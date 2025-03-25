МТС объединила Дорохова и Нагиева в новой рекламе

В рекламных роликах МТС новое пополнение: к Дмитрию Нагиеву присоединился комик и актер Денис Дорохов. В свежей кампании он привносит в привычную атмосферу бренда больше комедийной динамики.

Ролики посвящены подписке МТС Premium, которая дает пользователям выгодные условия на цифровые сервисы компании.

В пресс-службе бренда отметили, что МТС регулярно анализирует рынок знаменитостей, расширяя список участников своего рекламного сериала. Высокая узнаваемость и доверие к Денису, а также его яркое чувство юмора сделали его отличным напарником-антагонистом для Дмитрия Нагиева в новой кампании.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Очень приятно в начале весны запустить рекламу экосистемной подписки, в которой много контентных сервисов, и интернета и выгодные поездки на самокатах. Наличие нового героя, надеемся, подтвердит, что подписка релевантна самым разным людям, с самыми разными характерами, харизмой и чувством юмора.

Съемки роликов проходили в Москве в непростых погодных условиях. Несмотря на выпавший снег, команда постаралась сделать все возможное, чтобы создать по-настоящему весеннее настроение в ролике.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина

Руководитель направления: Ирина Авдошкина

Менеджер проекта: Екатерина Бойчук

BBDO (агентство)

Режиссер: Тим Александров