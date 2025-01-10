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18+
10.01.2025 в 18:00

Т2 представил новую рекламную кампанию о «связи без минусов»

В ролике компания показала, что испытывает человек, оказавшийся без связи

Российский мобильный оператор T2 посвятил первую рекламную кампанию в 2025 году обновленной услуге «Связь без минусов», которая позволяет при неоплаченном тарифе звонить на номера Т2, пользоваться мессенджерами, навигацией и банковскими приложениями.

В рекламной кампании оператор показал, что испытывает человек, оказавшийся без связи. Например, разочарование от невозможности купить желаемый арт-объект. Клиент Т2 не попадет в неприятную ситуацию и останется на связи даже при минусе на балансе.

Состав творческой группы

T2 (клиент)

Директор по маркетингу: Егор Бормусов
Директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям: Елена Семенова
Креативный директор: Вячеслав Федутик
Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Дарья Тарасова
Менеджер проектов по маркетинговым коммуникациям: Елизавета Евланникова
Старший специалист по маркетинговым коммуникациям: Анна Шувалова

McCann (креативное агентство)

DuckSoup (продакшен)

Креатив Реклама t2
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