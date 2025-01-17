«МегаФон» напоминает о важности живого общения с близкими

«МегаФон» и агентство Instinct показали, что моменты личных встреч более ценны, чем любой разговор по телефону или сообщение в мессенджере. Но если между вами тысячи километров, «МегаФон» сделает общение максимально живым благодаря высокому качеству связи, широкому покрытию и самому быстрому мобильному интернету.

Теплое настроение ролика усиливает музыка Микаэла Таривердиева «Снег над Ленинградом», знакомая всем по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Режиссером ролика стала Анна Меликян («Нежность», «Про любовь», «Чувства Анны»).

Анна Меликян, режиссер: Мы с «МегаФоном» давно сотрудничаем и много чего сделали вместе. Благодарю команду за доверие на этом проекте. Получилась действительно «моя» история: про людей и чувства.

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»: Для нас важно быть честными и искренними с нашими абонентами: мы никогда не заменим радость объятий после долгой разлуки. Но если вдруг встретиться не получается, наша связь поможет.

Желаем всем 70 миллионам наших абонентов как можно чаще быть рядом с теми, кто дорог!

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент)

Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура

Руководитель направления по развитию бренда и коммуникаций: Юлия Волчёнок

Старший бренд-менеджер: Зоя Прохорова

Бренд-менеджер: Юлия Бахрах

Бренд-менеджер: Валерия Михеева-Даниловцева

Старший продюсер: Александра Потапова

Продюсер: Елена Игошина

Младший продюсер: Екатерина Данильченко

Instinct (агентство)

HOODYAKOV (продакшен)

Режиссер: Анна Меликян

Оператор: Никита Городниченко

Продюсер: Ганна Малышева

Постпродакшен-продюсер: Анастасия Клычева

Head of production: Виталий Орёл

HoodyFX (студия графики)