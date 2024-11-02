МТС ищет агентства для создания нестандартных проектов в интернете

Мобильный оператор МТС объявил тендер на выбор агентств по разработке и реализации нестандартных проектов в интернете на 2025−2026 годы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Агентства будут заниматься планированием, разработкой, реализацией и оценкой эффективности нестандартных проектов в интернете для продвижения продуктов экосистемы МТС — от телекома и финтеха до тревела и подписок на цифровые сервисы.

Под нестандартными понимаются проекты непрямой рекламы, созданные при участии площадки/партнёра или без них и размещённые на сайтах, стриминговых сервисах, в мобильных приложениях и на других интернет-ресурсах, а также коллаборации с брендами.

В задачи агентств войдёт разработка креативных идей и механик, подбор площадок и партнёров, подготовка медиапланов. Также компании будут заниматься креативным супервизированием производства партнёрами и/или созданием креативных материалов своими силами, контролировать размещение и анализировать эффективность проведённых проектов.

При отборе участников тендера МТС будет смотреть на реализованные кейсы, опыт и экспертизу агентской креативной и медийной команды, способность генерировать нестандартные идеи, в том числе в сжатые сроки, и искать новые решения. Также оператор оценит умение работать с трендами и современными инструментами и опыт в разработке технологичных решений.

К тендеру не относится ведение аккаунтов бренда в соцсетях, PR-услуги, разработка креативных материалов для ATL рекламных кампаний, создание собственного брендированного контента и продуктовых лендингов, проекты в блогосфере.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября этого года.