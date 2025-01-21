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18+
21.01.2025 в 18:20

REDKEDS и Carrera показали, что такое пауэркукинг

Как фуди-тренд стал креативным инструментом продвижения и принес рекордное количество просмотров.

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Агентство REDKEDS сняло ролик для техники Carrera, который стал эффективным инструментом продвижения в розничной сети. Кампания превысила запланированный KPI на 1,5 миллиона, а стоимость одного контакта составила 0,42 рубля. Пауэркукинг — креативный фуди-тренд, отражающий ценности и позиционирование Carrera, обеспечил актуальность контента на длительный срок.

Перед агентством стояла цель создать вирусный контент, который продемонстрирует сильные стороны продукции бренда техники Carrera. Была придумана концепция пауэркукинга, в которой сравнивались приготовление еды и пауэрлифтинг, где важны сила и техника. Carrera выступала главным «тренажером», помогающим создавать кулинарные шедевры.

В ролике блогеры использовали технику Carrera для приготовления вкусного и полезного перекуса. Спортсмен крепко сжимал куриную грудку с напряженным выражением лица, как будто выполнял подход с большим весом в зале.

Идея с пауэркукингом собрала более 1,5 миллиона просмотров. Агентство REDKEDS смогло в короткие сроки снять ролик с блогерами, который стал новым фуди-трендом в социальных сетях и продемонстрировал мощность техники Carrera.

Никита Серов, блогер:

Команда была очень улыбчивая, что помогало во время съемки. Отличное чувство юмора и коммуникация. У каждого была своя зона ответственности, поэтому процесс шел быстро и качественно. Мы выполнили работу на 11 из 10.

Ролик использовали в розничной сети как эффективный инструмент продвижения эксклюзивного бренда. Креативная идея пауэркукинга отразила ценности и позиционирование Carrera, обеспечив актуальность контента на длительный срок.

Состав творческой группы:

REDKEDS (агентство):

Копирайтер: Саша Калугин
Креативный директор: Андрей Камбулов
Аккаунт-менеджер: Яна Цветкова
Директор клиентского сервиса: Катя Смелянская

Продакшен:

Продюсер: Егор Кондрат
Режиссер-оператор: Петр Горюшев
Монтаж: Женя Новиков

Блогеры:

Никита Серов
Полина Серова

МВидео (клиент):

Руководитель отдела трейд-маркетинга: Полина Королева
Руководитель маркетинга СТМ: Елена Мамонтова

redkeds Carrera
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