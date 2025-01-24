Маршрут перестроен. «Нетология» открывает альтернативные вселенные

Тысячи людей не решаются на смену карьерного трека или получить новые знания, поскольку когда-то уже сделали свой выбор. И даже если сейчас он не кажется идеальным, разве есть другой? На самом деле маршрут всегда может быть перестроен, и никогда не поздно свернуть на новый, более интересный путь. Эта мысль легла в основу новой рекламной кампании онлайн-школы «Нетология» и агентства GREAT .
В ролике показали героев, перед которыми открываются «альтернативные вселенные» — стоит лишь выбрать подходящий курс. В абсолютно бытовых ситуациях мы наблюдаем неожиданную трансформацию пространства: раздвоение лестниц, дверей и проходов, где герои видят свои альтернативные копии, которые уже нашли себя и работу мечты.
Контраст между обыденностью и неожиданными визуальными приемами подчеркивает мысль: твой новый путь — не магия и не фантастика, а реальная возможность получить хорошую карьеру.
Размеренный темп, чистый визуальный прием, некричащий голос за кадром и понятный каждому инсайт — все это помогает создавать доверительные и эмоциональные отношения с аудиторией и вдохновлять людей задуматься о выборе нового пути.
GREAT:
Для нас было важно создать историю, которая будет цеплять на всех уровнях: эмоционально, визуально, аудиально. Радует, что из множества альтернативных вселенных, мы находимся в той, где у нас все получилось.
Иван Чирков, бренд-директор «Нетологии»:
В «Нетологии» мы стремимся вдохновлять людей, открывать новые горизонты и находить пути, которые принесут радость, удовлетворение и успех. Наша кампания напоминает: в жизни всегда есть возможность выбора, и каждый маршрут, который мы выбираем, уникален и ценен. Мы верим, что образование может стать ключом к новым возможностям, и поддерживаем тех, кто готов сделать шаг к переменам, сохраняя уважение к своему прошлому опыту.
Состав творческой группы
«Нетология» (Клиент):
Бренд-директор: Ваня Чирков
Коммуникационный стратег: Настя Тимоничева
GREAT (Агентство):
Stereotactic (Продакшн):
Режиссер: Слава Сыркин
Оператор: Дмитрий Фольмер
Художник: Денис Токарев
Продюсер: Юлия Волова
Ассистенты продюсера: Юлия Маширова, Екатерина Соловская
Продюсер постпродакшен: Алиса Хандурина