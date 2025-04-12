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18+
12.04.2025 в 18:00

Российский космонавт выпустил детские сказки о космических приключениях

Приключенческая сага «Космосказки» представляет собой современный аналог «Путешествия Алисы» Кира Булычева

Российский космонавт Сергей Корсаков, совместно с радиоведущей Ириной Баутиной при некоммерческой поддержке агентства Realweb (входит в ГК RW+) выпустили «Космосказки» в аудиоформате. В дальнейшем планируется выход серии книг и мультфильмов. Через увлекательный сюжет о космических приключениях в каждой истории авторы знакомят дошкольников и младших школьников с реальными научными фактами о планетах Солнечной системы и особенностями космических полетов.

Главные герои — семья космокотиков-исследователей во главе с капитаном Сержем Коржиковым. Вместе со своими сыновьями Максом, Ники и робокошкой Фелисетт он путешествует по всем планетам Солнечной системы, пытаясь спасти маму, Селену, и разгадать тайну солнечных аномалий, чтобы в итоге предотвратить похищение энергии Солнца коварными пиратами. Это также истории о силе семейных ценностей, взаимоподдержки и мечты, что помогает преодолевать трудности, верить в себя и добиваться своих целей. Поэтому Сергей совместно с благотворительной организацией «Космос — детям» организует встречи для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, чтобы оказать им психологическую поддержку и дать возможность поучаствовать в создании иллюстраций для «Космосказок».

Первые истории про космокотиков были написаны Сергеем для своих детей в 2022 году, во время его работы в составе долговременной экспедиции МКС-67. По возвращении на Землю он продолжил писать истории, а позднее в качестве соавтора присоединилась радиоведущая Ирина Баутина. Вместе с актерами дубляжа они записали первые аудиосказки.

Сергей Корсаков:

Эти сказки я писал для своих детей, когда был далеко от них — в космосе. И я подумал, как здорово было бы, если бы каждый ребенок мог послушать сказку на ночь от космонавта. А потом понял: далеко не только я переживаю из-за того, что семья далеко. Есть тысячи мальчиков и девочек, которым сегодня тяжело — кто болеет, кто живёт без семьи, кто просто потерял веру в чудо. И тогда родилась мечта: если мои истории смогут хоть одному ребенку подарить свет, надежду и тепло — значит, все это было не зря.

Юлия Удовенко, вице-президент по маркетингу ГК RW+:

Мы влюбились в эту историю, потому что она дает то, чего так не хватает рынку — качественный детский edutainment-контент. И героев, которые могут в дальнейшем стать примером для подражания и в увлекательной форме рассказывать детям о планетах и Вселенной. Далее сказки лягут в основу книг и мультиков, а также игрушек — очаровательных котиков-космонавтов!

Сказки доступны бесплатно на музыкальных платформах Яндекс.Музыка и VK Музыка, а также на официальном сайте проекта. Постепенно будут появляться новые серии «Космокотиков». Всего в первом сезоне планируется выпустить 12 сказок.

RealWeb Космосказки Сергей Корсаков
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