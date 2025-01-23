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23.01.2025 в 14:10

Время создавать будущее: «Ингосстрах» представил ролик для «тех, кто не боится делать»

Видео уже доступно на Rutube

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«Ингосстрах» совместно с креативным агентством «5 утра» представил новый видеоролик, посвященный людям, которые принимают вызовы, несмотря на страхи и обстоятельства: «Тем, кто не боится делать и тем, кто боится, но все равно делает». Кампания напоминает, что настоящее — это время, когда нужно действовать, для того чтобы построить лучшее будущее.

Новый рекламный ролик «Ингосстраха» обращен к тем, кто не ждет «идеального момента», а принимает решения здесь и сейчас: построить дом, отправиться в путешествие мечты или сделать другой важный шаг. Главная мысль ролика — каждый выбор сегодня определяет наше будущее.

Анна Грищенко, начальник управления бренд-менеджмента и маркетинговых коммуникаций «Ингосстраха»:

Наш новый ролик — это не просто реклама, а своего рода манифест, который отражает заботу о каждом клиенте. Мы хотели передать ту поддержку, которую предлагает наша компания. То особенное чувство, которое возникает, когда рядом есть тот, кому можно доверять. Мы стремимся быть тем надежным партнером, который помогает в самые важные моменты жизни, будь то покупка жилья, страхование путешествий или защита автомобиля.

Видео уже доступно для просмотра на Rutube и в социальных сетях «Ингосстраха».

Креатив Реклама Ингосстрах 5 утра
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