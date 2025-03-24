«Авито Авто» помогает решиться на покупку машины с бонусом

« Авито Авто» запустило рекламную кампанию для тех, кто задумывается о покупке автомобиля, но никак не может решиться. В новом видеоролике платформа напоминает: сейчас самое время сделать выбор, ведь компания проводит акцию, в рамках которой можно получить дополнительную выгоду при покупке машины.

Сюжет ролика, созданный сомвестно с Instinct и Stereotactic, строится вокруг диалога автолюбителя, который сомневается, стоит ли ему приобретать автомобиль прямо сейчас. На помощь приходит эксперт «Авито Авто» — он предлагает отправиться в «будущее» на футуристичном автомобиле и показывает, что момент для покупки действительно удачный: большой выбор, проверенные продавцы и дополнительное предложение, которое делает сделку еще более привлекательной.

Продолжением кампании стал спецпроект в соцсетях с участием блогера и комика Сергея Мезенцева, который создали вместе с JAMI LUP . Он провел опрос на улицах Москвы, спрашивая прохожих, на что бы они потратили дополнительную сумму денег. Ответы оказались самыми разными: от приятных мелочей вроде похода в ресторан и SPA до более серьезных покупок, например, поездки в Париж или приобретения мотоцикла.