История авто бесплатно: «Авто.ру» показал, чего не хватало королям при выборе карет

«Авто.ру» запустил новую рекламную кампанию о возможности бесплатно узнать историю подержанного автомобиля, совершив звонок продавцу. Раньше отчет нужно было приобретать для каждой машины, которую пользователь рассматривал к покупке.

В ролике идет речь о короле, который покупает карету. К процессу осмотра и выбора сценаристы добавили линию, связывающую ситуацию с нашим временем. И тогда, и сейчас бывает сложно оценить состояние транспортного средства без достоверной информации. Такие данные доступны в отчете «Авто.ру».

Анна Кувшинова, старший продюсер «Авто.ру»: При создании проекта нам нужно было найти простой способ забавным образом показать аудитории достаточно сложное действие — сделать звонок продавцу, чтобы получить бесплатный отчет. Так появились карета, которая отсылает к истокам бренда, король и его запоминающийся помощник. Мы хотели апеллировать к узнаваемым образам и не ставили цель показать историческую достоверность. В результате мы получили историю в эклектичном фэнтези и пространстве вне времени.

Рекламная кампания стартовала в начале марта и предполагает множество форматов реализации. Наружная реклама на контрасте с видеороликом оформлена в минималистичном стиле, чтобы ключевое сообщение было легко считать, и сразу показывает, что ждет пользователей внутри отчета. Кроме того, «Авто.ру» дополняет классические инструменты продвижения активным размещением на онлайн-площадках и в соцсетях.

Состав творческой группы

«Авто.ру» (клиент):

Руководитель маркетинга: Максим Пестов

Дизайн-директор: Александр Стогов

Арт-директор: Антон Петров

Дизайнер коммуникаций: Эмма Низамова

Старший креатор: Дмитрий Лосев

Старший продюсер: Анна Кувшинова

Руководитель сервиса «Отчеты»: Дарья Дугина

Менеджер по маркетингу продукта: Дмитрий Сафронов

Менеджер по маркетингу: Екатерина Скотникова

Zarya.film (продакшен):

Генеральный продюсер: Ирина Строева

Исполнительный продюсер: Кирилл Николаев

Режиссер: Роман Косов

Второй режиссер: Анастасия Аристова

Оператор-постановщик: Евгений Млюков

Художник-постановщик: Игорь Широков

Художник по реквизиту: Александра Вязовая

Художник по костюму: Надежда Яковлева

Ассистент художника по костюму: Мария Альперович

Кастинг-директор: Анна Дуленкова

Ассистент кастинг-директора: Станислав Коломоец

Оператор Ronin: Дима Кобетц

Гафер: Алексей Коробков

Кей-грип: Виталий Балаганский

Фокус: Роберт Айвазян

Механик камеры: Александр Ященко

Плейбек: Саша Барсюков

Художник по гриму: Ирина Любименко

Визажист: Анастасия Кукушкина

Волосы/постиж: Мария Кравченко

Волосы/постиж: Татьяна Давыдова

Директор группы: Артем Данильченко

Композитор: Александр Будагян

Звукорежиссер: Юрий Гарнаев

Режиссер монтажа: Антон Мироненков

Цветокоррекция: Андрей Бушмин

Black April (графика)

Kirillin camera Rental (аренда камеры)