Лежанки из масок и надувной москвич: какими активациями удивили бренды в апреле

В апреле бренды подарили нам необычные возможности: от переработанных масок в лежанки для животных до космических активаций с участием настоящих космонавтов. Как маркетологи осмелились нарушить привычные границы и зацепить аудиторию креативом, расскажем в нашем обзоре самых ярких активаций месяца.

От масок к уюту для хвостатых

S7 Airlines и фонд РЭЙ превратили неиспользованные брендированные маски в более тысячи лежанок для бездомных животных. Вместо утилизации, маски переработали и использовали как наполнитель для подстилок, которые передали приютам Москвы и Подмосковья. Также авиакомпания пожертвовала миллион бонусных миль для транспортировки животных. Подробнее на Sostav.

Надули москвича: арт-объект с характером столицы

На «Хлебозаводе» появился «Надувной Москвич» — арт-объект от телеграм-канала «Новости Москвы», художника Misha Libertee и агентства PostPost. Ироничный образ современного горожанина собрал в себе мемные атрибуты: лавандовый раф, оверсайз, кроссовки и большие очки. Проект исследует, кто такой москвич сегодня, и приглашает зрителей найти в нем себя. Подробнее на Sostav.

«МТС Live» оживила дорожные знаки с помощью AR-сказки

«МТС Live» запустила AR-активацию в поддержку мюзикла «Последняя сказка». Пользователи по всей России могут навести камеру смартфона на дорожные знаки и увидеть на экране восточные мотивы: верблюдов, пальмы и ковры. Этот интерактивный формат продлевает контакт со зрителями и привлекает новую аудиторию к мюзиклу. Подробнее на Sostav.

«Т-Банк» превратил города в Капибаровск

« Т-Банк » устроил масштабную кампанию для продвижения соревнования по кибербезопасности T-CTF. В шести городах России появились «посольства Капибаровска», билборды, обеденные рейвы и даже газета «Вечерний Капибаровск». Креативный подход с капибарами в главной роли привлек внимание ИТ-сообщества и широкой аудитории. Подробнее на Sostav.

Пушкин в Telegram: дуэли, баллы и промокоды

К онлайн-премьере мюзикла «Пророк» на START поэт «воскрес» в Telegram и начал общаться с подписчиками в своем стиле: дерзко, остроумно и аристократично. Он вызывал мужчин на дуэли, приглашал дам на бал, разыгрывал промокоды и комментировал современные треки. Кампанию поддержали Гоголь и Лермонтов, а охват за 72 часа превысил 180 тысяч. Подробнее на Sostav.

Виртуальный остров и пицца: «Додо Пицца» в Roblox

«Додо Пицца» запустила свой остров в Roblox, где можно не только поиграть, но и попробовать себя в двух крутых механиках: Tower Defense, где защищаем башню от голодных посетителей, и Tycoon, где строим свою идеальную пиццерию. В игре — пляж, крыша ресторана и другие локации. Эксклюзивные награды и UGC-предметы ждут тех, кто справится с заданиями!

Леонов на ткани: космос, который можно надеть

Ко Дню космонавтики «Роскосмос» и «Альфа-Капитал» выпустили коллекцию мерча с рисунками Алексея Леонова — первого человека в открытом космосе и талантливого художника. Футболки, худи и аксессуары с его работами появились на платформе «Космомерч», объединяя науку, искусство и моду в одном проекте. Подробнее на Sostav.

Мода выходит на орбиту

«Дзен» открыл иммерсивную выставку «Космос зовёт» на ВДНХ и запустил коллаборацию с брендом (SPUTNIK). В павильоне «Космос» можно услышать звуки Сатурна, прикоснуться к поверхности Луны и даже примерить космос на себя — через лимитированную коллекцию одежды. Вдохновленная экипировкой космонавтов, капсула включает худи с капюшоном в форме шлема, утепленный жилет и перчатки с отсылкой к скафандру «Орлан». Цветовая гамма — от черного космоса до светоотражающего металла спутников.

«Космокотики» на орбите: сказки от настоящего космонавта

Космонавт Сергей Корсаков вместе с агентством Realweb выпустил аудиосказки «Космосказки» о семье космокотиков-исследователей, которые путешествуют по планетам и спасают Солнце от пиратов. Проект сочетает научные факты и семейные ценности, а также поддерживает детей в трудных ситуациях. В будущем планируются книги, мультфильмы и игрушки. Подробнее на Sostav.

«Мираторг» отправил питомцев в космос

В честь Дня космонавтики «Мираторг» и Milestone by Starlink запустили на Ozon спецпроект «Мясное притяжение» — браузерную игру с космическими локациями и героями Мира и Тошей, которые исследуют планеты вкуса. Игроки собирают мясные призы и получают бонусы, превращая онлайн-шопинг для питомцев в приключение. Кампания ловко объединяет геймификацию, e-commerce и заботу о животных, создавая эмоциональную вовлечённость в бренд и выделяясь среди стандартных промо в маркетплейсах.

RUTUBE запустил космическую гонку в Telegram

Накануне Дня Космонавтики RUTUBE запустил мини-игру в Telegram в космической стилистике. За дизайн и разработку отвечала креативная студия SMIT. Пользователям предлагалось управлять ракетой, нажимая на экран. За сбор эмодзи с эмблемой видеохостинга начислялись бонусные метры, увеличивающие пройденное расстояние.

Цель игры — пролететь как можно дальше, избегая столкновений с планетами, астероидами и элементами МКС. Лучшие результаты фиксировались в таблице лидеров, позволяя участникам соревноваться за звание самого лучшего пилота.

Музей космонавтики и «Мир кораблей» объединились ради Дня космонавтики

ГК «Леста Игры» и Музей космонавтики анонсировали совместную акцию, приуроченную к Дню космонавтики. В игре «Мир кораблей» появилась коллекция «Космическая эра», в которой игроки смогут собрать экспонаты музея, посвященные истории освоения космоса и морских исследований. Особое внимание уделено кораблям радиолокационного наблюдения, которые отслеживали траектории полетов спутников и космических аппаратов. В коллекцию вошли 26 элементов, каждый из которых сопровождается исторической справкой. За полный сбор коллекции игроки получат эксклюзивные награды. Этот проект объединяет две эпохи — морские исследования и космические открытия.

Точилка не из пенала, а из серебра: «Дзен» и Alexander Karpinsky представили коллекцию украшений ко Дню книг

«Дзен» и ювелир Alexander Karpinsky выпустили лимитированную коллекцию «литературных» украшений ко Дню книг. В дроп вошли точилка, пин и шариковая ручка, переработанные в духе апсайкла из привычных предметов в латунь и серебро. Это не просто украшения, а мини-манифесты для ценителей слова: серьга-пин для заметок, ручка Bic и точилка.

«585*Золотой» предложил отметить майские с блеском

Ювелирная сеть «585*Золотой» представила коллекцию аксессуаров для кастомизации садового инвентаря. В ассортимент входят золотые и серебряные подвески, украшенные бриллиантами, фианитами, топазами и ювелирными кристаллами. Стоимость изделий варьируется от 445 до 22 990 рублей. Аксессуары доступны для заказа в приложении и на сайте компании. Подробнее на Sostav.

Molped и Аня Покров пригласили инфлюенсеров в зону комфорта

Бренд Molped перезапустил линейку женской гигиенической продукции в России и представил ее на камерном ивенте для СМИ и блогеров в московском «Крым Terrace». Лицом кампании стала инфлюенсер и подруга бренда Аня Покров, а слоган кампании — «MOLPED НАМ ПОДХОДИТ!» — отразил ключевые месседжи Molped: поддержку, заботу и комфорт в любой день цикла.

Вдохновением для перезапуска стала идея о том, как важно быть свободной и всегда оставаться собой. В креативной digital-кампании, объединившей интеграции у блогеров, имидживые ролики на ТВ и в соцсетях, Аня Покров вместе с маскотом бренда, нежной хлопковой Молпи, примеряет разные жизненные сценарии — но неизменно чувствует заботу, которую дарит ей Molped.

Как Estima удалосьпостроить мост между брендом и архитектурным сообществом

Estima продолжает свою традицию проведения конкурса «Керамогранит в Архитектуре», привлекая архитекторов и дизайнеров со всего мира. В этом году конкурс акцентировал внимание на инклюзивности, введя номинацию для проектов для людей с ограниченными возможностями. Через онлайн-платформу, активное продвижение в соцсетях и СМИ бренд усилил взаимодействие с профессионалами и показал возможности керамогранита в проектировании. Кампания охватила 3,2 миллиона человек и укрепила позиции Estima в отрасли.

Как избавиться от «динозавров» в бизнесе с помощью юмора

В новой кампании «Яндекс Go» для бизнеса рассказывается о «динозаврах» — боссах и коллегах, которые до сих пор не освоили цифровые технологии. В юмористических роликах блогеры показывают, как такие персонажи тормозят бизнес-процессы, таская кипы документов и раздавая листовки в Москве-Сити. Кампания поддержана 360-градусным подходом, включая рассылку футболок с новым образом «Делозавра». Вдохновляясь мемами и демотиваторами, «Яндекс Go» подталкивает бизнес к эволюции и цифровизации.

Шпионская игра, где питье — не главное

«Добрый» и «Авиасейлс» запустили забавный интерактив, где игроки становятся шпионами, аккуратно «подъедая» ужин у друга. Простая механика, звуковое оформление и яркие иллюстрации создают атмосферу уютного вечера. Напитки «Добрый» появляются в игре ненавязчиво, как часть истории. Кампания понравилась аудитории: две трети пользователей повторно играли, а число визитов оказалось на 181% выше запланированного KPI.

«МТС Юрент» создали серию дорожных плакатов в советском стиле с помощью ChatGPT

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил кампанию по безопасности движения, вдохновлённую советскими агитплакатами. Серию иллюстраций помогла разработать нейросеть GPT-4o — она адаптировала визуальный стиль ретроплакатов под реалии городской мобильности. Кампания напоминает о важности соблюдения ПДД при езде на электросамокатах. Плакаты появятся на улицах и в соцсетях компании, в первую очередь — в городах Урала и Сибири.

Грецкий орех, села и «Руки вверх!»: как бренды отреагировали на рекорд Овечкина

В начале апреля Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в равных составах — и это не просто спортивное событие, а культурный феномен. Ранее рекорд принадлежал канадцу Уэйн Гретцки. На волне эмоций «Спортс"» запустил петицию: предлагается переименовать грецкий орех в… овечкинский.

Если наберется 10 000 голосов, редакция отправит официальное обращение в Главный ботанический сад РАН. За первое утро инициатива собрала более 600 подписей. Не каждый день история хоккея переписывает ботанику!

К мировой победе Александра Овечкина — 895-й шайбе и рекорду НХЛ — присоединились Сергей Жуков, хоккеисты и актеры «Молодёжки». Лидер «Руки Вверх!» записал спецверсию хита «18 мне уже» — именно её Овечкин любит исполнять в караоке. В клипе, снятом на «ВТБ Арене», появились легенды хоккея, актеры сериала СТС и первый тренер Ови.

По словам Жукова, идея родилась после видео, где хоккеисты признаются в любви к караоке, а Александр называет свой любимый трек. Он даже выходил к певцу на сцену в «Лужниках» и пел «Крошку мою».

«Дзен» оформил главную страницу в стиле спортпраздника: по экрану проезжает сам хоккеист с криком «Гооооол», а при клике — открывается спецрубрика с лучшими текстами о нем. В подборке — все: от новостей и аналитики до фанатских разборов.

«Яндекс Путешествия» пошли нестандартно: вместо банального поздравления — подсчет, сколько в России деревень с названием Овечкино. Получилось и ситуативно, и по-тематически уместно (путешествия же), и с легким юмором.

Вкусная конкуренция: Бурунов против Журавлева

«Вкусно — и точка» и ГК «Родная Речь» превратили запуск новых комбо в креативное шоу с элементами интерактива. Главные герои — актеры Сергей Бурунов и Дмитрий Журавлев — представили авторские сеты с эксклюзивными продуктами: тройным чизбургером и наггетсами с приправой «Шейк-Шейк». Особенность кампании — соревновательный элемент: тот продукт, который выберет больше гостей, останется в меню. Таким образом, бренд вовлек аудиторию в принятие решений, превратив обычный обед в формат голосования вкусом.