История авто бесплатно: «Авто.ру» показал, чего не хватало королям при выборе карет

«Авто.ру» запустил новую рекламную кампанию о возможности бесплатно узнать историю подержанного автомобиля, совершив звонок продавцу. Раньше отчет нужно было приобретать для каждой машины, которую пользователь рассматривал к покупке.
В ролике идет речь о короле, который покупает карету. К процессу осмотра и выбора сценаристы добавили линию, связывающую ситуацию с нашим временем. И тогда, и сейчас бывает сложно оценить состояние транспортного средства без достоверной информации. Такие данные доступны в отчете «Авто.ру».
Анна Кувшинова, старший продюсер «Авто.ру»:
При создании проекта нам нужно было найти простой способ забавным образом показать аудитории достаточно сложное действие — сделать звонок продавцу, чтобы получить бесплатный отчет. Так появились карета, которая отсылает к истокам бренда, король и его запоминающийся помощник. Мы хотели апеллировать к узнаваемым образам и не ставили цель показать историческую достоверность. В результате мы получили историю в эклектичном фэнтези и пространстве вне времени.
Рекламная кампания стартовала в начале марта и предполагает множество форматов реализации. Наружная реклама на контрасте с видеороликом оформлена в минималистичном стиле, чтобы ключевое сообщение было легко считать, и сразу показывает, что ждет пользователей внутри отчета. Кроме того, «Авто.ру» дополняет классические инструменты продвижения активным размещением на онлайн-площадках и в соцсетях.
Состав творческой группы
«Авто.ру» (клиент):
Руководитель маркетинга: Максим Пестов
Дизайн-директор: Александр Стогов
Арт-директор: Антон Петров
Дизайнер коммуникаций: Эмма Низамова
Старший креатор: Дмитрий Лосев
Старший продюсер: Анна Кувшинова
Руководитель сервиса «Отчеты»: Дарья Дугина
Менеджер по маркетингу продукта: Дмитрий Сафронов
Менеджер по маркетингу: Екатерина Скотникова
Zarya.film (продакшен):
Генеральный продюсер: Ирина Строева
Исполнительный продюсер: Кирилл Николаев
Режиссер: Роман Косов
Второй режиссер: Анастасия Аристова
Оператор-постановщик: Евгений Млюков
Художник-постановщик: Игорь Широков
Художник по реквизиту: Александра Вязовая
Художник по костюму: Надежда Яковлева
Ассистент художника по костюму: Мария Альперович
Кастинг-директор: Анна Дуленкова
Ассистент кастинг-директора: Станислав Коломоец
Оператор Ronin: Дима Кобетц
Гафер: Алексей Коробков
Кей-грип: Виталий Балаганский
Фокус: Роберт Айвазян
Механик камеры: Александр Ященко
Плейбек: Саша Барсюков
Художник по гриму: Ирина Любименко
Визажист: Анастасия Кукушкина
Волосы/постиж: Мария Кравченко
Волосы/постиж: Татьяна Давыдова
Директор группы: Артем Данильченко
Композитор: Александр Будагян
Звукорежиссер: Юрий Гарнаев
Режиссер монтажа: Антон Мироненков
Цветокоррекция: Андрей Бушмин
Black April (графика)
Kirillin camera Rental (аренда камеры)