Телеканал «Dомашний» отметил 20-летие вместе со звездами своих сериалов

К 20-летию телеканал « Dомашний » подготовил масштабную промокампанию с участием актеров популярных мелодрам. Главной частью проекта стала праздничная эфирная айдентика, в которой звезды каналовских сериалов веселятся, поют и танцуют.

Съемки проходили в стилизованных декорациях с яркими акцентами. По задумке создателей, герои вечера отмечают юбилей «Dомашнего» так же, как это делают зрители — в непринужденной обстановке, с караоке, тортом и легкой иронией.

Ольга Карташкова, директор по маркетингу телеканала «Dомашний»: Атмосфера на площадке, лаконичные яркие декорации, торт по нашим эскизам, специально поставленный танец — все эти детали сделали нашу юбилейную айдентику по-настоящему праздничной. Мы предлагаем нашему зрителю, пусть ненадолго, забыть о проблемах и потанцевать вместе с нами! Классная вечеринка в прекрасной компании уже ставших родными актеров — отличный способ отпраздновать вместе наши 20 лет!

Ольга Суичмезова, PR&Digital директор телеканала «Dомашний»: Концепция нашей юбилейной айдентики — праздник в кругу лучших друзей. В первый месяц долгожданной весны нам хотелось добавить в эфир свежести, юности, любимых лиц и, конечно, любви. Ведь каналу — всего 20 лет! Много это или мало — каждый зритель решит для себя сам.

Софья Воротынцева, ведущий PR-менеджер телеканала «Dомашний»: Мы полны сил и энергии, не теряем чувства юмора и готовы зажигать до утра. Наши герои поют в караоке, пробуют праздничный торт, не стесняются надеть смешной колпак и танцуют, как умеют! Ведь они дома, на своей территории — в эфире телеканала «Dомашний».

В проекте приняли участие актеры Екатерина Копанова, Рустам Джабраилов, Юлия Франц, Маруся Климова, Евгения Лоза, Артём Карасёв, Кристина Казинская, Иван Зайцев, Кирилл Дыцевич, Глафира Тарханова, Антон Хабаров, Ирина Шеянова.

Юбилейная кампания уже стартовала в эфире и будет идти в течение месяца.