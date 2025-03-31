Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
Centra.ai
The next

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.03.2025 в 16:10

«VK Знакомства» рассказали о тех, кто покинул приложение

Героями рекламной кампании дейтинг-сервиса стали люди, которые уже нашли любовь

1

Приложения для знакомств — это сервисы, которые скачивают, чтобы потом удалить. Эта идея легла в основу новой кампании со слоганом: «Любовь находится в "VK Знакомствах"».

В новой кампании «VK Знакомства» рассказывают истории пар, которые нашли друг друга, весело проводят время и пробуют новое. Они уже не в поиске, но на сервисе остаются миллионы пользователей, которые хотят встретить свою любовь.

Пётр Бойцов, директор по маркетингу «VK Знакомств»:

Мы сделали эмоциональную рекламную кампанию с нетипичным для дейтинговых приложений сюжетом. В роликах никто не ищет пару — мы наблюдаем за классными моментами из жизни тех, кто уже нашел друг друга в VK Знакомствах. Этим мы стремимся продемонстрировать главную ценность сервиса — возможность найти своего человека, с которым захочется разделить каждый миг.

Специально для новых пользователей сервис запускает пробный доступ к Premium-аккаунту на 7 дней. Он позволяет использовать продвинутые фильтры, ставить лайки без ограничений, видеть, кто проявил интерес, возвращаться к анкетам и пользоваться другими возможностями.

VK «VK Знакомства»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.