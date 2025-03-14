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14.03.2025 в 09:02

«Островок» прервал рекламу на самом интересном месте

Сервис бронирования запускает кампанию с открытыми концовками

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Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую рекламную кампанию, которая напоминает: самые интересные истории и яркие эмоции происходят не в экране смартфона, а во время путешествий.

Главные элементы кампании — интригующие видео, обрывающиеся на самом захватывающем моменте. Сюжет затягивает, зритель погружается в историю… и вдруг — черный экран. Финал остается за кадром, заставляя гадать, чем же все закончилось.

Герои роликов попадают в типичные для путешествий, но все же необычные ситуации. Например, в одном из видео действие разворачивается в ресторане отеля: две посетительницы одновременно тянутся за последним эклером на тарелке. Их взгляды встречаются, пауза затягивается, кажется, что сейчас начнется настоящая битва за десерт.Кто победил? Осталось загадкой.

В другом ролике девочка с горящими глазами протягивает руку за мороженым, но продавец решает немного поддразнить ее, убирая рожок в сторону. Девочка не растерялась и отвечает неожиданно.

«Островок» предлагает разгадать концовки одним-единственным способом — отправившись в путешествие. Этот посыл отражен в слогане кампании: «Продолжение смотрите на отдыхе. А отдых бронируйте на "Островке"!» В финале каждого видео сервис напоминает, что запланировать поездку и найти идеальное жилье можно на «Островке», где доступно 2,6 млн вариантов размещения по всему миру.

Анна Кладова, директор по маркетингу «Островка»:

Концепция для видео, которую мы выбрали для рекламной кампании, широко используется в социальных сетях и на видеоплатформах с короткими роликами, чтобы привлечь внимание зрителя к контенту и удержать его интерес. Пользователи привыкли к этому — они быстро потребляют контент и получают эмоции мгновенно. С помощью новой кампании мы хотим напомнить им, что самые ценные впечатления — это те, что мы проживаем лично. Наша цель — вдохновить людей сменить формат восприятия и вместо просмотра историй в соцсетях создавать свои собственные во время больших путешествий или мини-поездок.

Кампания охватит диджитал-платформы, наружную рекламу, а также интеграции с блогерами и популярными шоу на стриминговых сервисах.

«Островок» прервал рекламу на самом интересном месте «Островок» прервал рекламу на самом интересном месте «Островок» прервал рекламу на самом интересном месте «Островок» прервал рекламу на самом интересном месте «Островок» прервал рекламу на самом интересном месте

Состав творческой группы

«Островок» (клиент):
Директор по маркетингу: Анна Кладова
Старшие бренд-маркетинг менеджеры: Анна Ильина, Анастасия Давыдова
Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына
Арт-директор: Мария Панихина

GG (агентство)

Старший арт-директор: Мария Королькова

Старший копирайтер: Ислом Гулямов

Креативный директор: Сергей Бисенбаев, Юлия Андриянова

Руководитель группы по работе с клиентами: Юлия Ковель

Старший аккаунт-менеджер: Мария Сорокина

Руководитель производства: Шана Тавелинская

Младший продюсер: Юлия Дильман

Режиссер-постановщик: Алексей Смирнов

Оператор-постановщик: Виталий Зайцев

Художник-постановщик: Александра Кузнецова

Второй режиссер: Николай Конев

Художник по гриму: Дарья Тишаева

Стилист: Ирина Белоус

Колорист: Иван Дорогавцев, Jojo Agency

Кастинг-директор: Карина Морозова

Режиссер монтажа: Илья Лямшев

Продюсер: Макс Левин

Ассистент продюсера: Анна Луткова

Монтаж: Кирилл Марюхна

Композ: Павел Веренков

2D-анимация: Максим Свиридов

Звукорежиссер: Равшан Кузнецов

Кампании Ostrovok
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