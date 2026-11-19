Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут сеть магазинов «Детский мир», агентство «СберМаркетинг», торговая сеть «Азбука вкуса», мобильный оператор «Мегафон», маркетплейс Ozon, Азиатско-Тихоокеанский банк, девелопер «Самолет», цифровая медицинская платформа «СберЗдоровье» и «МТС Рекламные технологии». Сроки подачи заявок завершаются 24 ноября — 4 декабря.

«Детский мир». Торговая сеть запрашивает предложения по размещению видеорекламы в интернете с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года. Задача — разработать стратегию по продвижению с помощью охватных инструментов ОЛВ, Smart TV, CTV. Бюджет на тендерный период — 900 млн руб. без НДС.

В числе требований к агентствам: вхождение в топ-20 рейтинга Sostav по закупке интернет-рекламы, опыт ведения кампаний в интернете, работы с крупными e-commerce проектами (Wildberries, «Спортмастер», «М.Видео», Ozon и др.) и рекламными площадками («Яндекс Директ», VK), а также опыт планирования и размещения ОЛВ, Smart TV, CTV и проч.

Срок подачи заявок — до 16:00 по московскому времени 27 ноября 2026 года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения по производству графических роликов для проекта «Сделано в Сбере» («СберКонференция»). Цена лота — 20 млн руб. без учета НДС.

Тестовое задание включает производство графического 3D-ролика продолжительностью 10 секунд. Видео должно быть сделано в минималистичном футуристическом стиле.

Требования к участникам: опыт создания графических видеороликов для банковского сектора и финансовых организаций, согласие подписать NDA, отсутствие процедуры банкротства или ликвидации, долгов по обязательным платежам в бюджет.

Заявку можно подать до 15:00 по московскому времени 24 ноября 2026 года. Результаты огласят в 19:00 по московскому времени 8 декабря того же года.

Кроме того, «СберМаркетинг» заинтересован в услугах по выявлению точек роста и оптимизации клиентского опыта через экспертизу маркетинговой деятельности. Начальная максимальная цена договора — 2,2 млн руб.

Предстоит провести комплексную экспертизу маркетинговой деятельности, выявить точки роста и оптимизации клиентского опыта, а также организовать для ограниченного круга представителей заказчика обучающую программу, разработанную по итогам экспертизы.

Окончание подачи заявок — в 12:00 по московскому времени 25 ноября 2026 года. Итоги подведут в 12:00 по московскому времени 16 декабря того же года.

«Азбука вкуса». Торговая сеть ищет агентство для производства видеоконтента и его публикации на сторонних аккаунтах. Период проведения рекламной кампании — с января по апрель 2027 года, предварительный бюджет — 0,5−1 млн руб. в месяц.

Предстоит рекламировать доставку продуктов и готовых блюд из «Азбуки вкуса» через собственное мобильное приложение и сайт. Цели: повышение интереса к доставке из «Азбуки вкуса», приток новых клиентов в онлайн-сервисы, увеличение числа заказов у текущих клиентов.

Заявок ждут до 12:00 по московскому времени 30 ноября 2026 года.

«Мегафон». Мобильный оператор выбирает поставщиков для создания ИИ-продакшена. Компания проводит открытый предварительный квалификационный отбор. Договор будет заключен до 31 января 2027 года, срок действия документа — 12 месяцев.

Нужно будет подписать соглашения о неразглашении и прислать заявку до 14:00 по московскому времени 3 декабря 2026 года.

Ozon. Онлайн-ретейлер объявил тендер на оказание услуг продакшена в 2026−2027 годах. Необходимо будет подписать NDA и подать заявку до 18:00 по московскому времени 1 декабря 2026 года.

Также Ozon формирует пул BTL-агентств в СНГ на 2027 год. Нужно подписать соглашение о неразглашении и прислать заявку до 18:00 по московскому времени 4 декабря 2026 года.

Азиатско-Тихоокеанский банк. Кредитная организация запрашивает предложения по SEO-продвижению и GEO-оптимизации сайта. Срок оказания услуг: 12 месяцев с даты заключения договора с возможной пролонгацией на год.

Услуги включают техническую, коммерческую, постраничную, контентную, внешнюю и GEO-оптимизацию, а также подготовку отчетов.

В числе требований: не проведение ликцидации участника закупки, отсутствие приостановления деятельности, наложения ареста на имущество, долга по налогам, сборам и другим обязательным платежам, сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.

Окончание подачи заявок — в 10:00 по московскому времени 25 ноября 2026 года.

«Самолет». Застройщик объявил тендер на размещение медийной баннерной, видео- и аудиорекламы в интернете. Тестовое задание предоставят после 25 ноября 2026 года, его нужно будет выполнить до 23 декабря того же года.

Заявку просят прислать до 18:00 по московскому времени 25 ноября 2026 года. Итоги подведут 31 января 2027 года.

«СберЗдоровье». Онлайн-платформа запрашивает предложения по организации и размещению рекламных баннеров в сервисе «Самокат» для продвижения продукта «Сканер здоровья».

Цель закупки: привлечь целевую аудиторию в продукт «Сканер здоровья» и проверить потенциал «Самоката» как дополнительного канала привлечения пользователей. Закупка проводится для организации тестового размещения. В рамках пилота нужно оценить качество привлекаемого трафика, конверсию пользователей в целевые действия, фактическую стоимость привлечения и экономическую эффективность канала. Продолжительность пилота составит до одного месяца с даты фактического запуска.

Прием заявок — до 12:00 по московскому времени 24 ноября 2026 года. Оглашение результатов — в 12:00 по московскому времени 30 декабря того же года.

«МТС Рекламные технологии». Компания объявила тендер на создание креативов. Предстоит разрабатывать динамические, игровые и мастер-баннеры, делать ресайзы и писать посты для Telegram.

Заявки ждут до 12:10 по московскому времени 24 ноября 2026 года.