Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.03.2025 в 12:21

МТС объединила Дорохова и Нагиева в новой рекламе

Денис Дорохов стал новым «напарником» Нагиева в рекламе компании, добавив веселья и неожиданных моментов

14

В рекламных роликах МТС новое пополнение: к Дмитрию Нагиеву присоединился комик и актер Денис Дорохов. В свежей кампании он привносит в привычную атмосферу бренда больше комедийной динамики.

Ролики посвящены подписке МТС Premium, которая дает пользователям выгодные условия на цифровые сервисы компании.

В пресс-службе бренда отметили, что МТС регулярно анализирует рынок знаменитостей, расширяя список участников своего рекламного сериала. Высокая узнаваемость и доверие к Денису, а также его яркое чувство юмора сделали его отличным напарником-антагонистом для Дмитрия Нагиева в новой кампании.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Очень приятно в начале весны запустить рекламу экосистемной подписки, в которой много контентных сервисов, и интернета и выгодные поездки на самокатах. Наличие нового героя, надеемся, подтвердит, что подписка релевантна самым разным людям, с самыми разными характерами, харизмой и чувством юмора.

Съемки роликов проходили в Москве в непростых погодных условиях. Несмотря на выпавший снег, команда постаралась сделать все возможное, чтобы создать по-настоящему весеннее настроение в ролике.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Ирина Авдошкина
Менеджер проекта: Екатерина Бойчук

BBDO (агентство)

Режиссер: Тим Александров

МТС BBDO Дмитрий Нагиев Денис Дорохов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.