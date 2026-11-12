Подборка тендеров: НСПК, «Детский мир», МТС AdTech и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут ИТ-сервис-провайдер РТК-ЦОД (АО «ЦХД» — дочерняя компания «Ростелекома»), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ), «ОТП-Банк», Национальная система платежных карт (НСПК), группа МТС и рекламная вертикаль МТС AdTech, девелопер ГК ФСК, ретейлер «Магнит», сервис доставки продуктов «Самокат», сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff, спортивный ретейлер «Спортмастер» и ретейлер детских товаров «Детский мир», а также дилерский холдинг «Рольф», издательство «Просвещение» и сеть клиник «Будь Здоров». Прием заявок на участие в закупках завершится в период с 16-го по 27 ноября 2026 года.

РТК-ЦОД. Компания ищет подрядчика для продвижения бренда и информационной поддержки.

Начальная цена договора — 80 млн руб. Для доступа к тендерной документации необходимо зарегистрироваться на электронной площадке.

Прием заявок продлится до 16:00 по московскому времени 20 ноября 2026 года.

НСПК. Национальная система платежных карт проводит две закупки на организацию спонсорских интеграций на федеральном телевидении. Общая сумма тендеров составляет 70 млн руб.

В рамках первого открытого запроса предложений НСПК выбирает подрядчика для интеграции платежной системы «Мир» в логотип телеканала ТНТ и размещения спонсорских заставок. Также предусмотрена возможность размещения на ТНТ4. Рекламная кампания запланирована на декабрь 2026 года. Начальная максимальная стоимость договора — 30 млн руб. с НДС и агентской комиссией.

Предложения по первой закупке принимаются до 12:00 по московскому времени 19 ноября 2026 года.

Вторая закупка касается интеграции платежной системы «Мир», Mir Supreme и Mir Pay в обратный отсчет до Нового года на телеканале «Пятница!». Проект предусматривает спонсорские заставки в декабре, в том числе в эфире 31 декабря перед новогодним обращением президента. Начальная максимальная стоимость договора — 40 млн руб. с НДС и агентской комиссией. Срок действия договора — с 1 по 31 декабря 2026 года.

Заявки на участие во втором тендере принимаются до 16:00 по московскому времени 16 ноября 2026 года.

АТБ. Банк объявил запрос предложений на разработку бренд-платформы, рекламной стратегии и маркетинговых программ для продвижения бренда и продуктов.

Срок оказания услуг — 12 месяцев с даты заключения договора. При отсутствии нарушений со стороны исполнителя предусмотрена возможность продления сотрудничества.

Предложения ждут до 10:00 по московскому времени 18 ноября 2026 года.

«ОТП-Банк». Банк ищет PR-агентство для оказания коммуникационных услуг. Подробная информация об условиях сотрудничества и объеме работ станет доступна участникам после подписания обязательства о конфиденциальности и неразглашении информации.

Подать заявки на участие можно до 10:00 по московскому времени 24 ноября 2026 года.

МТС AdTech. Компания выбирает контент-агентство для подготовки материалов корпоративного блога «МТС Маркетолог» и маркетингового контента для рекламной вертикали МТС Ads.

В задачи подрядчика войдет создание текстов для лендингов, лид-магнитов и рекламных кампаний, подготовка кейсов, продуктовых и SEO-статей. Планируется увеличить количество публикаций в корпоративном блоге до 15 в месяц, а также наращивать органический трафик на сайт и в блог.

Договор рассчитан на один год, ценовые предложения будут зафиксированы на этот период.

Прием предложений продлится до 11:55 по московскому времени 24 ноября 2026 года.

МТС. Компания проводит открытый запрос предложений на выбор поставщиков для проведения маркетинговых исследований с применением количественной методологии в 2027−2028 годах.

Закупка разделена на семь лотов: телефонные опросы, личные интервью, онлайн-опросы, услуги колл-центров, онлайн-панели, мистери-шоппинг и исследования с применением искусственного интеллекта.

Предложения необходимо предоставить через систему ORACLE.

Прием заявок завершится в 18:00 по московскому времени 23 ноября 2026 года.

ГК ФСК. Девелопер проводит открытый тендер на выбор агентства для планирования, реализации, сопровождения и развития CRM-маркетинга в интернете. Исполнителю предстоит вести CRM-маркетинг всех брендов, жилых комплексов и объектов группы в России, а также выполнять задачи разных подразделений компании.

В объем работ войдут сопровождение действующих CRM-коммуникаций, развитие триггерных и каскадных сценариев, повышение эффективности работы с CRM-базой, техническое сопровождение сервисов и интеграций.

Ориентировочная стоимость контракта — 44 млн руб. в год. В сумму включены услуги подрядчика, агентская комиссия, стоимость отправки рекламно-информационных материалов (РИМ), сервисы и другие расходы. Участникам необходимо предоставить детализированное ценовое предложение с указанием фиксированной платы за сопровождение, переменных расходов, услуг внешних поставщиков и дополнительных работ.

Договор будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. Закупка проводится по одному лоту, победитель будет один.

Предложения ждут до 12:00 по московскому времени 18 ноября 2026 года.

«Магнит». Ретейлер собирает предложения агентств для организации BTL-мероприятия «Открытие кафе 3.0 Вкускорт от Экстра», которое состоится 19 и 20 декабря 2026 года в Ставрополе. Цель мероприятия — познакомить покупателей с новым кафе, повысить узнаваемость и лояльность к бренду, а также привлечь посетителей.

Будущему исполнителю предстоит разработать концепцию и сценарий открытия с учетом площади торгового объекта, тематики и предложенных в брифе опций, а также предложить дополнительные креативные активности и обеспечить их реализацию.

Среди возможных форматов — выступление регионального артиста или кавер-группы, кулинарный мастер-класс для детей, AI-фотозона, брендированные подарки и фотозоны, промоакции с участием Дедов Морозов и Снегурочек, косплееры и брендированный дирижабль. Участникам необходимо подготовить презентацию с референсами по каждой опции и отдельную смету.

Мониторинг рынка не является закупочной процедурой и не обязывает компанию заключать договор. По его итогам «Магнит» может сформировать техническое задание и объявить закупку, а участников включить в пул потенциальных поставщиков. С подрядчиком предполагается заключить рамочный договор. Победителя выберут по итогам презентации концепций.

Окончание приема заявок — 14:00 по московскому времени 17 ноября 2026 года.

«Самокат». Сервис доставки собирает предложения на размещение рекламы в жилых комплексах. Информация о конкретных объектах, условиях и объеме размещения предоставляется после подписания соглашения о неразглашении (NDA) с ООО «Умный ритейл» — операционной компанией сервиса «Самокат», входящей в «О2О Холдинг», который выступает организатором тендера.

Прием предложений завершится в 18:00 по московскому времени 18 ноября 2026 года.

Hoff. Компания проводит двухэтапный тендер на выбор подрядчика для развития направления ORM (управление репутацией в интернете). Исполнителю предстоит объединить работу с поисковой выдачей, ответами нейросетей, картами, отзовиками, СМИ, соцсетями, блогами, маркетплейсами и собственными каналами компании. Задача — перейти от отдельных инструментов SERM и SEO к комплексному управлению репутацией бренда.

В рамках проекта агентству необходимо провести аудит текущей репутационной стратегии Hoff, проанализировать поисковую и нейровыдачу, рейтинги магазинов, причины негативных отзывов и позиции конкурентов. Отдельные направления работы — GEO (управление представленностью бренда в ответах нейросетей) с пулом не менее 100 запросов и собственными KPI, стимулирование органических отзывов и развитие B2B-репутации.

Ориентир бюджета — до 1,5 млн руб. в месяц без НДС, включая сервисы мониторинга и аналитики. Участникам необходимо представить два сценария сотрудничества: базовый в рамках бюджета и оптимальный с обоснованием дополнительного эффекта.

Договор планируется заключить с 1 января 2027 года на 12 месяцев с фиксацией цен на весь период.

Прием предложений продлится до 23:00 по московскому времени 27 ноября 2026 года.

«Спортмастер». Ретейлер ищет подрядчика для создания товарных видеообзоров с участием блогеров. Контент планируется размещать в карточках товаров на сайте компании, чтобы помочь покупателям с выбором. Исполнитель должен обеспечить полный цикл производства UGC-контента: от подбора блогеров и разработки сценариев до съемки и постпродакшна.

Продолжительность роликов должна составлять около 30 секунд, разрешение съемки — не менее 1080p. Особое внимание уделяется качеству изображения и звука, демонстрации товара в действии и личному опыту использования.

Отбор проходит в один этап. Победителя определят по совокупности критериев, включая стоимость услуг и выполнение тестового задания.

Прием заявок завершится в 15:00 по московскому времени 19 ноября 2026 года.

«Детский мир». Ретейлер проводит отбор подрядчиков на создание текстовых описаний для товаров интернет-магазина. Исполнителям предстоит подготовить качественный и уникальный контент для карточек товаров в разных категориях.

Процесс выбора включает сбор анкет с ценовыми предложениями, отборочную и оценочную стадии, а также выполнение неоплачиваемого тестового задания. Победителя определят по стоимости услуг и качеству выполнения тестового задания.

Заявки принимаются до 15:00 по московскому времени 17 ноября 2026 года.

Еще один тендер у «Детского мира» — размещение и ведение интернет-рекламы для подразделений группы в Казахстане и Беларуси. Компания ищет подрядчика для продвижения сайтов и мобильных приложений ТОО «Детский мир — Казахстан» и ООО «Детмир БЕЛ» в период с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года.

Исполнителю предстоит вести кампании по четырем лотам: контекстную рекламу сайтов в Google Ads и «Яндекс Директе», а также продвижение мобильных приложений на этих платформах. Участие предполагает подачу предложения сразу по всем четырем лотам.

Годовые бюджеты составляют 97,8 млн тенге с НДС для Казахстана и 290 тыс. бел. руб. с НДС для Беларуси.

Заявки принимаются до 16:00 по московскому времени 25 ноября 2026 года.

«Рольф». Компания ищет подрядчика для управления и формирования положительной онлайн-репутации бренда, дилерских и сервисных центров. Исполнителю предстоит обеспечить системный мониторинг упоминаний о компании в интернете, анализ репутации и повышение качества коммуникации с пользователями, включая обработку обращений клиентов и контроль их закрытия дилерскими центрами.

В периметр работ войдут бренд «Рольф», официальные сайты и страницы компании, аккаунты в социальных сетях, карточки 27 дилерских и 16 сервисных центров, а также мегамоллы автомобилей с пробегом. Мониторинг и управление репутацией должны охватывать геосервисы, сайты-отзовики, агрегаторы и другие интернет-площадки.

Подрядчику также предстоит реагировать на негативные отзывы на внешних площадках, работать с поисковой выдачей в «Яндексе» и Google, контролировать рейтинги бренда и отдельных центров. В перечень услуг войдут модерация и обработка обращений, подготовка ежемесячной отчетности, создание дашбордов и управление проектом.

Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Заявки на участие принимаются до 19:00 по московскому времени 25 ноября 2026 года.

«Просвещение». Издательство проводит предквалификационный отбор подрядчиков на организацию специальных проектов образовательной экосистемы «Просвет».

Исполнителям предстоит разрабатывать концепции интеграций в сторонние мероприятия и собственных онлайн-проектов, организовывать застройку бренд-зон и арт-объектов, обеспечивать работу персонала, производство рекламных материалов и менеджмент проектов.

Цель отбора — сформировать реестр квалифицированных поставщиков, которых пригласят к участию в закрытых закупках на электронной торговой площадке.

Заявки принимаются до 11:00 по московскому времени 27 ноября 2026 года.

«Будь Здоров». Сеть клиник проводит тендер на размещение наружной рекламы. Организатор отбора — СПАО «Ингосстрах». Для подтверждения участия претендентам необходимо предоставить анкету, референс-лист и подписанное соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA). После получения документов участникам направят задание для подготовки предложения.

Заявки принимаются до 12:39 по московскому времени 18 ноября 2026 года.