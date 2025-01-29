Новая реклама МТС: привлекательные кешбэки от экосистемы

В ролике авторы рассказали жизненную историю, где кешбэк — не только выгодное предложение, которым приятно воспользоваться, но еще и повод порадовать своих близких и сделать что-то доброе. Главными героями ролика стали Дмитрий Нагиев, Екатерина Шпица и их новый четвероногий друг по кличке Беляш.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
Продуктовое предложение с повышенным кешбэком само по себе очень рационально, и мы видим, что большинство коммуникаций про него сфокусированы на прямом донесении сути предложения. В этой рекламной кампании мы постарались рассказать про выгоду нашего экосистемного кешбэка через жизненную эмоциональную историю. Надеемся, что у нас получилось.
Рекламная кампания стартовала на ТВ, OLV, OOH, у блогеров и в формате спецпроектов. Помимо имиджевого ролика, коммуникация усилена короткими видео с фокусом на продуктовых сообщениях.
О повышенном кешбэке
Повышенный кешбэк доступен подписчикам «МТС Premium» сразу на несколько продуктовых направлений: маркетплейсы с картой «МТС Деньги», покупки в салонах-магазинах МТС, «МТС Live».
Состав рабочей команды:
МТС (клиент)
Мария Яковлева
Оксана Лопухина
Юлия Боднарюк
Наталия Андреева
BBDO Moscow (агентство)