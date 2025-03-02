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02.03.2025 в 17:36

Ольга Бузова управляет дирижаблем в новой рекламе Vivienne Sabo

Новую рекламу выпустили в честь 10-летия туши для ресниц Cabaret Premiere

Французский бренд косметики Vivienne Sabo празднует 10-летие туши для ресниц Cabaret Premiere. В честь этого события компания выпустила рекламу, героиней которой стала Ольга Бузова.

По сюжету девушки открывают тушь Cabaret Premiere, а она взрывается облаком золотых конфетти. При этом закадровый голос сообщает, что Cabaret меняет взгляд на мир. Все происходит в Париже, поэтому в финале ролика появляется Эйфелева башня на фоне которой пролетает дирижабль под управлением Ольги Бузовой. Ольга в платье в стиле арт-деко стоит за штурвалом, а затем, повернувшись к микрофону, произносит: «Кайфуйте! Тушь Cabaret Premiere — одна».

В Vivienne Sabo отмечают, что «С Cabaret Premiеre точно знаешь: она сделает взгляд выразительным, а ее зауженная щеточка придаст ресницам разделение и сценический объем».

Добавим, что в конце 2023 года пользователи подвергли критике рекламный ролик Vivienne Sabo за излишнюю сексуализацию. Бренд представил новые туши Lashextase, Grand Noire и Volume Etalon. Но внешний вид упаковки напоминал «игрушки для взрослых».

Ольга Бузова Vivienne Sabо́
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