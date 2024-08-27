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27.08.2024 в 14:01

Realweb займётся диджитал-продвижением девелопера PIONEER

Агентство уже подготовило для застройщика омниканальную стратегию

Диджитал-агентство Realweb выиграло рекламный тендер застройщика PIONEER. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Команда Realweb уже разработала для PIONEER омниканальную стратегию на май-декабрь для увеличения уникально-целевых звонков, встреч и сделок и запустила несколько кампаний. В их числе размещение медийной рекламы жилых кварталов Pride и «Life Варшавская» на Ozon и «Яндекс Маркете».

В портфель PIONEER входят жилые проекты премиум- и бизнес-класса, коммерческая недвижимость. В рамках сотрудничества партнёры хотят нарастить продажи по всем проектам, найти новые каналы коммуникации, улучшить текущую воронку, выполнить план по первичным уникально-целевым обращениям в месяц.

Realweb будет отвечать за сопровождение медийных каналов — размещение на маркетплейсах, геосервисах, тематических площадках, а также за полное ведение перформ-кабинетов — контекстную рекламу и социальные сети, и за аналитику кампаний и рынка.

PIONEER выбрал Realweb из нескольких претендентов за высокий уровень клиентского сервиса, экспертизу в сфере недвижимости и проработанную стратегию. Застройщик получит доступ к бета-версиям медийных и перформ-инструментов компании. В планах — совместное написание кейсов и коллаборации с известными брендами.

Кирилл Борисов, директор по клиентскому сервису Realweb:

Победа в тендере PIONEER для нас очень значима. Перед нами и партнёрами из PIONEER стоят амбициозные задачи по развитию и продвижению проектов и бренда, для достижения которых мы применим наш отраслевой опыт, стратегически-аналитический подход и новые решения. Мы уверены, что в результате нашего сотрудничества множество покупателей смогут найти пространство для счастливой жизни или работы и все бизнес -KPI будут достигнуты.

Ирина Пронина, директор по маркетингу PIONEER:

Все агентства представили сильные презентации, но именно подход Realweb не только объединил в себе глубокую отраслевую экспертизу и лучшие практики, но и продемонстрировал уникальный комплекс инструментов и методики отслеживания результатов, которые полностью отвечают нашим ожиданиям и направлены на достижение амбициозных бизнес-задач. Мы уверены, что за период сотрудничества Realweb сможет стать для нас не только агентством, но и надёжным бизнес-партнёром.

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