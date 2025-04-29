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18+
29.04.2025 в 13:40

Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка»

Как цифровой поэт оживил XIX век в Telegram и стал героем диджитал-кампании START

10 апреля один из самых ожидаемых фильмов года, музыкальная драма «Пророк. История Александра Пушкина» стал доступен подписчикам START, а также в премиальной подписке START в других онлайн-кинотеатрах. Перед командой стояла задача сделать так, чтобы в диджитал-пространстве о «Пророке» заговорили вновь после кинотеатрального релиза, но теперь с привязкой к START. Чтобы рассказать о премьере, команда онлайн-кинотеатра обратилась к самому поэту — буквально.

Креативная кампания развернулась в Telegram, где за три дня до премьеры произошло «воскрешение» Александра Сергеевича в официальном Telegram-канале START.

Поэт вел активную коммуникацию с подписчиками в своем фирменном ToV: дерзкой, остроумной, аристократической, полумемной. Формат перформанса позволил оживить наследие, сохранив дух эпохи и при этом выйти на современный уровень вовлечения:

  • заинтересовать молодую цифровую аудиторию;
  • выстроить коммуникацию, в которой пересекаются эпохи XIX и XXI веков;
  • отстроиться от конкурентов, через нестандартный формат
Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка»

«Цифровой Пушкин» вызывал мужчин-комментаторов на дуэль, а прекрасных дам приглашал на бал, назначая всегда одну дату — 10 апреля. Он оставил остроумные замечания в адрес современных артистов (отреагировал на трек JONY «Комета», где звучат его строки, и объявил «всеобщую дуэль» всем, кто вольно обходится с поэтом и его творчеством).

А позже к диалогу подключились и другие литературные герои — Николай Гоголь и Михаил Лермонтов. Но уже без помощи START. Подписчики следили за развитием сюжета, общались с классиками, получали ответы на комментарии. За 72 часа охват постов Пушкина взлетел до 180к.

Чтобы стимулировать вовлечение, Пушкин разыгрывал 30-дневные промокоды от START, который «выиграл в карты» у онлайн-кинотеатра. Из соцсетей START цифровой повеса хулиганить в 200+ внешних каналов и даже устроил дуэль рецензий на «Пророка» между индустриальными каналами.

Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка»

Пушкин настолько вдохновил команду START, что вся коммуникация с подписчиками в социальных сетях несколько дней велась только в стихотворной форме.

А в конце недели еще несколько телеграм-каналов о кино совместно подвели итоги недели в свойственной поэту манере:

Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка» Александр Пушкин вошел в чат: как поэт помог START продвинуть онлайн-премьеру «Пророка»

Денис Суладзе, руководитель отдела копирайтинга и продвижения в социальный сетях START:

​​Нам остается только гадать, как к такой активации отнесся бы сам Александр Сергеевич. Но мы делали ее с большой любовью, и к фильму «Пророк», и к самому поэту. Получилось здорово: восторженная реакция аудитории, рост вовлеченности, фан от общения с цифровым Пушкиным. Даже жаль отключать поэта, мы уже так привыкли к нему в комментариях.

Результаты

  • За 3 дня до релиза охват Telegram-кампании превысил 180 000 человек
  • На премьерном уикенде «Пророк» стал лидером по привлечению на START
  • ER в Telegram-канале START вырос на 70% по сравнению с предыдущим месяцем
  • Количество упоминаний «Пушкина» в комментариях и ответах в Telegram превысило 2 500
  • Суммарный охват по запуску: 1,5 млн человек

START удалось органично соединить эстетику XIX века с языком современной цифровой культуры, избежав прямолинейного обращения к классике. Пушкин в Telegram оказался не просто инструментом продвижения, а полноценным героем кампании, вокруг которого выстроился целый сюжет, поддерживающий интерес к релизу и усиливающий вовлеченность аудитории.

Состав творческой группы:

Директор по маркетингу: Евгений Потапов
Руководитель отдела копирайтинга и продвижения в социальный сетях: Денис Суладзе
Руководитель группы продвижения в социальных сетях: Дарья Каневская
Креативный продюсер: Анна Комарова
Диджитал продюсер: Злата Минаева
Специалист по работе с блогерами: Варвара Каинова
Руководитель отдела по связям с общественностью: Антонина Анисимова
Ведущий PR-менеджер: Мария Любимова
Пресс-секретарь: Олеся Трифонова
Руководитель группы контентного маркетинга и копирайтинга: Дарико Цулая
Копирайтер: Амина Хасанова
Младший креативный продюсер: Геворг Гёзалян

Внешняя команда:
Креативный продюсер: Елена Ступак

Александр Пушкин Start «Пророк. История Александра Пушкина»
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