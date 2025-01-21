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21.01.2025 в 12:33

«585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства

Ювелирный бренд показал работу завода в Санкт-Петербурге

Ювелирный бренд «585 Золотой» запустил рекламную кампанию о своем уникальном производстве украшений в Санкт-Петербурге. Главный акцент роликов и баннеров сделан на «инновационных технологиях, которые сочетаются с многовековыми традициями ювелирного мастерства».

Рекламная кампания предлагает посмотреть, как на самом деле создают ювелирные украшения бренда на всех этапах. Например, в ролике можно увидеть робота для закрепки драгоценных камней в изделиях, который способен установить более 2 тыс. элементов за 40 минут.

Новая рекламная кампания представлена в офлайн-магазинах «585 Золотой» по всей России, социальных сетях и интернете до конца января 2025 года.

«585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства «585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства

Состав творческой группы

«585 Золотой»

Директор завода «585 Золотой»: Константин Косякин
Директор по контенту «585 Золотой»: Виктория Староверова
Руководитель продакшна «585 Золотой»: Мария Булганина

585/Золотой Ювелирные украшения Юлвелирный бренд
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