленинградом», знакомая всем по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Режиссером ролика стала Анна Меликян («Нежность», «Про любовь», «Чувства Анны»).

Анна Меликян, режиссер:

Мы с «МегаФоном» давно сотрудничаем и много чего сделали вместе. Благодарю команду за доверие на этом проекте. Получилась действительно «моя» история: про людей и чувства.

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»:

Для нас важно быть честными и искренними с нашими абонентами: мы никогда не заменим радость объятий после долгой разлуки. Но если вдруг встретиться не получается, наша связь поможет.
Желаем всем 70 миллионам наших абонентов как можно чаще быть рядом с теми, кто дорог!

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент)
Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура
Руководитель направления по развитию бренда и коммуникаций: Юлия Волчёнок
Старший бренд-менеджер: Зоя Прохорова
Бренд-менеджер: Юлия Бахрах
Бренд-менеджер: Валерия Михеева-Даниловцева
Старший продюсер: Александра Потапова
Продюсер: Елена Игошина
Младший продюсер: Екатерина Данильченко

Instinct (агентство)

HOODYAKOV (продакшен)
Режиссер: Анна Меликян
Оператор: Никита Городниченко
Продюсер: Ганна Малышева
Постпродакшен-продюсер: Анастасия Клычева
Head of production: Виталий Орёл

HoodyFX (студия графики)

Мегафон Instinct Hoodyakov Production
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