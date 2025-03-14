«Островок» прервал рекламу на самом интересном месте

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую рекламную кампанию, которая напоминает: самые интересные истории и яркие эмоции происходят не в экране смартфона, а во время путешествий.
Главные элементы кампании — интригующие видео, обрывающиеся на самом захватывающем моменте. Сюжет затягивает, зритель погружается в историю… и вдруг — черный экран. Финал остается за кадром, заставляя гадать, чем же все закончилось.
Герои роликов попадают в типичные для путешествий, но все же необычные ситуации. Например, в одном из видео действие разворачивается в ресторане отеля: две посетительницы одновременно тянутся за последним эклером на тарелке. Их взгляды встречаются, пауза затягивается, кажется, что сейчас начнется настоящая битва за десерт.Кто победил? Осталось загадкой.
В другом ролике девочка с горящими глазами протягивает руку за мороженым, но продавец решает немного поддразнить ее, убирая рожок в сторону. Девочка не растерялась и отвечает неожиданно.
«Островок» предлагает разгадать концовки одним-единственным способом — отправившись в путешествие. Этот посыл отражен в слогане кампании: «Продолжение смотрите на отдыхе. А отдых бронируйте на "Островке"!» В финале каждого видео сервис напоминает, что запланировать поездку и найти идеальное жилье можно на «Островке», где доступно 2,6 млн вариантов размещения по всему миру.
Анна Кладова, директор по маркетингу «Островка»:
Концепция для видео, которую мы выбрали для рекламной кампании, широко используется в социальных сетях и на видеоплатформах с короткими роликами, чтобы привлечь внимание зрителя к контенту и удержать его интерес. Пользователи привыкли к этому — они быстро потребляют контент и получают эмоции мгновенно. С помощью новой кампании мы хотим напомнить им, что самые ценные впечатления — это те, что мы проживаем лично. Наша цель — вдохновить людей сменить формат восприятия и вместо просмотра историй в соцсетях создавать свои собственные во время больших путешествий или мини-поездок.
Кампания охватит диджитал-платформы, наружную рекламу, а также интеграции с блогерами и популярными шоу на стриминговых сервисах.
Состав творческой группы
«Островок» (клиент):
Директор по маркетингу: Анна Кладова
Старшие бренд-маркетинг менеджеры: Анна Ильина, Анастасия Давыдова
Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына
Арт-директор: Мария Панихина
GG (агентство)
Старший арт-директор: Мария Королькова
Старший копирайтер: Ислом Гулямов
Креативный директор: Сергей Бисенбаев, Юлия Андриянова
Руководитель группы по работе с клиентами: Юлия Ковель
Старший аккаунт-менеджер: Мария Сорокина
Руководитель производства: Шана Тавелинская
Младший продюсер: Юлия Дильман
Режиссер-постановщик: Алексей Смирнов
Оператор-постановщик: Виталий Зайцев
Художник-постановщик: Александра Кузнецова
Второй режиссер: Николай Конев
Художник по гриму: Дарья Тишаева
Стилист: Ирина Белоус
Колорист: Иван Дорогавцев, Jojo Agency
Кастинг-директор: Карина Морозова
Режиссер монтажа: Илья Лямшев
Продюсер: Макс Левин
Ассистент продюсера: Анна Луткова
Монтаж: Кирилл Марюхна
Композ: Павел Веренков
2D-анимация: Максим Свиридов
Звукорежиссер: Равшан Кузнецов