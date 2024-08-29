Подборка тендеров: VK, Wink, Burger King и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут IT-компания VK, видеосервис Wink, сеть ресторанов Burger King, торговые сети «Магнит», «Дикси», Fix Price и Familia, строительная компания «Главстрой», информагентство «Контент-Центр», дистрибьютор бытовой техники Merlion, а также Фонд развития интернет-инициатив. Сроки подачи заявок завершаются 30 августа — 20 сентября.

Wink. Видеосервис компании «Ростелеком» проводит отбор агентств для выбора подрядчика, который займется размещением рекламы в интернете для привлечения конверсий в мобильные приложения Wink.

Заказчик планирует выделить на закупку 480 млн руб.

Прием заявок продлится до 10:00 по московскому времени (мск) 3 сентября 2024 года.

VK. Компания собирает предложения от агентств на услуги по созданию и размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) в социальных сетях и на информационных площадках.

Предельная цена договора — 156 млн руб.

По результатам закупки всем участникам присвоят порядковые номера. Победителями будут признаны агентства с порядковыми номерами 1, 2 и 3. Они разделят между собой бюджет.

Первый победитель получит 78 млн руб., второй — 46,8 млн руб. и третий — 31,2 руб.

Время и дата окончания подачи заявок на участие в отборе предложений: 17:00 мск 5 сентября 2024 года. Итоги подведут до 21:00 мск 31 октября.

«Контент-Центр». Агентство ищет подрядчика для проведения кампании, направленной на информирование о проекте «Год семьи в Подмосковье».

Конкурс проводится в электронной форме, его участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена контракта — 76,6 млн руб.

Дата и время окончания срока подачи заявок: 8:00 мск 11 сентября.

Burger King. Сеть ресторанов быстрого питания объявила запрос коммерческих предложений на разработку креативов и создание РИМ.

Закупка делится на два лота. Первый из них включает в том числе разработку креативных концепций, создание дизайна, верстку, производство фото-, видео и аудио-материалов.

Второй лот содержит работы по производству креативов с помощью нейросетей. Используя ИИ-инструменты, подрядчик должен будет разрабатывать креативный и уникальный кей вижуал, создавать фотокомпозиции, видео и анимационный контент.

Приём предложений продлится до 17:00 мск 20 сентября.

«Магнит». Компания проводит предварительный отбор агентств, которые смогут заняться разработкой собственных торговых марок (СТМ) для магазинов ретейлера.

Прошедшие по критериям отбора кандидаты утверждаются в закрытый пул участников.

Подать заявку можно до 16:00 мск 3 сентября.

«Дикси». Торговая сеть объявила тендер на разработку анимационного сериала.

В рамках проекта подрядчик должен создавать сценарии и раскадровки для каждой серии на основании предоставленных синопсиса, поэпизодника и лора, а также взять на себя препродакшн, продакшн и постпродакшн. Сериал должен состоять из семи серий продолжительностью не менее трех минут.

Заявки принимаются до 15:00 мск 6 сентября.

Familia. Сеть универмагов проводит тендер на ежемесячное PR-обслуживание в течение всего 2025 года.

Регулярная PR-поддержка включает в себя такие услуги, как разработка плана активностей в рамках годовой PR-стратегии, формирование месячного плана для работы с федеральными и местными СМИ, комментарийная активность и инициирование запросов от деловых, отраслевых, региональных изданий по профильным и смежным темам, рассылка пресс-релизов, копирайт, ведение баз СМИ и Telegram-каналов, а также размещение в них материалов.

Время и дата окончания срока подачи заявок: 18:00 мск 17 сентября.

Fix Price. Сеть магазинов низких фиксированных цен ищет агентство, которое организует корпоратив для сотрудников на Новый год. Мероприятие рассчитывается на 1 тыс. человек. Планируемый бюджет — 40 млн руб.

Дата окончания подачи заявок: 9:00 мск 20 сентября.

Кроме того, Fix Price запрашивает предлложения на проведение репутационного аудита В2C бренда. Заявки от компаний принимаются до 15:00 мск 30 августа.

«Главстрой Санкт-Петербург». Застройщик выбирает подрядчика по размещению наружной и индор-рекламы для продвижения жилого комплекса «Легенда» в Южно-Сахалинске в период с октября 2024-го по декабрь 2025 года.

Основные задачи кампании — привлечение целевой аудитории, повышение узнаваемости бренда у ЦА, а также информирование об акциях и старте продаж очередей.

Заявки ждут до 12:00 мск 2 сентября.

Merlion. Дистрибьютор бытовой техники ищет поставщика по оказанию SMM-услуг для бренда Vitek. В задачи будет входить развитие каналов в Telegram, YouTube и Rutube, а также страниц в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Бюджет: до 100 тыс. руб. в месяц (не включает расходы на таргет).

Приём заявок — до 16:00 мск 10 сентября.

Фонд развития интернет-инициатив. Организация объявила запрос предложений на услуги по привлечению регистраций уникальных пользователей и рекламному продвижению проектов в интернете.

Желающие могут направить свои предложения до 3 сентября включительно.

Кроме того, фонд заинтересован в выполнении работ по созданию видеоролика об акселерационной программе «Спринт». Заявки нужно предоставить до 5 сентября.