«Островок» прервал рекламу на самом интересном месте

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую рекламную кампанию, которая напоминает: самые интересные истории и яркие эмоции происходят не в экране смартфона, а во время путешествий.

Главные элементы кампании — интригующие видео, обрывающиеся на самом захватывающем моменте. Сюжет затягивает, зритель погружается в историю… и вдруг — черный экран. Финал остается за кадром, заставляя гадать, чем же все закончилось.

Герои роликов попадают в типичные для путешествий, но все же необычные ситуации. Например, в одном из видео действие разворачивается в ресторане отеля: две посетительницы одновременно тянутся за последним эклером на тарелке. Их взгляды встречаются, пауза затягивается, кажется, что сейчас начнется настоящая битва за десерт.Кто победил? Осталось загадкой.

В другом ролике девочка с горящими глазами протягивает руку за мороженым, но продавец решает немного поддразнить ее, убирая рожок в сторону. Девочка не растерялась и отвечает неожиданно.

«Островок» предлагает разгадать концовки одним-единственным способом — отправившись в путешествие. Этот посыл отражен в слогане кампании: «Продолжение смотрите на отдыхе. А отдых бронируйте на "Островке"!» В финале каждого видео сервис напоминает, что запланировать поездку и найти идеальное жилье можно на «Островке», где доступно 2,6 млн вариантов размещения по всему миру.

Анна Кладова, директор по маркетингу «Островка»: Концепция для видео, которую мы выбрали для рекламной кампании, широко используется в социальных сетях и на видеоплатформах с короткими роликами, чтобы привлечь внимание зрителя к контенту и удержать его интерес. Пользователи привыкли к этому — они быстро потребляют контент и получают эмоции мгновенно. С помощью новой кампании мы хотим напомнить им, что самые ценные впечатления — это те, что мы проживаем лично. Наша цель — вдохновить людей сменить формат восприятия и вместо просмотра историй в соцсетях создавать свои собственные во время больших путешествий или мини-поездок.

Кампания охватит диджитал-платформы, наружную рекламу, а также интеграции с блогерами и популярными шоу на стриминговых сервисах.

Состав творческой группы

«Островок» (клиент):

Директор по маркетингу: Анна Кладова

Старшие бренд-маркетинг менеджеры: Анна Ильина, Анастасия Давыдова

Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына

Арт-директор: Мария Панихина

GG (агентство)

Старший арт-директор: Мария Королькова

Старший копирайтер: Ислом Гулямов

Креативный директор: Сергей Бисенбаев, Юлия Андриянова

Руководитель группы по работе с клиентами: Юлия Ковель

Старший аккаунт-менеджер: Мария Сорокина

Руководитель производства: Шана Тавелинская

Младший продюсер: Юлия Дильман

Режиссер-постановщик: Алексей Смирнов

Оператор-постановщик: Виталий Зайцев

Художник-постановщик: Александра Кузнецова

Второй режиссер: Николай Конев

Художник по гриму: Дарья Тишаева

Стилист: Ирина Белоус

Колорист: Иван Дорогавцев, Jojo Agency

Кастинг-директор: Карина Морозова

Режиссер монтажа: Илья Лямшев

Продюсер: Макс Левин

Ассистент продюсера: Анна Луткова

Монтаж: Кирилл Марюхна

Композ: Павел Веренков

2D-анимация: Максим Свиридов

Звукорежиссер: Равшан Кузнецов