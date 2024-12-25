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25.12.2024 в 13:00

Агентство Arena (группа АДВ) займется медийным обслуживанием GAC в 2025 году

Для решения поставленных задач агентство разработало гибкую медиастратегию, где основной фокус был сделан на портфельном подходе

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Агентство Arena (группа АДВ ) в 2025 году займется медийным обслуживанием GAC. По результатам тендера агентство будет отвечать за разработку медиастратегии автомобильной компании GAC, которая входит в топ-5 лидеров среди производителей автомобилей в Китае, вышедших на российский рынок. Об этом Sostav рассказали представители агентства.

Агентство Arena выиграло тендер на комплексное медиаобслуживание китайской автомобильной компании GAC MOTOR RUS. В условиях растущей конкуренции в автомобильной отрасли победа стала важным шагом в стратегии GAC, направленной на увеличение продаж и рост знания о бренде.

Для решения поставленных задач агентство разработало гибкую медиастратегию, где основной фокус был сделан на портфельном подходе. Уникальность подхода заключалась в продвижении не только бренда, но и каждой отдельной марки автомобиля, а медиаразмещения обеспечивали конверсионный эффект, направленный на увеличение трафика в автосалоны дилеров. Для более точного таргетинга на целевую аудиторию бренда и увеличения лидов, команда агентства распределила инвестиции по разным медиаканалам, среди которых были телевидение, радио, интернет, а также печатные издания. Ожидается, что планируемая активность уже на первых этапах размещений увеличит количество лидов вдвое.

Руслан Самаев, генеральный директор Arena:

С самого начала нашего сотрудничества с GAC MOTOR RUS мы смогли разработать адаптивную стратегию, работающую на бизнес-задачи клиента. Мы предложили адаптивный и гибкий подход, который был новым для GAC MOTOR RUS и отличался от того, что делает категория авто в медиа. Уверены, что предложенный вариант работы покажет быстрый результат и позволит оптимизировать инвестиции и улучшить маркетинговые и бизнес KPIs в разрезе моделей GAC.

Светлана Наумова, руководитель маркетинга GAC MOTOR RUS:

Сотрудничество с Arena открыло нам новые перспективы. Ожидаем, что предложенная медиастратегия обеспечит эффективность медиаразмещений и позволит реализовать амбициозные цели по росту продаж и знания бренда GAC на ближайшие годы. Верим в наше эффективное сотрудничество.

АДВ Arena GAC
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