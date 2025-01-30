«ВкусВилл» с помощью ИИ рассказал как зарядиться энергией в новом году

В январе «ВкусВилл» запустил маркетинговую кампанию «В полном Востоке» для подсветки азиатских продуктов и готовых блюд с бесплатной доставкой. Во время кампании был создан ролик на базе ИИ. Через 3 недели после брифа он был готов для трансляции в онлайн-кинотеатрах. Работа с нейросетями позволила «ВкусВилл» сэкономить несколько недель и миллионов рублей на производстве стандартного рекламного ролика.

В основу видео лег инсайт, знакомый многим в холодный период: «Я хочу быть в ресурсе, но зимой у меня апатия и нет сил». Из инсайта родилась концепция будущего ролика — «Вкус необычных азиатских блюд из «ВкусВилл» пробуждает энергию, чтобы ты всегда был в полном Востоке!».

Креативная команда «ВкусВилл» написала сценарий про трех людей, которые пытаются найти энергию в разных занятиях — медитации, боевых искусствах или игре на барабанах.

Виктория Родионова, лидер креативной группы «ВкусВилл»: Звуки, характерные для каждого занятия, мы превратили в название самых популярных азиатских блюд из «ВкусВилл» — фо-бо, тофу и кимчи. Они идеально подошли фонетически под звуки ударных, дыхания и приемов из каратэ.

С этим сценарием «ВкусВилл» обратился к Open Production, для того чтобы сгенерировать ИИ-ролик хронометражем в 20 секунд.

Производство ролика состояло из двух ключевых этапов:

Создание статичных изображений. Была использована модель Flux, которая помогла сформировать визуальный стиль и задать основу для будущей анимации. Анимация изображений. Для оживления статичных кадров были применены две нейросети: Kling и Runway. Эти инструменты позволили преобразовать фиксированные сцены в динамичные видеоролики.

Работа с ИИ значительно ускоряет процесс создания контента в сравнении с компьютерной графикой или съемками, но она имеет свои ограничения. Например, одной из сложностей была разработка правильного движения для каратиста. По задумке персонаж должен был выполнить два удара, под которые диктор произносил фразу «ким-чи». Для того чтобы добиться нужной фазы движений, потребовалось множество попыток и экспериментов с текстовыми описаниями действия.

Еще одним интересным моментом стала разработка улыбки для девушки-йога. Для этого было записано изображение улыбки на фронтальную камеру смартфона, а затем с помощью нейросети оно было перенесено на лицо персонажа.

За три недели открутки в онлайн-кинотеатрах ИИ-ролик показал самый эффективный результат с точки зрения CPM и CPC, стоимости клика и показа ниже в 3−4 раза средних показателей «ВкусВилл» по 2024 году.

Команда проекта

«ВкусВилл»:

Руководитель маркетинговых коммуникаций — Егор Калиновский

Продюсер — Ляйсан Уразлина

Лидер креативной группы — Виктория Родионова

Копирайтер — Софья Ольховская

Арт-директор — Елизавета Спорыхина

Менеджер рекламных кампаний — Александра Михайловская

Open Production:

Генеральный продюсер — Юрий Покровский

Исполнительный продюсер — Василиса Елпатьевская

AI Артист — Владислав Ермилов

Режиссер монтажа —Тема Скисс

Моушен дизайн — Антон Остапенко

Саунд дизайн — Артур Мисевич