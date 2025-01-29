Новая реклама МТС: привлекательные кешбэки от экосистемы

В ролике авторы рассказали жизненную историю, где кешбэк — не только выгодное предложение, которым приятно воспользоваться, но еще и повод порадовать своих близких и сделать что-то доброе. Главными героями ролика стали Дмитрий Нагиев, Екатерина Шпица и их новый четвероногий друг по кличке Беляш.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Продуктовое предложение с повышенным кешбэком само по себе очень рационально, и мы видим, что большинство коммуникаций про него сфокусированы на прямом донесении сути предложения. В этой рекламной кампании мы постарались рассказать про выгоду нашего экосистемного кешбэка через жизненную эмоциональную историю. Надеемся, что у нас получилось.

Рекламная кампания стартовала на ТВ, OLV, OOH, у блогеров и в формате спецпроектов. Помимо имиджевого ролика, коммуникация усилена короткими видео с фокусом на продуктовых сообщениях.

О повышенном кешбэке

Повышенный кешбэк доступен подписчикам «МТС Premium» сразу на несколько продуктовых направлений: маркетплейсы с картой «МТС Деньги», покупки в салонах-магазинах МТС, «МТС Live».

Состав рабочей команды:

МТС (клиент)

Мария Яковлева

Оксана Лопухина

Юлия Боднарюк

Наталия Андреева

BBDO Moscow (агентство)