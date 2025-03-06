Свежесть важнее классики

Что общего у классической музыки и хорошего кофе? И там, и там главное — ноты и оттенки. В музыке они рождают гармонию, в кофе — насыщенный вкус. Но если симфонии переживают века, то кофе хорош только свежим. Tasty Coffee — российская компания по обжарке кофейного зерна — совместно с агентством «Восход» и продакшеном Daddy's Film запустила новую рекламную кампанию в онлайн-кинотеатрах.

В съемках видеоролика принял участие камерный оркестр, исполнивший «Кофейную кантату» Иоганна Себастьяна Баха. Это юмористическое произведение, написанное в XVIII веке по заказу кафе Циммермана, помогало популяризировать кофе среди немцев.

Сегодня Tasty Coffee продолжает развивать кофейную культуру в России — именно поэтому роль дирижера в ролике исполняет обжарщик компании Даниил Городчиков. Однако музыка уходит на второй план, как только поступает новый заказ.

Эта метафора подчеркивает философию Tasty Coffee: компания не делает заготовок, а обжаривает зерно только после заказа в интернет-магазине. Такой подход гарантирует насыщенный вкус, в отличие от кофе с полок супермаркетов, который может пролежать там месяцами.

Состав творческой группы:

Tasty Coffee (клиент)

«Восход» (агентство)

Daddy’s Film (продакшен)

Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина

Исполнительный продюсер: Арина Алексанина

Режиссер-постановщик: Михаил Гасимов

Оператор-постановщик: Наталья Бутова

Художник- постановщик: Елизавета Елисеева, Стефан Романов

Художник по костюму: Юлиана Инюшева

Ассистент художника по костюму: Елена Зверева

Второй режиссер: Полина Котова

Директор съемочной группы: Николай Городецкий

Ассистент продюсера: Карина Шаухова

Художник по гриму: Ирина Третьякова, Мария Черевинская

Режиссер монтажа: Мария Воловик

Фокус-пуллер: Станислав Новиков

Гафер: Вячеслав Майстер

Стедикам: Никита Демидович