Обзор рекламных тендеров 2024: «Ростелеком», «Самолёт», VK, госсектор и другие

Sostav представляет обзор крупнейших тендеров на российском рекламном рынке за 2024 год. В этом году агентства активно боролись за тендеры компаний, а госсектор укоренился в рядах организаторов крупных тендеров. Максимальная сумма, за которую компания предлагала побороться представителям отрасли, превышала 2,6 млрд руб. Подробнее — читайте в материале Sostav.

«Самолёт»

Диджитал-агентство полного цикла Digital Twiga (входит в TWIGA CG) выиграло тендер группы «Самолёт» на размещение медийной баннерной и аудиорекламы в интернете. Об этом Sostav сообщили в агентстве. Стороны заключили двухлетний контракт, его сумму в агентстве не раскрыли.

Диджитал-агентство занимает второе место в рейтинге диджитал нон-медиа, и 34 место рейтинга медиаагентств с 2 511 млн руб. по объему медиазакупок.

PIONEER

Диджитал-агентство Realweb выиграло рекламный тендер застройщика PIONEER. В портфель PIONEER входят жилые проекты премиум- и бизнес-класса, коммерческая недвижимость. В рамках сотрудничества партнёры наращивают продажи по всем проектам, находятся в поиске новых каналов коммуникации, улучшают текущую воронку и выполняют план по первичным уникально-целевым обращениям. Realweb отвечает за сопровождение медийных каналов — размещение на маркетплейсах, геосервисах, тематических площадках, а также за полное ведение перформ-кабинетов — контекстную рекламу и социальные сети, и за аналитику кампаний и рынка.

Realweb занимает 12 место в рейтинге диджитал-агентств Sostav.

GAC

Агентство Arena (группа АДВ ) в 2025 году займется медийным обслуживанием GAC. По результатам тендера агентство будет отвечать за разработку медиастратегии автомобильной компании GAC. Для решения поставленных задач агентство разработало гибкую медиастратегию, где основной фокус был сделан на портфельном подходе.

Агентство Arena занимает 15 место в рейтинге медиаагентств Sostav, его годовой оборот составляет 10 088 млн руб.

VK

Входящие в группу компаний VK структуры — «ВК», «ВКонтакте», «Дзен.Платформа» и «ВК Цифровые технологии» — отбирали коммерческие предложения агентств на услуги по созданию, переработке, адаптации рекламно-информационных (и прочих) материалов, а также на «иные работы» с РИМ, включая аудио- и видеоролики, музыкальные треки и другие форматы. Общая предельная цена контракта (в сумме для всех юрлиц) — 261 млн руб.

В этом году холдинг запустил отбор коммерческих предложений на размещение рекламно-информационных материалов в интернете с использованием собственной SSP-платформы. Компания готова была выделить на закупку не более 264,6 млн руб.

Интернет-компания проводила квалификационный отбор поставщиков с заключением договоров на оказание услуг по публикации рекламно-информационных материалов в интернете. Цена лота составляла 204 млн руб. Тендер проводился среди in-web DSP-платформ, поставляющих услуги по медийным и перформанс-рекламным размещениям. VK определит пул партнёров для публикации рекламы в течение 2024−2026 годов. Также компания проводила квалификационный отбор агентств для участия в тендере на создание графических видеороликов. Заказчик готов был потратить до 200 млн руб. Корпорация заинтересована в размещении рекламно-информационных материалов в среде in-web с использованием DSP-платформы в формате full-service. Предельная цена лота — 275 млн руб.

ГК VK занимает 14 место в топе крупнейших работодателей Sostav с затратами на рекламу более 5 352 млн руб.

МТС

Цифровая экосистема МТС в этом году объявила тендер на выбор агентств по разработке и реализации нестандартных проектов в интернете на 2025−2026 годы. В задачи агентств вошли разработка креативных идей и механик, подбор площадок и партнёров, подготовка медиапланов. Также компании занимаются креативным супервизированием производства партнёрами и/или созданием креативных материалов своими силами, контролировать размещение и анализировать эффективность проведённых проектов.

МТС занимает пятое место в рейтинге крупнейших рекламодателей России 2024 с бюджетом 11 548 млн руб.

T2

В этом году сотовый оператор выбирал поставщика услуг в области рекламы и брендинга на всей территории России сроком на три года. Цена лота составляла 65 млн руб. Также мобильный оператор искал поставщика, который будет разрабатывать и реализовывать рекламные кампании в интернете. Речь идёт о продвижении в диджитал-СМИ и социальных медиа, создании, адаптации рекламно-информационных материалов для макрорегиона Москва сроком на два года. Цена лота составляла 91,6 млн руб. Т2 сформировал пул поставщиков услуг по креативной разработке и реализации промо- и мотивационных активностей для монобрендового канала продаж на два года. Первый лот включал в себя услуги по разработке активностей, второй — по их реализации. Цена первого лота 45 млн руб., второго — 25 млн руб.

T2 занимает 15 место в рейтинге крупнейших рекламодателей России с затратами на рекламу 5 246 млн руб.

«Ростелеком»

Компания проводила предварительный отбор коммуникационных агентств для работы с корпоративным и государственным сегментами в 2024−2027 годах и разыгрывала тендер на стратегическое и креативное обслуживание В2В-сегмента в 2024−2026 годах. Сумма лота превышала 499,7 млн руб.

В этом году компания проводила тендер на размещение наружной и индор-рекламы. Стоимость лота превышала 2,6 млрд руб. Также провайдер диджитал-решений и услуг объявил тендер на проведение мониторинга индекса NPS клиентов и компаний-конкурентов. «Ростелеком» готов был выделить на проведение мониторинга почти 244 млн руб. Также компания проводила тендер на оказание услуг по стратегическому и креативному обслуживанию брендов «Ростелеком» и Wink в 2024−2026 годах. Стоимость лота — 1,2 млрд руб. Видеосервис компании «Ростелеком» — Wink проводил отбор агентств для выбора подрядчика, который займется размещением рекламы в интернете для привлечения конверсий в мобильные приложения Wink. Заказчик планировал выделить на закупку 480 млн руб.

В 2024 году компания искала агентства для планирования и размещения перформанс-рекламы на 2024−2026 годы. Закупка включала три лота на общую сумму 35,3 млн руб. «Ростелеком» также занимался поиском агентства по развитию айдентики мастер-бренда, дочерних организаций, новых продуктов и сервисов «Ростелекома» на 2024−2026 годы. Провайдер готов был выделить на закупку до 80 млн руб.

Admetrix

Индустриальный измеритель Admetrix и оператор наружной рекламы ДРИМ заключили договор о сотрудничестве. С октября рынку доступны полные данные об инвентаре, а также показатели объёмов аудитории рекламных поверхностей оператора наружной рекламы ДРИМ в городах, охваченных измерениями Admetrix. Ожидается, что новое партнёрство увеличит количество рекламных поверхностей, доступных участникам для планирования и анализа рекламных кампаний, а также расчёта аудиторных характеристик (OTS, GRP и Reach&Frequency).

«Аэрофлот»

«Аэрофлот» проводил запрос цен на трехлетний контракт на перевозки в составе туристических пакетов. По условиям договора авиакомпания предоставит туроператорам почти 12,5 млн кресел на своих рейсах по 65 международным и 24 внутренним маршрутам. Ожидается, что 75% пассажиров придется на зарубежные рейсы.

На данный момент у «Аэрофлота» действует трехлетний контракт с «Библио-Глобусом». Он предусматривает перевозку 8 млн пассажиров. Предполагалось, что партнером авиакомпании вновь станет «Библио-Глобус». Еще одним возможным участником конкурса называли компанию Fun&Sun. В «Аэрофлоте» пояснили, что текущий объем кресел по договору с туроператором практически исчерпан, поэтому и проводился новый тендер.

«А вито»

Сервис для размещения объявлений «Авито» выбрал агентства для коммуникационной поддержки всех бизнес-направлений бренда в течение года. В «Авито» подтвердили данные о завершении тендера, его бюджет не раскрывается.

Компания выбрала агентства для сопровождения PR-коммуникаций пяти бизнес-направлений «Авито» («Товары», «Авто», «Недвижимость», «Работа» и «Услуги») и горизонтального бренда. На старте в тендере участвовали 16 поставщиков, по итогам были выбраны три агентства: Vinci, TWIGA PR и Grechka Media. Они займутся поддержкой регулярной PR-активности, совместно с инхаус-командами будут развивать представленность бренда в традиционных и новых медиа.

Ранее сообщалось, что основным агентством «Авито» по направлению наружной рекламы в 2024 году станет ООМ. В качестве резервных поставщиков компания выбрала агентства Havas и PPL.

КЕХ ЕКОММЕРЦ («Авито») занимает 12 место в рейтинге рекламодателей Sostav.

«Т-Банк»

Кредитная организация проводила предквалификационный отбор агентств для включения их в реестр потенциальных подрядчиков, специализирующихся на производстве рекламных роликов для ТВ и OLV. Агентства добавили в реестр на год — с сентября 2024-го по сентябрь 2025. В базе можно было попасть в одну из групп:

видеоролики ТВ/OLV с бюджетом от 10 млн руб.;

видеоролики OLV с бюджетом до 10 млн руб.;

производство видеороликов для направления внутренних и внешних коммуникаций с бюджетом до 1 млн руб.

TCS GROUP HOLDING («Тинькофф») занимает третье место в рейтинге рекламодателей с бюджетом более 12 105 млн руб.

«Газпромбанк»

Кредитная организация в этом году интересовалась коммерческими предложениями на создание контента для публикаций, PR-поддержку, продвижение и рекламу, аудит и мониторинг, комьюнити-менеджмент в СМИ, социальных сетях и других каналах коммуникаций. Максимальная цена договора — 20 млн руб.

В августе стало известно, что диджитал-агентство Realweb выиграло рекламный тендер «Газпромбанка». В рамках сотрудничества оно занялось продвижением мобильного приложения Gazprom Pay в «Яндекс Директе», социальных сетях и рекламных сетях in-app. Realweb взяло на себя привлечение клиентов через цифровые каналы, аналитику и ведение отчетности. Команда уже подготовила годовую стратегию и запускает кампании на всех площадках.

«Почта банк»

В этом году кредитная организация выбирала поставщика, который будет размещать рекламно-информационные материалы банка на радио. Цена лота превысила 56,6 млн руб. Также компания выбирала поставщика, который займется размещением рекламно-информационных материалов на средствах наружной рекламы. Цена лота — 201,7 млн руб.

В сентябре кредитная организация запрашивала цены от поставщиков на размещение рекламных и справочно-информационных материалов с иллюстрациями и без на онлайн-ресурсах федеральных и региональных изданий. Цена лота составила 51,7 млн руб.

НСПК

«Национальная система платёжных карт» (бренды «Мир», СБП) проводила запрос цен на услуги по подготовке и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ. Начальная максимальная стоимость лота составляет 7 млн руб.

«Подружка»

Российский онлайн-ретейлер косметики и парфюмерии «Подружка» выбрал подрядчика для разработки медиастратегии продвижения бренда на 2024−2025 год. Контракт получило агентство перформанс-маркетинга OOM, которое входит в группу Okkam . Агентство будет отвечать за закупку, стратегическое планирование и размещение клиента во всех медиаканалах — от телевидения до диджитала. Стратегия включает использование рекламы на радио, ООН и индор-размещение.

OOM занимает пятое место рейтинга медиаагентств 2024 с биллингом 27 520 млн руб.

Finn Flare

В марте стало известно, что агентство диджитал-маркетинга MediaNation будет отвечать за ведение рекламных кампаний в контексте и таргете, а также за рекламу мобильного приложения интернет-магазина финской одежды Finn Flare. MediaNation запустило контекстную рекламу в «Яндексе», таргетированную рекламу в «VK Рекламе» и рекламу мобильного приложения бренда.

MediaNation занимает 44 место в топе по обьему медиазакупок с годовым оборотом 1 491 млн руб.

SINTEC Group

В июне стало известно, что диджитал-агентство Realweb выиграло рекламный тендер производителя моторных масел и смазочных материалов SINTEC Group. Агентство продвигает товары группы на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Цель сотрудничества — увеличить объёмы реализации товаров каждого из 14 брендов SINTEC Group.

«Атом»

Агентство «Апрель» выиграло тендер на реализацию стратегии соцмедиа-продвижения бренда «Атом». В рамках сотрудничества специалисты работают над созданием текстового и графического контента, запускают посевы и таргетированную рекламу в социальных сетях бренда «Атом», чтобы увеличить узнаваемость марки электромобилей и популяризировать их среди российской аудитории в социальных сетях.

Тендеры госсектора

«Росатом». Госкорпорация в этом году занималась поиском поставщиков для продвижения проектов и мероприятий «Росатома» и его компаний через социальные медиа. Также исполнителю предстоит управлять репутацией бренда в интернете, проводить информационные кампании и обеспечивать работу онлайн-ресурсов. В числе других задач — проведение прямых эфиров и онлайн-трансляций, оказание исследовательских и консультационных услуг в сфере диджитал-пиара, разработка и создание сувенирной продукции. Стоимость лота составляла 80,5 млн руб.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Ведомство обьявляло тендер на оказание услуг по продвижению сервисов информационной системы «Цифровая платформа МСП». Начальная цена лота — 159,6 млн руб.

Минспорт. Ведомство проводило открытый конкурс поставщиков, которые готовы продвигать федеральный проект «Спорт — норма жизни». Исполнителю предстояло организовывать и проводить в российских регионах информационные кампании, приуроченные к объявленному в стране Году семьи. Цена лота — 33,8 млн руб.

Федеральное агентство по делам молодёжии находилось в поиске подрядчиков для организации и проведения рекламной кампании Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Цена лота — 61,9 млн руб. Цель — привлечение аудитории, повышение её лояльности и конверсии.

Министерство культуры и туризма Московской области. Ведомство предоставляло субсидии на поддержку и продвижение событийных мероприятий в 2024 году. Цена лота — 60 млн руб.

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводило тендер на оказание услуг по созданию видео- и фотоконтента о туристской привлекательности Северной столицы. Начальная цена всей закупки — 36,5 млн руб. Также учреждение искало агентство для продвижения туристского потенциала города. Цена контракта составляет 32 993 855 руб.

ФПСС. Фонд пенсионного и социального страхования находился в поиске агентства для проведения «комплекса информационно-разъяснительных мероприятий» о своих услугах в печатных и электронных СМИ, социальных медиа, на телевидении и радио в 2024 году. Стоимость закупки составляет 205,4 млн руб.

Департамента Москвы по конкурентной политике. Ведомство находилось в поиске компании, предоставляющей услуги по PR-сопровождению и освещению в СМИ его деятельности на срок с 2024 по 2025 год. Цель — информирование аудитории о реализуемой столичным правительством инвестиционной политике, о деятельности органов власти и о системе мер, направленных на поддержание конкуренции. Цена лота — 84,4 млн руб.