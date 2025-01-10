Т2 представил новую рекламную кампанию о «связи без минусов»

Российский мобильный оператор T2 посвятил первую рекламную кампанию в 2025 году обновленной услуге «Связь без минусов», которая позволяет при неоплаченном тарифе звонить на номера Т2, пользоваться мессенджерами, навигацией и банковскими приложениями.
В рекламной кампании оператор показал, что испытывает человек, оказавшийся без связи. Например, разочарование от невозможности купить желаемый арт-объект. Клиент Т2 не попадет в неприятную ситуацию и останется на связи даже при минусе на балансе.
Состав творческой группы
T2 (клиент)
Директор по маркетингу: Егор Бормусов
Директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям: Елена Семенова
Креативный директор: Вячеслав Федутик
Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Дарья Тарасова
Менеджер проектов по маркетинговым коммуникациям: Елизавета Евланникова
Старший специалист по маркетинговым коммуникациям: Анна Шувалова
McCann (креативное агентство)
DuckSoup (продакшен)