В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова

Ко Дню космонавтики госкорпорация «Роскосмос» и управляющая компания «Альфа-Капитал» представили новую коллекцию мерча, основанную на рисунках легендарного космонавта Алексея Леонова. Продукция появилась на платформе «Космомерч» и включает в себя футболки, толстовки и аксессуары, украшенные рисунками первого человека, вышедшего в открытый космос.



Помимо космоса Алексея Леонова улекало творчество, его картины, запечатлевшие моменты полетов, стали основой для дизайна новой коллекции. Это яркое сочетание науки, искусства и моды позволяет поддерживать интерес к космической теме, привлекая внимание не только профессионалов и энтузиастов, но и более широкую аудиторию.



Каждая вещь из коллекции передает дух эпохи исследований и научных достижений, а также подчеркивает наследие Алексея Леонова как художника. Принты, которые стали элементами этой линейки, создают уникальный стиль, вдохновляющий на новые свершения, как в космосе, так и в жизни.