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12.04.2025 в 17:06

В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова

«Роскосмос» выпустил уникальную линейку брендированной одежды

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Ко Дню космонавтики госкорпорация «Роскосмос» и управляющая компания «Альфа-Капитал» представили новую коллекцию мерча, основанную на рисунках легендарного космонавта Алексея Леонова. Продукция появилась на платформе «Космомерч» и включает в себя футболки, толстовки и аксессуары, украшенные рисунками первого человека, вышедшего в открытый космос.

Помимо космоса Алексея Леонова улекало творчество, его картины, запечатлевшие моменты полетов, стали основой для дизайна новой коллекции. Это яркое сочетание науки, искусства и моды позволяет поддерживать интерес к космической теме, привлекая внимание не только профессионалов и энтузиастов, но и более широкую аудиторию.

Каждая вещь из коллекции передает дух эпохи исследований и научных достижений, а также подчеркивает наследие Алексея Леонова как художника. Принты, которые стали элементами этой линейки, создают уникальный стиль, вдохновляющий на новые свершения, как в космосе, так и в жизни.

В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова В честь Дня космонавтики в России выпустили мерч с рисунками Алексея Леонова
Мерч день космонавтики
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