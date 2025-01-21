«585 Золотой» в новой рекламной кампании открыл секреты собственного производства

Ювелирный бренд «585 Золотой» запустил рекламную кампанию о своем уникальном производстве украшений в Санкт-Петербурге. Главный акцент роликов и баннеров сделан на «инновационных технологиях, которые сочетаются с многовековыми традициями ювелирного мастерства».

Рекламная кампания предлагает посмотреть, как на самом деле создают ювелирные украшения бренда на всех этапах. Например, в ролике можно увидеть робота для закрепки драгоценных камней в изделиях, который способен установить более 2 тыс. элементов за 40 минут.

Новая рекламная кампания представлена в офлайн-магазинах «585 Золотой» по всей России, социальных сетях и интернете до конца января 2025 года.

Состав творческой группы

«585 Золотой»

Директор завода «585 Золотой»: Константин Косякин

Директор по контенту «585 Золотой»: Виктория Староверова

Руководитель продакшна «585 Золотой»: Мария Булганина