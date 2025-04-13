S7 Airlines превратила старые маски в лежанки для бездомных животных

S7 Airlines и фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» запустили благотворительный проект «Место для дружбы». В рамках него авиакомпания отправила на переработку неиспользованные брендированные маски, из которых в дальнейшем сшили более тысячи лежанок для животных. Этот экологический шаг направлен на поддержку приютов, которым предстоит обеспечить животных комфортом в холодное время года.



Вместо того, чтобы отправить старые маски, которые во время пандеми COVID-19 использовались для защиты пассажиров авиакомпании, на свалку, их передали на переработку и использовали в качестве наполнителя для подстилок, которые затем подарили приютам Москвы и Подмосковья.



В результате этой инициативы, компании удалось не только уменьшить количество отходов, но и поддержать бездомных животных, обеспечив их необходимым комфортом. Для удобства питомцев лежанки были созданы с учетом их потребностей, а сама акция стала важным шагом на пути к улучшению условий жизни бездомных животных.



Кроме того, S7 Airlines передала фонду «РЭЙ» миллион бонусных миль для транспортировки животных в клиники и на другие нужды, связанные с помощью животным.