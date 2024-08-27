Realweb займётся диджитал-продвижением девелопера PIONEER

Диджитал-агентство Realweb выиграло рекламный тендер застройщика PIONEER. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Команда Realweb уже разработала для PIONEER омниканальную стратегию на май-декабрь для увеличения уникально-целевых звонков, встреч и сделок и запустила несколько кампаний. В их числе размещение медийной рекламы жилых кварталов Pride и «Life Варшавская» на Ozon и «Яндекс Маркете».

В портфель PIONEER входят жилые проекты премиум- и бизнес-класса, коммерческая недвижимость. В рамках сотрудничества партнёры хотят нарастить продажи по всем проектам, найти новые каналы коммуникации, улучшить текущую воронку, выполнить план по первичным уникально-целевым обращениям в месяц.

Realweb будет отвечать за сопровождение медийных каналов — размещение на маркетплейсах, геосервисах, тематических площадках, а также за полное ведение перформ-кабинетов — контекстную рекламу и социальные сети, и за аналитику кампаний и рынка.

PIONEER выбрал Realweb из нескольких претендентов за высокий уровень клиентского сервиса, экспертизу в сфере недвижимости и проработанную стратегию. Застройщик получит доступ к бета-версиям медийных и перформ-инструментов компании. В планах — совместное написание кейсов и коллаборации с известными брендами.

Кирилл Борисов, директор по клиентскому сервису Realweb: Победа в тендере PIONEER для нас очень значима. Перед нами и партнёрами из PIONEER стоят амбициозные задачи по развитию и продвижению проектов и бренда, для достижения которых мы применим наш отраслевой опыт, стратегически-аналитический подход и новые решения. Мы уверены, что в результате нашего сотрудничества множество покупателей смогут найти пространство для счастливой жизни или работы и все бизнес -KPI будут достигнуты.