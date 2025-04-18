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18.04.2025 в 11:15

Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России

Компания пригласила ИТ-специалистов к участию в ежегодном соревновании по кибербезопасности T-CTF

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Привлечь внимание ИТ-сообщества к соревнованию T-CTF (Capture the Flag) «Т-Банку» помогла масштабная кампания с вымышленным городом Капибаровском и все теми же капибарами — узнаваемыми маскотами турнира. Креативные активности прошли в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Иннополисе, где соревнование пройдет офлайн в ИТ-хабах. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Активности охватили улицы, медиа и соцсети, а в саму кампанию было погружено не только ИТ-сообщество, но и широкая аудитория.

Так, Екатеринбург на время буквально стал Капибаровском. У въезда в город появился дорожный знак с новым названием — вместо привычного «Екатеринбург» водителей встречала табличка «Капибаровск». Аналогичный знак установили в городе на проспекте Ленина. Крупнейшее региональное медиа E1 и вовсе переименовалось в КапиЕ1 и писало про новости Капибаровска, а крупные городские Telegram-каналы меняли свои аватарки на капибару. По городу же курсировал прозрачный грузовик с большими плюшевыми капибарами, которые тоже направлялись в Капибаровск.

Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России

В Москве и Казани распространялись бумажные выпуски «Вечернего Капибаровска» — издания, где рассказывали о новостях вымышленного городка, например, об отмене хоккейного матча из-за «замерзших лапок» и взломе транспортной системы.

Газету предлагали прохожим в местах, где раздают свежую прессу

В Иннополисе и Санкт-Петербурге рядом с офисами ИТ-компаний открылись «посольства Капибаровска». Всем желающим выдавали паспорта и визы в вымышленный город, объясняя, что Капибаровск в опасности: хакеры нарушили привычный ритм жизни, и помочь капибарам могут только ИТ-специалисты.

Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России Добро пожаловать в Капибаровск: как «Т-Банк» «закапибарил» города России

В Новосибирске и Москве в БЦ, где работают ИТ-специалисты, устроили настоящие обеденные рейвы с приглашенными диджеями. В новосибирском технопарке кафе на один день стало «КапиБАРом» со спецпозициями в меню, которые отсылали к ИТ-тематике: «Винегрет.rar», горячее «Сет 404» и другие.

В городах также появились заметные обращения на билбордах. Кампания объединила уличные активности, медиаподдержку и диджитал. Ее подхватили региональные издания, городские паблики и пользователи соцсетей.

«Т-Банк»
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