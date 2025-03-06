Свежесть важнее классики

Что общего у классической музыки и хорошего кофе? И там, и там главное — ноты и оттенки. В музыке они рождают гармонию, в кофе — насыщенный вкус. Но если симфонии переживают века, то кофе хорош только свежим. Tasty Coffee — российская компания по обжарке кофейного зерна — совместно с агентством «Восход» и продакшеном Daddy's Film запустила новую рекламную кампанию в онлайн-кинотеатрах.
В съемках видеоролика принял участие камерный оркестр, исполнивший «Кофейную кантату» Иоганна Себастьяна Баха. Это юмористическое произведение, написанное в XVIII веке по заказу кафе Циммермана, помогало популяризировать кофе среди немцев.
Сегодня Tasty Coffee продолжает развивать кофейную культуру в России — именно поэтому роль дирижера в ролике исполняет обжарщик компании Даниил Городчиков. Однако музыка уходит на второй план, как только поступает новый заказ.
Эта метафора подчеркивает философию Tasty Coffee: компания не делает заготовок, а обжаривает зерно только после заказа в интернет-магазине. Такой подход гарантирует насыщенный вкус, в отличие от кофе с полок супермаркетов, который может пролежать там месяцами.
Состав творческой группы:
Tasty Coffee (клиент)
«Восход» (агентство)
Daddy’s Film (продакшен)
Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина
Исполнительный продюсер: Арина Алексанина
Режиссер-постановщик: Михаил Гасимов
Оператор-постановщик: Наталья Бутова
Художник- постановщик: Елизавета Елисеева, Стефан Романов
Художник по костюму: Юлиана Инюшева
Ассистент художника по костюму: Елена Зверева
Второй режиссер: Полина Котова
Директор съемочной группы: Николай Городецкий
Ассистент продюсера: Карина Шаухова
Художник по гриму: Ирина Третьякова, Мария Черевинская
Режиссер монтажа: Мария Воловик
Фокус-пуллер: Станислав Новиков
Гафер: Вячеслав Майстер
Стедикам: Никита Демидович