МТС объединила Дорохова и Нагиева в новой рекламе

В рекламных роликах МТС новое пополнение: к Дмитрию Нагиеву присоединился комик и актер Денис Дорохов. В свежей кампании он привносит в привычную атмосферу бренда больше комедийной динамики.
Ролики посвящены подписке МТС Premium, которая дает пользователям выгодные условия на цифровые сервисы компании.
В пресс-службе бренда отметили, что МТС регулярно анализирует рынок знаменитостей, расширяя список участников своего рекламного сериала. Высокая узнаваемость и доверие к Денису, а также его яркое чувство юмора сделали его отличным напарником-антагонистом для Дмитрия Нагиева в новой кампании.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
Очень приятно в начале весны запустить рекламу экосистемной подписки, в которой много контентных сервисов, и интернета и выгодные поездки на самокатах. Наличие нового героя, надеемся, подтвердит, что подписка релевантна самым разным людям, с самыми разными характерами, харизмой и чувством юмора.
Съемки роликов проходили в Москве в непростых погодных условиях. Несмотря на выпавший снег, команда постаралась сделать все возможное, чтобы создать по-настоящему весеннее настроение в ролике.
Состав творческой группы:
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Ирина Авдошкина
Менеджер проекта: Екатерина Бойчук
BBDO (агентство)
Режиссер: Тим Александров