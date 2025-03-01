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18+
01.03.2025 в 13:07

Марк Эйдельштейн представил флагман Samsung с продвинутым ИИ

Актер снялся в рекламе смартфона Galaxy S25 Ultra

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Звезда американской трагикомедии «Анора», получившей «Золотую пальмовую ветвь» на минувшем кинофестивале в Каннах, Марк Эйдельштейн снялся в рекламе флагмана линейки передовых смартфонов Samsung. Российский актер представил модель Galaxy S25 Ultra.

В январе компания Samsung презнтовала линейку новых смартфонов, в которые вошли три гаджета: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Устройства получили топовые технические характеристики, а также ИИ-функции.

В рекламном видео флагмана линейки Galaxy S25 Ultra снялся Марк Эйдельштейн. Искусственный интеллект Galaxy AI помогает герою реализовать все творческие задумки одним нажатием. Ролик, как и сам смартфон, получился ярким и динамичным. А молодой и талантливый Марк Эйдельштейн, по задумке авторов, привлечет внимание к новинке внимание молодежи.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера покажут в России на неделю раньше, чем в США. Светская премьера в Москве состоится 10 октября. В Штатах премьерный показ запланирован на 18 октября.

Samsung Марк Эйдельштейн
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