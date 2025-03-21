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21.03.2025 в 13:00

«Разные люди. Один характер»: имиджевый ролик «Северстали» и Braining Group в кинотеатрах

Видео раскрывает суть позиционирования бренда работодателя компании

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В 2025 году «Северсталь» вошла с новым позиционированием бренда работодателя, в основе которого — человекоцентричность. Чтобы рассказать об этом, «Северсталь» совместно с Braining Group сняли имиджевый ролик о людях, которые работают в компании. Ролик передает ключевую идею: «Северсталь» соединяет людей, профессии, точки зрения и подходы, чтобы достигать большего вместе. Именно эта мысль отражается в слогане «Разные люди. Один характер», который звучит в финале видео и подчеркивает его главный посыл. Команда агентства рассказала Sostav, на что был ориентир при создании ролика.

Розалина Сейранян, директор направления PR&Digital в Braining Group:

Люди быстро привыкают к рекламе, многие форматы просто игнорируют, поэтому важно искать новые точки контакта бренда работодателя и потенциального кандидата.

Рекламу показали в сети «Синема Стар» и других кинотеатрах в 11 городах, включая города присутствия компании. Это первый случай, когда работодатель из промышленного сектора вышел с имиджевой кампанией на большие экраны.

Екатерина Пузанкова, руководитель проекта, старший менеджер управления по развитию бренда работодателя «Северстали»:

В новом ролике мы знакомим зрителей с компанией и показываем, что команда «Северстали» — это совокупность разных людей, точек зрения, жизненного опыта и профессий. И несмотря на все различия, есть то, что всех нас объединяет — характер. И это не просто красивое слово, а настоящая внутренняя сила, которая помогает достигать целей, искать и находить решения, превращать возможности в успех.

Яна Белоножкина, начальник управления по развитию бренда работодателя «Северстали»:

Каждый человек уникален: у всех разные интересы, таланты, взгляды на жизнь и карьеру. Часто именно эти особенности определяют выбор профессии. В новом ролике мы хотели познакомить зрителей с командой «Северстали» и показать, что работа в промышленной компании многообразна — это и производственный процесс, и информационные технологии, и маркетинг, и продажи, и многое другое. В «Северстали» есть самые разные роли и возможности, и каждый, независимо от своих предпочтений и опыта, сможет найти свой путь.

Состав творческой группы

«Северсталь» (клиент)

Руководитель проекта, старший менеджер управления по развитию бренда работодателя: Екатерина Пузанкова
Начальник управления по развитию бренда работодателя: Яна Белоножкина

Braining Group (агентство)

Партнер и директор направления PR&Digital: Розалина Сейранян
Руководитель проекта: Анаит Гзогян
Медиадиректор: Виталий Чернышев
PR-менеджер: Янина Маслянская
Стратег: Екатерина Сухих
Копирайтер: Анна Худякова

Mass Agency (продакшн)

Режиссер: Андрей Федяев
Креативный продюсер: Юрий Маслов
Исполнительный продюсер: Анна Веселова
Оператор-постановщик: Вячеслав Бабийчук

Северсталь Braining Group
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