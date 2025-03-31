«VK Знакомства» рассказали о тех, кто покинул приложение

Приложения для знакомств — это сервисы, которые скачивают, чтобы потом удалить. Эта идея легла в основу новой кампании со слоганом: «Любовь находится в "VK Знакомствах"».

В новой кампании «VK Знакомства» рассказывают истории пар, которые нашли друг друга, весело проводят время и пробуют новое. Они уже не в поиске, но на сервисе остаются миллионы пользователей, которые хотят встретить свою любовь.

Пётр Бойцов, директор по маркетингу «VK Знакомств»: Мы сделали эмоциональную рекламную кампанию с нетипичным для дейтинговых приложений сюжетом. В роликах никто не ищет пару — мы наблюдаем за классными моментами из жизни тех, кто уже нашел друг друга в VK Знакомствах. Этим мы стремимся продемонстрировать главную ценность сервиса — возможность найти своего человека, с которым захочется разделить каждый миг.

Специально для новых пользователей сервис запускает пробный доступ к Premium-аккаунту на 7 дней. Он позволяет использовать продвинутые фильтры, ставить лайки без ограничений, видеть, кто проявил интерес, возвращаться к анкетам и пользоваться другими возможностями.