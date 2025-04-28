МТС Live «вдохнула жизнь» в дорожные знаки по всей России

МТС Live запустила AR-активацию в поддержку мюзикла «Последняя сказка». Пользователи по всей России смогут погрузиться в атмосферу восточной сказки прямо на улицах города, наведя камеру смартфона на дорожные знаки, «оживив» их.
С помощью технологии дополненной реальности можно увидеть, например, верблюда, пальму, восточные ковры, появляющиеся на экранах рядом с реальными объектами.
Авторы проекта отмечают, что решили использовать AR-технологии и вовлекающую механику, чтобы продлить контакт с зрителями и привлечь новую аудиторию.
Активация была анонсирована персонажами мюзикла в видеоролике, в котором они приглашают всех желающих ознакомиться с атмосферой восточной культуры.
Андрей Алексеев, директор по маркетингу МТС Live:
Мы очень трепетно относимся к промо наших флагманских проектов. В этот раз наша команда придумала интерактивный формат, который усилил всплеск интереса к мюзиклу «Последняя сказка». Чтобы продлить контакт со зрителями и выйти на новую аудиторию, мы решили использовать AR-технологии и вовлекающую механику, где можно искать объекты и получать за это призы.