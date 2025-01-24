Маршрут перестроен. «Нетология» открывает альтернативные вселенные

Тысячи людей не решаются на смену карьерного трека или получить новые знания, поскольку когда-то уже сделали свой выбор. И даже если сейчас он не кажется идеальным, разве есть другой? На самом деле маршрут всегда может быть перестроен, и никогда не поздно свернуть на новый, более интересный путь. Эта мысль легла в основу новой рекламной кампании онлайн-школы «Нетология» и агентства GREAT .

В ролике показали героев, перед которыми открываются «альтернативные вселенные» — стоит лишь выбрать подходящий курс. В абсолютно бытовых ситуациях мы наблюдаем неожиданную трансформацию пространства: раздвоение лестниц, дверей и проходов, где герои видят свои альтернативные копии, которые уже нашли себя и работу мечты.

Контраст между обыденностью и неожиданными визуальными приемами подчеркивает мысль: твой новый путь — не магия и не фантастика, а реальная возможность получить хорошую карьеру.

Размеренный темп, чистый визуальный прием, некричащий голос за кадром и понятный каждому инсайт — все это помогает создавать доверительные и эмоциональные отношения с аудиторией и вдохновлять людей задуматься о выборе нового пути.

GREAT:

Для нас было важно создать историю, которая будет цеплять на всех уровнях: эмоционально, визуально, аудиально. Радует, что из множества альтернативных вселенных, мы находимся в той, где у нас все получилось.



Иван Чирков, бренд-директор «Нетологии»:

В «Нетологии» мы стремимся вдохновлять людей, открывать новые горизонты и находить пути, которые принесут радость, удовлетворение и успех. Наша кампания напоминает: в жизни всегда есть возможность выбора, и каждый маршрут, который мы выбираем, уникален и ценен. Мы верим, что образование может стать ключом к новым возможностям, и поддерживаем тех, кто готов сделать шаг к переменам, сохраняя уважение к своему прошлому опыту.

Состав творческой группы

«Нетология» (Клиент):

Бренд-директор: Ваня Чирков

Коммуникационный стратег: Настя Тимоничева

GREAT (Агентство):

Stereotactic (Продакшн):

Режиссер: Слава Сыркин

Оператор: Дмитрий Фольмер

Художник: Денис Токарев

Продюсер: Юлия Волова

Ассистенты продюсера: Юлия Маширова, Екатерина Соловская

Продюсер постпродакшен: Алиса Хандурина