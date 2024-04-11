Подборка тендеров: Tele2, «Делимобиль», Ozon и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут мобильный оператор Tele2, оператор каршеринга «Делимобиль», маркетплейс Ozon, страховая компания «Согаз», «Газпромбанк», торговые сети «Перекрёсток» и «Магнит», хоккейный клуб ЦСКА, девелопер «Инград» и производитель пива AB InBev Efes. Сроки подачи заявок завершаются 17 апреля 2024-го — 26 февраля 2025 года.

Tele2. Сотовый оператор выбирает поставщика услуг в области рекламы и брендинга на всей территории России сроком на три года. Цена лота составляет 65 млн руб.

Заявки ждут до 12:00 по московскому времени 18 апреля 2024 года, подведение итогов состоится в 12:00 по московскому времени 31 мая этого года.

Мобильный оператор также принимает предложения от подрядчиков, готовых исследовать рынок на предмет оказания услуг доставки заказов, оформленных на сайте Tele2, и их стоимости. Речь идёт об экспресс-доставке и вручении заказов на сим-карты.

Завки можно присылать до 12:00 по московскому времени 26 апреля 2024 года.

«Делимобиль». Оператор каршеринга ищет агентство для размещения рекламы в Telegram Ads. Услуга включает в себя медиапланирование и размещение рекламно-информационных материалов на площадке Telegram Ads с таргетингом на ретаргетинговые сегменты, управление рекламной кампанией, подготовку ежемесячных отчетов с рекомендациями по повышению эффективности.

Срок предоставления услуг — один год, начиная с 1 мая этого года. Бюджет в месяц — 400 тыс. руб. без НДС. Приём заявок — до 14:00 по московскому времени 17 апреля 2024 года.

Ozon. Онлайн-ритейлер запрашивает цены у поставщиков на услуги таргетированных СМС-рассылок. На первом этапе компания проводит комплексную оценку поступивших предложений, на втором — формирует список участников, которые смогут подать улучшенное коммерческое предложение. Желающим нужно отправить заявку до 15:00 по московскому времени 17 апреля 2024 года.

В числе других тендеров Ozon — запрос предложений от коммуникационных агентств и создание креативного имиджевого ролика. Информация по обеим закупкам доступна только после подписания соглашения о неразглашении. В первом случае заявок от исполнителей ждут до 22:00 по московскому времени 17 апреля 2024 года, во втором — до 23:59 по московскому времени 19 апреля того же года.

«Согаз». Страховая компания запрашивает предложения от исполнителей, готовых продвигать продукты компании и бренд в интернете.

Участники должны осуществлять деятельность на территории России, иметь опыт работы в направлении перформанс-маркетинга не меньше пяти лет. В числе других требований — наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансов и трудовых ресурсов, предоставление персонального менеджера, имеющего опыт работы с крупными компаниями, для решения оперативных вопросов.

Приём заявок — до 12:00 по московскому времени 22 апреля 2024 года.

«Газпромбанк». Компания проводит квалификационный отбор подрядчиков для организации мероприятий. Представлено три лота — проведение ивент-мероприятий и событий, выездных мероприятий, трансляций.

Заявки можно присылать до 11:00 по московскому времени 26 февраля 2025 года.

«Перекрёсток». Торговая сеть запрашивает цены от исполнителей на размещение и поддержку актуальной информации и сбор отзывов о магазинах на сторонних информационных площадках в течение 2024−2026 годов. Заявку можно подать до 15:00 по московскому времени 18 апреля 2024 года.

«Магнит». Сеть розничных магазинов проводит предварительный квалификационный отбор контрагентов по производству видеороликов для компании. Приём заявок открыт до 12:00 по московскому времени 23 апреля 2024 года.

ЦСКА. Хоккейный клуб запрашивает предложения от подрядчиков по созданию ключевого визуального образа, разработке слогана и объектов графического дизайна.

Визуальный образ клуба для команд ЦСКА, «Звезда» и «Красная Армия» должен мотивировать настрой спортсменов и болельщиков, вызывать ассоциации с клубом и хоккеем, быть ядром для всех коммуникаций и визуальных материалов. При создании слогана нужно ориентироваться на фирменный стиль, логотипы и эмблемы клуба. Также необходимо разработать дизайн-макет формы шаблона для различных видов маркетинговых, информационных сообщений и постов в официальных аккаунтах клуба в социальных медиа.

Желающие могут отправить заявку до 12:00 по московскому времени 22 апреля 2024 года.

«Инград». Девелопер проводит запрос предложений по размещению рекламно-информационных материалов по проектам компании «Инград Недвижимость».

Выставлено четыре лота: бизнес и премиум-класс (контекстная и охватная реклама, соцсети); комфорт-класс и загородная недвижимость; классифайды «Авито», «Циан», «Яндекс недвижимость»; тематические площадки и лидогенерация.

Лоты будут рассматриваться независимо друг от друга, при этом они могут быть объединены в один договор. По итогам тендера будет утверждён основной и резервный поставщик по каждому лоту.

Приём заявок — до 11:00 по московскому времени 17 апреля 2024 года.

AB InBev Efes. Производитель пива проводит тендер на коммуникационную поддержку. Основные задачи агентства: работа с корпоративным брендом и усиление репутации компании; коммуникационная поддержка существующих брендов и продвижение инноваций; коммуникационное сопровождение проектов в области устойчивого развития; разработка и имплементация стратегии внутренних коммуникаций.

Заявки на участие принимаются до 21 апреля по адресу [email protected].