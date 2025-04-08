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08.04.2025 в 19:00

8 Марта, Ольга Бузова и, конечно же, «Анора»: подборка роликов первого месяца весны

Sostav напоминает, чем радовали бренды и агентства в марте

В марте бренды стали ближе к своим пользователям, показывая реальные эмоции и истории. «Авито Авто» и МТС через юмор и уверенность помогли сделать важные шаги. «Лемана ПРО» вернулась к корням, подчеркнув качество и честность, а «VK Знакомства» — радость от уже найденной любви. Главное послание — товары и сервисы не просто решают задачи, они дарят эмоции, которые остаются с нами надолго.

Марк Эйдельштейн показал возможности нового флагмана Samsung

В январе Samsung презентовала линейку смартфонов Galaxy S25, включая модели S25, S25+ и S25 Ultra. Устройства оснащены передовыми характеристиками и ИИ-функциями. В рекламном видео Galaxy S25 Ultra снялся Марк Эйдельштейн, который с помощью искусственного интеллекта реализует творческие идеи одним нажатием. Ролик яркий и динамичный, а молодой Марк, по замыслу авторов, привлечет внимание молодежной аудитории к новинке. Подробнее на Sostav.

Ольга Бузова призвала всех кайфовать от Vivienne Sabo

Бренд Vivienne Sabo отпраздновал 10-летие туши Cabaret Premiere, выпустив рекламу с Ольгой Бузовой. В видео девушки открывают тушь, которая взрывается облаком золотых конфетти, а закадровый голос заявляет, что Cabaret меняет взгляд на мир. Сюжет развивается в Париже, где Ольга Бузова управляет дирижаблем на фоне Эйфелевой башни. В платье в стиле арт-деко она говорит: «Кайфуйте! Тушь Cabaret Premiere — одна». Подробнее на Sostav.

«Dомашний» отметил 20-летие со звездами эфира

К 20-летию телеканал «Dомашний» запустил масштабную промокампанию с участием актеров популярных мелодрам. Главной частью проекта стала праздничная эфирная айдентика, где звезды каналовских сериалов поют, танцуют и веселятся. Съемки прошли в ярких стилизованных декорациях, отражающих атмосферу домашнего праздника с караоке, тортом и легкой иронией. В проекте участвовали актеры Екатерина Копанова, Рустам Джабраилов, Юлия Франц, Маруся Климова, Евгения Лоза, Артём Карасёв, Кристина Казинская, Иван Зайцев, Кирилл Дыцевич, Глафира Тарханова, Антон Хабаров и Ирина Шеянова. Подробнее на Sostav.

«Рабочее название» и художник Никита Лукьянов сняли инструкцию для видеопродакшенов

Креативный продакшен Бюро «Рабочее название» и художник Никита Лукьянов выпустили арт-фильм Basics of Video Production — ироничную инструкцию по видеосъемке. В фильме представлены вымышленные объекты: мудборд-костюм для быстрой согласовки визуала, шлем для раскадровки, режиссерский стул-трансформер и аналоговая кофемашина. Все объекты Лукьянов создал вручную, а съемки процесса стали основой самого фильма. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Про» показал абсурдность «туфельки» на машине

«Яндекс Про» вместе с агентствами Zebra Hero и After Agency запустили кампанию против гендерных стереотипов о женщинах за рулем. Несмотря на то что почти половина водителей в стране — женщины, их доля в такси остается низкой. Ролик с участием успешных женщин из разных сфер показывает, насколько абсурдны такие предубеждения, как, например, наклейка «туфелька». Кампания сопровождается масштабным продвижением и направлена на поддержку женщин в профессии водителя.

Tasty Coffee и «Восход» сыграли о кофе с оркестром

Tasty Coffee и агентство «Восход» запустили рекламную кампанию с оркестром и Бахом, но на первом плане все равно — кофе. В ролике камерный оркестр исполняет «Кофейную кантату», а дирижирует им обжарщик Tasty Coffee Даниил Городчиков. Но как только поступает новый заказ — музыка затихает. Все ради свежести. Кампания подчеркивает принцип бренда: зерно обжаривают только под заказ, чтобы вкус был насыщенным, а не «с полки вчерашнего супермаркета». Подробнее на Sostav.

«Авто.ру» показал проверку по-королевски

«Авто.ру» запустил кампанию о бесплатной истории авто — и показал, как сложно было выбирать карету без отчета. В ролике король выбирает себе повозку, но сталкивается с теми же проблемами, что и современный покупатель — неясное прошлое транспорта. Решение предлагает «Авто.ру»: теперь историю машины можно узнать бесплатно, просто позвонив продавцу. Кампания включает видео, наружку и digital, а минималистичный стиль помогает считывать главное — проверка авто стала проще, чем при дворе. Подробнее на Sostav.

«Островок» открыл концовки для путешественников

«Островок» запускает кампанию с открытыми концовками и напоминает: продолжение — в путешествии. Сервис бронирования выпускает ролики, которые обрываются на пике: эклер на грани битвы, мороженое ускользает от ребенка — и все, черный экран. Чтобы узнать финал, нужно самому стать героем. Слоган: «Продолжение смотрите на отдыхе». Так «Островок» предлагает выйти из ленты и отправиться в реальное приключение. Кампания включает digital, блогеров и наружку. Подробнее на Sostav.

«Магнит» превращает шопинг в квест с Genshin Impact

Сеть запускает акцию «Приключение года» с мерчем, фигурками и внутриигровыми бонусами. Покупки теперь приправлены геймерским движком, а также разработаны коллекционные фигурки, фирменный мерч и даже внутриигровые подарки. Рекламный ролик переносит зрителя в игровую вселенную и обещает: скучно не будет.

«Северсталь» выходит в кино с роликом про характер

«Северсталь» и Braining Group показали, как выглядят настоящие люди за гигантской индустрией. В имиджевом ролике, запущенном в кинотеатрах 11 городов, промышленность — это уже не просто металл и цеха, а живые лица, разные профессии и общее внутреннее топливо, которое авторы называют «характером». Все по заветам HR-брендинга: немного вдохновения, немного документальной атмосферы и слоган, который звучит почти как боевой клич — «Разные люди. Один характер». Подробнее на Sostav.

«Авито Авто» помогает принять решение о покупке машины с бонусом

« Авито Авто» совместно с Instinct и Stereotactic запустил рекламную кампанию для тех, кто сомневается в покупке автомобиля. В ролике автолюбителю, который не может решить, стоит ли покупать машину, помогает эксперт платформы. Он отправляет его в будущее, где автомобильный выбор велик, продавцы проверены, а дополнительный бонус делает сделку еще более выгодной. Подробнее на Sostav.

Кампания также включает спецпроект с блогером Сергеем Мезенцевым, который спрашивает прохожих, на что они потратили бы лишние деньги. Его создали вместе с агентством JAMI LUP .

МТС объединила Дениса Дорохова и Дмитрия Нагиева в новом ролике

В новой рекламе МТС комик Денис Дорохов присоединился к Дмитрию Нагиеву, привнеся в привычный формат больше комедийной динамики. Ролики посвящены подписке «МТС Premium», которая предлагает выгодные условия на цифровые сервисы. Дорохов стал отличным напарником для Нагиева благодаря своему юмору и харизме. Съемки прошли в Москве в снегопад, но команда сделала все, чтобы создать весеннее настроение. Подробнее на Sostav.

«Лемана ПРО» и BBDO запустили имиджевую кампанию сети

«Лемана ПРО», сменив название, запустил имиджевую кампанию, чтобы показать, что изменения — это не потеря, а шаг вперед. Ролик от BBDO напоминает клиентам: новый бренд сохраняет качество, честные цены и профессионализм. Слоган «"Лемана ПРО". Про ваш дом» отражает миссию компании помогать создать комфортное пространство. Подробнее на Sostav.

Уже не в сети: «VK Знакомства» запустили рекламу о покинувших приложение

«VK Знакомства» запустили рекламную кампанию, где герои — пары, уже нашедшие друг друга через сервис. В роликах они наслаждаются моментами вместе, подчеркивая, что приложение — это не просто место для поиска, а платформа для реальных встреч. Слоган кампании: «Любовь находится в "VK Знакомствах"». Подробнее на Sostav.

Елена Подкаминская и рыбка-советчик рассказали о новых картах «Халвы»

Arena и «Совкомбанк» представили новую серию роликов для карты «Халва», где амбассадор бренда Елена Подкаминская делится финансовыми лайфхаками. В компании ей помогает Серебряная рыбка «Халва», которая исполняет желания, показывая, как легко использовать карту для рассрочки, кэшбека и накоплений. Кампания демонстрирует, как с помощью простых шагов можно управлять финансами, оставаясь в плюсе, а креативная идея с рыбкой добавляет юмора и легкости.

«Штольцман и Кац» сделали «домашний-домашний» ролик

Идея родилась из инсайта: гипермаркет «Дом» — единственный крупный уральский игрок, в отличие от федералов и иностранных брендов. Агентство « Штольцман и Кац » решило раскрыть понятие дома. Дом — это не только квартира, но и город, а для гипермаркета «Дом» — это Урал. Слоган «домашний-домашний» олицетворяет уют и родные места. В креативе агентство показало, что дом — это не только семейные посиделки, но и такие места, как аэропорт, стадион или мост. В ролике использованы реальные уральские локации, интегрированные в уютный интерьер.

ЕВРАЗ и MOSKVA PRODUCTION показали плюсы работы на заводе

В новом ролике металлургической компании ЕВРАЗ и MOSKVA PRODUCTION «Призвание находишь не сразу» молодой человек после долгих поисков себя начинает работать на крупном промышленном предприятии.

Портрет возможного потенциального кандидата ЕВРАЗа — молодой человек в возрасте 25−35 лет. К этому моменту он попробовал множество профессий, обрел семью, детей и стремится к стабильности на работе. Ему важно приносить пользу своему городу и стране. Компания хочет привлечь на предприятия людей, которые находятся в поиске такой работы. Ролик стал важным элементом коммуникационной стратегии ЕВРАЗа.

«СберМобайл» упростил перенос номера в новом рекламном ролике

«СберМобайл» запустил федеральную рекламную кампанию, посвященную переносимому номеру. В ролике демонстрируется, как легко и быстро перейти на «СберМобайл», и что «самое сложное» — это найти подходящий предмет, чтобы извлечь сим-карту (например, скрепку или сережку).

«ВсеИнструменты.ру» представили документальный фильм о масштабировании бизнеса

Фильм о компании «ВсеИнструменты.ру» вышел на видеохостинге Youtube. Автор фильма — предприниматель Михаил Гребенюк, он рассказал, как успешный бизнес строится на правильных процессах в управлении командой и клиентском опыте. В видео показано, как компания из стартапа выросла в лидера рынка. Фильм будет полезен предпринимателям, ищущим практические решения для масштабирования, от работы с клиентами до внутренних процессов и корпоративной культуры.

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