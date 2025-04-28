Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.04.2025 в 15:10

МТС Live «вдохнула жизнь» в дорожные знаки по всей России

Компания представила AR-активацию в поддержку мюзикла «Последняя сказка»

6

МТС Live запустила AR-активацию в поддержку мюзикла «Последняя сказка». Пользователи по всей России смогут погрузиться в атмосферу восточной сказки прямо на улицах города, наведя камеру смартфона на дорожные знаки, «оживив» их.

С помощью технологии дополненной реальности можно увидеть, например, верблюда, пальму, восточные ковры, появляющиеся на экранах рядом с реальными объектами.

МТС Live «вдохнула жизнь» в дорожные знаки по всей России МТС Live «вдохнула жизнь» в дорожные знаки по всей России

Авторы проекта отмечают, что решили использовать AR-технологии и вовлекающую механику, чтобы продлить контакт с зрителями и привлечь новую аудиторию.

Активация была анонсирована персонажами мюзикла в видеоролике, в котором они приглашают всех желающих ознакомиться с атмосферой восточной культуры.

Андрей Алексеев, директор по маркетингу МТС Live:

Мы очень трепетно относимся к промо наших флагманских проектов. В этот раз наша команда придумала интерактивный формат, который усилил всплеск интереса к мюзиклу «Последняя сказка». Чтобы продлить контакт со зрителями и выйти на новую аудиторию, мы решили использовать AR-технологии и вовлекающую механику, где можно искать объекты и получать за это призы.

Россия AR МТС Live
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.