Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут видеосервис «VK Видео», контент-площадка «Дзен», девелопер «Самолет», «Т-Банк», рекламная платформа МТС Ads, техноретейлер «М.Видео», торговая сеть «Перекрёсток», медицинская компания «Инвитро», маркетплейс Ozon, группа компаний «Логика молока», агрохолдинг «Агроэко», компания «МБ РУС», сервис доставки продуктов «Самокат», «Локо-Банк» и девелоперская компания «РЖД-Недвижимость». Прием заявок на участие в закупках завершится в период с 30 ноября по 10 декабря 2026 года.

«VK Видео». Видеосервис проводит запрос ценовой информации на тиражирование, разработку, адаптацию и другие виды работ с рекламно-информационными и иными материалами.

Предложения принимаются до 11:00 по московскому времени 3 декабря 2026 года.

«Дзен». Контент-площадка собирает коммерческие предложения на SEO-продвижение сайта. В объем работ входят поисковая оптимизация, продвижение в поисковых системах и последующая поддержка результатов.

С агентством планируется сотрудничать в 2027−2029 годах.

Коммерческие предложения можно подать до 15:00 по московскому времени 1 декабря 2026 года.

«Самолет». Девелопер выбирает рекламного оператора или агентство для планирования и размещения наружной и indoor-рекламы в городах присутствия группы в 2027 году. В перечень инвентаря входят статичные и цифровые конструкции, медиафасады, рекламные поверхности в торговых центрах, бизнес-центрах, жилых комплексах и других местах массового пребывания аудитории.

Размещения планируется проводить с января по декабрь 2027 года в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Владивостоке, Чите, Казани, Екатеринбурге и Мурманске. Исполнителю предстоит подобрать рекламные поверхности, рассчитать стоимость размещения с учетом производства и монтажа материалов, а также зафиксировать цены на весь период сотрудничества.

Для получения тендерной документации необходимо подписать соглашение о неразглашении (NDA). Предложения принимаются до 12:00 по московскому времени 4 декабря 2026 года.

«Т-Банк». Банк формирует пул подрядчиков для производства рекламных видеороликов для ТВ и диджитал-каналов. Исполнителям предстоит снимать ролики по готовым сценариям и раскадровкам заказчика, обеспечивая полный цикл работ — от кастинга и подготовки к съемкам до монтажа, компьютерной графики и финального сведения.

Закупка разделена на три группы с начальными ценами 100 млн, 30 млн и 30 млн руб. соответственно. Первая включает ролики с бюджетом одного заказа от 10 млн руб., вторая — до 10 млн руб., третья — ролики с разработкой креативной составляющей стоимостью до 7 млн руб.

Участники могут подать заявку на одну группу либо одновременно на вторую и третью. По каждой группе планируется выбрать до 10 исполнителей, между которыми заказы будут распределяться поочередно.

Заявки можно подать через электронную торговую площадку B2B-Center до 12:00 по московскому времени 3 декабря 2026 года.

МТС Ads. Рекламная платформа МТС проводит закупку услуг по подготовке текстового контента для SEO-продвижения сайтов продуктов группы. Подрядчику предстоит разрабатывать контент-планы и технические задания, создавать статьи, тексты для лендингов и продуктовых страниц, FAQ, карточки товаров и услуг, обзоры, экспертные материалы и кейсы. В задачи также входят подготовка метатегов и подбор иллюстраций.

Начальная стоимость закупки составляет 2 млн руб. Предложения принимаются до 18:00 по московскому времени 10 декабря 2026 года.

«М.Видео». Ретейлер формирует пул видеопродакшен-студий для производства рекламных роликов разных форматов. Запрос предложений разделен на два лота. Первый — Full Production — съемочные проекты с участием актеров и амбассадоров, а также комбинированные ролики с графикой и постпродакшеном. Второй лот — Digital Production — анимация, 2D- и 3D-графика, ИИ-генерация, типографические и продуктовые видео без полноценной съемки.

По итогам отбора планируется выбрать до пяти исполнителей на каждый лот. Участники, прошедшие квалификационный этап, получат тестовые задания и форму для коммерческого предложения. Объем работ не гарантирован: ориентир — до 10 рекламных кампаний в год на каждый лот.

Договоры рассчитаны на срок до 24 месяцев, коммерческие условия фиксируются на тот же период.

Подать предложения можно до 14:00 по московскому времени 4 декабря 2026 года.

«Перекрёсток». Торговая сеть проводит предварительный квалификационный отбор агентств для разработки и развития собственных торговых марок. Процедура охватывает создание стратегии, позиционирования и коммуникационной платформы брендов, разработку дизайна упаковки и айдентики, а также адаптацию макетов и подготовку брендбуков.

Отбор разделен на три лота: разработка упаковки новых и существующих брендов, тиражирование упаковки с адаптацией макетов и созданием визуальных материалов, а также предоставление дизайнеров на ежемесячном ретейнере. Объемы работ указаны ориентировочно на два года и не гарантированы.

Процедура пройдет в два этапа. Сначала участники должны предоставить первичные коммерческие предложения и пакет документов для квалификационного отбора, затем прошедшие отбор выполнят тестовое задание и направят обновленные предложения.

Заявки и документы принимаются до 12:00 по московскому времени 3 декабря 2026 года.

«Инвитро». Медицинская компания объявила четыре закупки рекламных услуг на 2027 год: размещение наружной рекламы, performance-продвижение в интернете, медийные digital-кампании и размещение рекламы в эфире радиостанций.

В рамках оказания услуг по размещению наружной рекламы подрядчику предстоит подготовить адресную программу и медиаплан с детализацией рекламных поверхностей, расчетом стоимости и прогнозными медиаметрическими показателями.

Для performance- и digital-направлений «Инвитро» рассматривает агентства с опытом работы на российском рынке интернет-рекламы более пяти лет, собственной командой и инструментами оптимизации кампаний. Участникам также необходимо представить стратегию продвижения, медиаплан и успешные кейсы.

В закупке размещений на радио агентству потребуется подтвердить опыт работы на рынке и предоставить медиаплан с открытыми формулами.

Все четыре договора рассчитаны на период с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Предложения по наружной и радиорекламе принимаются до 15:00 по московскому времени 30 ноября 2026 года, по performance- и медийной digital-рекламе — до 15:00 1 декабря.

Ozon. Маркетплейс собирает пул агентств по спортивному маркетингу для работы в России в 2027 году. Полное описание закупки и техническая документация доступны участникам после подачи заявки, ее одобрения организатором и подписания соглашения о неразглашении (NDA).

Организаторы ждут предложений до 17:00 по московскому времени 4 декабря 2026 года.

«Логика молока». Группа компаний выбирает подрядчика для мониторинга здоровья и силы брендов (Brand Health Tracking, Brand Equity Tracking), а также оценки эффективности рекламных кампаний. В задачи входят регулярные опросы потребителей, претесты телевизионных и онлайн-видеороликов, постзамеры влияния рекламы на показатели бренда. Исследования охватят молочные продукты, детское питание, растительные напитки и творожные сыры.

Исполнителю предстоит проводить не менее 75 интервью в неделю в рамках мониторинга здоровья бренда, разрабатывать анкеты, анализировать результаты и предоставлять доступ к аналитическому дашборду. Также необходимо готовить ежемесячные отчеты и годовые аналитические презентации, вести базу результатов рекламных тестов.

Среди требований к участникам — опыт работы на рынке не менее трех лет, проекты с крупными FMCG-компаниями, подтвержденный опыт проведения исследований здоровья брендов и претестов не менее 30 рекламных роликов.

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 7 декабря 2026 года.

«Агроэко». Компания ищет подрядчика для проведения исследований Brand Health Tracking в 2027 году. Компании нужен партнер, который на регулярной основе будет отслеживать ключевые метрики брендов и оценивать эффективность рекламных кампаний.

Будущему исполнителю предстоит проводить количественные исследования — волновые замеры здоровья брендов и претесты рекламных роликов, — обрабатывать данные и готовить отчетность.

Прием заявок завершится в 14:00 по московскому времени 30 ноября 2026 года.

«МБ РУС» (прежнее название — АО «Мерседес-Бенц РУС»). Компания выбирает подрядчика для SMM- и ORM-продвижения брендов «МБ РУС ОРИГИНАЛ» и «МБ РУС ПАРТНЕР». Договор рассчитан на 12 месяцев, стоимость услуг будет зафиксирована в виде тарифов на весь период сотрудничества.

В задачи исполнителя входят разработка и ежемесячная актуализация SMM-стратегии, подготовка контент-планов, ведение площадок в Telegram, VK, YouTube, MAX и других социальных сетях, создание текстовых и визуальных материалов, а также управление репутацией брендов. Участникам необходимо представить комплексную стратегию продвижения с анализом текущего информационного поля и прогнозом KPI.

Отбор пройдет в три этапа: проверка заявок и участников, затем два закрытых раунда переторжки для прошедших квалификацию. Критерий выбора — минимальная стоимость предложения.

Предложения принимаются до 11:00 по московскому времени 4 декабря 2026 года.

«Самокат». Сервис проводит закупку услуг по производству видеоролика для поддержки бренда работодателя. Подрядчику предстоит обеспечить полный цикл работ: подготовку к съемкам, организацию и проведение съемочного процесса, монтаж и постпродакшн, а также подготовку материалов в различных форматах и хронометражах в соответствии с техническими требованиями заказчика.

Для участия необходимо подать заявку и приложить подписанное соглашение о неразглашении (NDA). Закупка срочная, сроки выполнения работ ограничены.

Предложения принимаются до 17:00 по московскому времени 2 декабря 2026 года.

«Локо-Банк». Кредитная организация проводит закупку услуг по управлению репутацией в интернете (ORM/SERM). Для участия необходимо подать заявку и приложить подписанное NDA. Полное описание закупки и техническое задание станут доступны после одобрения заявки организатором.

Предложения принимаются до 14:00 по московскому времени 3 декабря 2026 года.

«РЖД-Недвижимость». Компания проводит запрос коммерческих предложений на размещение наружной рекламы для жилого комплекса и многофункционального комплекса «КОД Сокольники» в Москве. Закупка разделена на два лота: размещение на коммерческих рекламных конструкциях в рамках охватной адресной программы, а также на медиафасадах и пакетах ситибордов.

Участникам необходимо предоставить коммерческое предложение и медиаплан отдельно по каждому лоту. Среди требований — наличие подписки Mediascope и AdMetrix на 2027 год, опыт размещения наружной рекламы в категории «Недвижимость» и готовность оказать полный комплекс услуг силами одного юридического лица.

Заявки по первому лоту принимаются до 11:00 по московскому времени 31 мая 2027 года, по второму — до 11:00 4 декабря 2026 года.