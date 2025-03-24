Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2025 в 18:45

«Авито Авто» помогает решиться на покупку машины с бонусом

В новом рекламном ролике рассказали о выгоде нового предложения

1

« Авито Авто» запустило рекламную кампанию для тех, кто задумывается о покупке автомобиля, но никак не может решиться. В новом видеоролике платформа напоминает: сейчас самое время сделать выбор, ведь компания проводит акцию, в рамках которой можно получить дополнительную выгоду при покупке машины.

Сюжет ролика, созданный сомвестно с Instinct и Stereotactic, строится вокруг диалога автолюбителя, который сомневается, стоит ли ему приобретать автомобиль прямо сейчас. На помощь приходит эксперт «Авито Авто» — он предлагает отправиться в «будущее» на футуристичном автомобиле и показывает, что момент для покупки действительно удачный: большой выбор, проверенные продавцы и дополнительное предложение, которое делает сделку еще более привлекательной.

Продолжением кампании стал спецпроект в соцсетях с участием блогера и комика Сергея Мезенцева, который создали вместе с JAMI LUP . Он провел опрос на улицах Москвы, спрашивая прохожих, на что бы они потратили дополнительную сумму денег. Ответы оказались самыми разными: от приятных мелочей вроде похода в ресторан и SPA до более серьезных покупок, например, поездки в Париж или приобретения мотоцикла.

Никита Макаров, директор по маркетингу в «Авито Авто»:

Сегодня покупка автомобиля — это не только финансовая инвестиция, но и эмоциональное решение, которое требует уверенности и доверия к платформе. Мы стремимся быть ближе к аудитории, говорить с ней на понятном языке и делать сложные решения, такие как покупка автомобиля, максимально доступными и комфортными

Сергей Мезенцев Авито Авто
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.