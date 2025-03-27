«Леруа Мерлен» теперь «Лемана ПРО»: сеть магазинов и BBDO запустили имиджевую кампанию

Смена имени — не просто ребрендинг, а новая глава для бренда, который остается верен своей сути. «Лемана ПРО» запустил масштабную федеральную рекламную кампанию, созданную совместно с агентством BBDO , чтобы рассказать: изменения — это не про потерю, а про движение вперед.
Кинематографичный и вдохновляющий манифест отвечает клиентам на вопрос, о чем новый бренд. «Лемана ПРО» — это о качестве по честным ценам, о профессионалах и вдохновении для дома.
Лола Сатторова, директор по коммуникациям и бренду «Лемана ПРО»:
Слоган нашей рекламной кампании — «"Лемана ПРО". Про ваш дом» — отражает нашу миссию — помогать людям создавать комфортное пространство, будь то дом, квартира, дача или сад. Обновление бренда — шаг вперед, который позволит нам не просто сохранить все, что вы в нас любите, но и стать лучше! Мы изменились, чтобы реализовать нашу амбицию — стать платформой по строительству и обустройству дома, объединяющей тех, кто делает это сам или занимается профессионально.
Кампания станет основой для долгосрочной коммуникационной стратегии, направленной на повышение узнаваемости бренда среди широкой аудитории и продвижение нового позиционирования компании. Она охватит крупнейшие федеральные телеканалы и популярные онлайн-платформы, а также будет поддерживаться digital-баннерами, социальными сетями и наружной рекламой.
Состав творческой группы:
«Лемана ПРО» (клиент):
Директор по коммуникациям и бренду: Лола Сатторова
Руководитель бренд-направления: Анастасия Гераськина
Бренд-менеджеры: Руслан Мозговой, Алина Калданова
BBDO (агентство)
Ma film Studio (продакшен):
Режиссер: Филипп Белозеров
Оператор-постановщик: Андрей Майка
Второй режиссер: Мина Хлечян
Художник-постановщик: Денис Токарев
Художники по костюмам: Анна Кудевич, Борис Куколкин
Исполнительный продюсер: Макс Левин
Линейный продюсер: Ранета Тленшева
Студии CG: 2A, XOVP
Режиссер монтажа: Кирилл Хандурин
Композитор: Максим Кузниченков
Цветокоррекция: Андрей Бушмин
Пост-продакшен продюсер: Ксения Коросташевская