Марк Эйдельштейн представил флагман Samsung с продвинутым ИИ

Звезда американской трагикомедии «Анора», получившей «Золотую пальмовую ветвь» на минувшем кинофестивале в Каннах, Марк Эйдельштейн снялся в рекламе флагмана линейки передовых смартфонов Samsung. Российский актер представил модель Galaxy S25 Ultra.

В январе компания Samsung презнтовала линейку новых смартфонов, в которые вошли три гаджета: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Устройства получили топовые технические характеристики, а также ИИ-функции.

В рекламном видео флагмана линейки Galaxy S25 Ultra снялся Марк Эйдельштейн. Искусственный интеллект Galaxy AI помогает герою реализовать все творческие задумки одним нажатием. Ролик, как и сам смартфон, получился ярким и динамичным. А молодой и талантливый Марк Эйдельштейн, по задумке авторов, привлечет внимание к новинке внимание молодежи.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера покажут в России на неделю раньше, чем в США. Светская премьера в Москве состоится 10 октября. В Штатах премьерный показ запланирован на 18 октября.