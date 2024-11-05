«Аэрофлот» присматривает нового туроператора

«Аэрофлот» проводит запрос цен на трехлетний контракт на перевозки в составе туристических пакетов. По условиям договора авиакомпания предоставит туроператорам почти 12,5 млн кресел на своих рейсах по 65 международным и 24 внутренним маршрутам. Ожидается, что 75% пассажиров придется на зарубежные рейсы. Заявки принимаются на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ до 11 ноября. На объявление обратил внимание «Коммерсантъ».

На данный момент у «Аэрофлота» действует трехлетний контракт с «Библио-Глобусом». Он предусматривает перевозку 8 млн пассажиров. Участники туристического рынка, опрошенные «Ъ» полагают, что партнером авиакомпании вновь станет «Библио-Глобус». Его представители не ответили изданию на запрос. Еще одним возможным участником конкурса называют компанию Fun&Sun. Представители турфирмы воздержались от комментариев.

В «Аэрофлоте» пояснили, что текущий объем кресел по договору с туроператором практически исчерпан, поэтому и проводится новый тендер. «Опережающий рост сети и перевозок, который стал возможен благодаря реализации сотрудничества с туроператором, на конец октября обеспечил реализацию договора на уровне более 70%», — заявили в компании. Там добавили, что сотрудничество с туроператорами позволило расширить маршрутную сеть на 35 международных и пять внутренних направлений.

Согласно новому контракту, в первый год «Аэрофлот» предоставит победившему в тендере туроператору 3,7 млн кресел общей стоимостью 90,7 млрд руб. Средняя стоимость одного реализованного кресла составит около 27 тыс. руб. на международные маршруты и 11 тыс. руб. — на внутренние. Эти цифры соответствуют рыночным ценам. За три года действия контракта его общая стоимость может составить порядка 300 млрд руб.

Напомним, «Аэрофлот» и туроператор «Библио-Глобус» подписали трехлетний контракт на перевозки в составе туристического продукта в марте 2023 года. Тогда отмечалось, что за время действия договора планируется перевезти примерно 9 млн туристов.