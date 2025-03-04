«Рабочее название» и художник Никита Лукьянов сняли инструкцию для всех видеопродакшенов

Креативный продакшен Бюро «Рабочее название» и художник Никита Лукьянов представили Basics of Video Production — ироничный арт-фильм о вещах, без которых не обходится ни одна съемка. Это настоящая инструкция по основам видеопродакшена глазами Никиты Лукьянова, которую художник создал своими руками.

Работа демонстрирует серию выдуманных объектов, решающих до боли знакомых каждому в индустрии проблемы:

Мудборд-костюм — экзоскелет-сборник референсов, который помогает быстро согласовать визуальное направление.

Шлем для раскадровки — устройство, позволяющее видеть последовательность кадров перед глазами.

Режиссерский стул-трансформер — символ гибкости продакшена, собранный из разных материалов.

Аналоговая кофемашина — для автоматического пополнения запаса кофе на сменах.

Никита Лукьянов записывал весь процесс работы над объектами на видео, чтобы наглядно показать, как работают его изобретения. Эти кадры настолько точно передавали видение «Рабочего названия», что в итоге превратились в полноценный арт-фильм Basics of Video Production.

Игорь Сайфуллин, генеральный продюсер «Рабочего названия»: Короткие видео зарисовки о функционировании изобретений Никиты мы решили упаковать в небольшой фильм-инструкцию с флегматичным диктором в духе старых образовательных материалов. Этот фильм стал основой и вдохновением для нашей лимитированной коллекции мерча.

А при чем здесь мерч?

Изначально целью проекта было создание мерча. Все началось с идеи создать коллекцию, которая бы отражала изобретательность и креативный подход, заложенные в ДНК продакшена «Рабочего названия». Команда не хотела делать обычные вещи с логотипом. Важно было не просто создать одежду, а придумать целую историю вокруг нее. Нужен был автор с особым взглядом, поэтому выбор пал на Никиту Лукьянова — современного художника, работающего с графикой, инсталляциями и экспериментальным дизайном.

Кто такой Никита Лукьянов?

Никита Лукьянов — художник, занимающийся искусством на стыке графики, иллюстрации, фотографии и экспериментов с физическими объектами и формами. В его портфолио — графические серии, холсты, скульптуры и маски из различных материалов, а также коллаборации с брендами и собственные художественные проекты. В своем творчестве Никита фокусируется на наблюдении и изучении красоты повседневности, трансформируя привычные образы в новые художественные высказывания.

Никита Лукьянов, художник и автор идеи: Ребята из «Рабочего названия» предложили мне придумать их первый мерч, и я сразу решил, что хочу уйти от стандартного подхода. Изначально я искал визуальный образ, который точно отражал бы продакшен, и так появилось режиссерское кресло, собранное из разнородных материалов. Оно стало метафорой того, как строится работа: через изобретательность, крафтовость и баланс между творчеством и коммерческим подходом. Постепенно этот образ перерос в целую серию объектов, которые иронично переосмысляют видеопродакшен — от мудборд-костюма до шлема для раскадровки.

Как из арт-объектов родился мерч?

Созданные объекты легли в основу коллекции — ироничные принты на унисекс худи, лонгсливах и футболках были созданы на основе фотографий и скетчей изобретений. Для их производства использовались уникальные лекала, разработанные специально для этой коллекции, 100% хлопок высокой плотности, обеспечивающий комфорт и долговечность, а также шелкография как основная техника нанесения принтов.

Диана Салчак, менеджер спецпроекта: Нам было важно, чтобы мерч стал продолжением фильма, а не просто вещью с принтом. Каждый айтем — отсылка к объектам из ироничной видеоинструкции, что делает коллекцию по-настоящему особенной.

Алина Полежаева, PR-менеджер: Запуск этой коллекции для нас — не только про одежду, но и про сообщество, которое мы создаем вокруг видеопродакшена. Мы видим, что людям важно быть причастными к этому процессу, и мерч становится способом выразить свою идентичность в индустрии.

Результаты

Арт-фильм Basics of Video Production получил теплый отклик в креативном сообществе и уже набрал более 90 тысяч просмотров в Instagram*. Проект вызвал интерес у самых разных людей — от комиков до телеведущих, а также привлек внимание медиа.

Андрей Рафиков, креативный директор «Рабочего названия»: Я рад, что нашу историю поддержали нишевые Telegram-каналы такие как «всуе» или «Любим Уважаем Дорожим». Это медиа, за которыми я сам слежу, приятно, что их заинтересовали наши идеи.

Публикации о фильме уже вышли в The Blueprint, «Большом городе» и «Объединении». На данный момент суммарный охват в медиа и Telegram-каналах составляет десятки тысяч просмотров, и вскоре выйдут еще несколько поддерживающих материалов.

Состав творческой группы:

Бюро «Рабочее название» (продакшен):

Художник, автор, изобретатель: Никита Лукьянов

Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин

Креатив и арт-дирекшен: Никита Лукьянов, Андрей Рафиков

Менеджер проекта: Диана Салчак

PR-менеджер: Алина Полежаева

При поддержке продюсеров Вероника Моногарова, Федор Назаров

Арт-фильм:

Диктор: Миша Кострецов

Музыка: Искандер Еримбетов

Менеджер саунд-продакшена: Ксения Терещенко

Дружеская поддержка и важные советы: Кирилл Хандурин

Фотосъемка:

Фотограф: Илья Ровный

Ассистент фотографа: Виталий Сагалов

Стайлинг: Ваня Фадеев («Синий всадник»), Владислав Снегуров («Cherries Works»)

Одежда: NUW Store

Визажист: Саша Котенкова

Модели: Милана, Рус (агентство Lumpen)

Бэкстейдж/Reels: Камилла Мамедова

Администратор: Андрей Ковалев

Фотостудия: Le Magenta

Производство мерча:

Каждый айтем создан по индивидуальным лекалам студией креативного продакшена A—B

Печать принтов: Print Mafia

Разработка сайта:

Графический дизайнер: Анна Акопова

UI/UX дизайн и IT-поддержка: Иван Назаров, Алена Косинова

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