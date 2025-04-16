В Москве появился «Надувной Москвич»

Телеграм-канал «Новости Москвы» совместно с художником Misha Libertee и Контент агентством PostPost запустили арт-объект «Надувной Москвич». Арт-объект экспонируется с 11 по 18 апреля на Хлебозаводе.

Кто такой настоящий москвич сегодня? Он мог родиться и вырасти здесь или переехать уже взрослым, но считать этот город своим домом. Главное, что объединяет молодых людей в столице, — любовь к Москве. И она проявляется во всем: в индивидуальном стиле, в умении наслаждаться жизнью на бегу, в стремлении быть в центре событий и в осознании своего культурного бэкграунда.



Наш москвич — он не только модный и ироничный, но и человечный — умеет сопереживать, поддерживать, вовлекаться и делать город теплее, просто оставаясь на одной волне с людьми, которые его окружают. Он появляется в самых разных точках города, чтобы напомнить: мы все разные, но нас объединяет одно пространство и одна любовь к Москве.

Эти характерные черты отражены в новом арт-объекте «Надувной Москвич», который с 11 по 18 апреля экспонируется на Хлебозаводе. Совместный проект телеграм-канала «Новости Москвы», художника Misha Libertee и контент-агентства PostPost представляет собирательный образ современного москвича — ироничный, стереотипный, но одновременно забавный и душевный.

В своей работе художник Misha Libertee изображает типичные черты москвича, которые мы знаем из мемов: любовь к лавандовому рафу, ведь Москва — это про жизнь на бегу, оверсайз одежда, модные огромные кроссовки и большие очки — чтобы оставаться в зоне комфорта, но в центре событий.

Misha Libertee, художник: Лет 10 назад у нас с братом был любимый мем про то, кто приведет больше людей — надувной бро или душный маркетолог. С тех пор, как я начал делать надувной паблик-арт, у меня была мечта создать свою версию «надувного бро», и вот наконец можно сказать, что она исполнилась.

«Новости Москвы»: Телеграм-канал «Новости Москвы» взял на себя право и ответственность создать этот арт-объект вместе с художником, потому что чувствует свою связь с городским сообществом и его культурным кодом. «Надувной Москвич» — это забавный, но точный портрет столицы и ее жителей, которых объединяет не только место, но и стиль, привычки и любовь к своему городу.

Петр Губанов, основатель контент-агентства PostPost: Этот проект — значимый арт-объект для городского пространства. Я всегда топлю за современное искусство, и такие инициативы помогают сделать его не просто частью культуры, а полноценной профессиональной деятельностью. Ну и, конечно, меня безумно цепляет сама идея «надуть» москвича.

Приглашаем всех увидеть «Надувного Москвича» на Хлебозаводе и найти в нем знакомые черты.