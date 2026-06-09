Новая айдентика, новые смыслы: главные ребрендинги мая

Май в брендинге показал довольно устойчивый сдвиг: вместо точечных редизайнов ради «освежить визуал» бренды массово пересобирают себя как системы. Визуальная айдентика все чаще становится способом навигации и управления сложностью, а позиционирование — моделью поведения бренда в мире. На этом фоне усиливается переход от нарратива к логике, от категорийности к переопределению собственной роли, а эмоция окончательно закрепляется как функциональный инструмент доверия и упрощения выбора. Кроме того, бренды все чаще балансируют между строгой системностью и контролируемым «сбоем», как будто пытаясь собрать визуальный порядок, в котором остается место живому человеческому несовершенству. Подборку майских кейсов брендов и агентств собрал Sostav.

«Серебряный дождь» обновил бренд и стал лайфстайл-медиа

Радиостанция «Серебряный дождь» представила новую стратегию развития и обновленный бренд. Радиостанция трансформируется в лайфстайл-медиа, расширяя эфир, digital и офлайн-присутствие, но сохраняет формат 50/50 разговоров и музыки. Новый слоган — «Живи на 100 и 1%». Подробнее на Sostav.

«Сейчас твой выход»: Shagovita сменила категорию

Бренд Shagovita сместился из категории детской обуви в lifestyle-бренд для подростков и взрослых. Fabula Branding переосмыслила позиционирование, архитектуру и айдентику.

Слоган «Сейчас твой выход» стал ядром коммуникации о личном выборе и «главном герое» в центре. Обновили логотип с амперсандом-движением, визуальную систему и палитру (желтый + базовые оттенки), усилив ощущение динамики и актуальности. Подробнее на Sostav.

«Вернель» стал мягче и премиальнее

Бренд «Вернель» получил редизайн от Heads : агентство выстроило единую дизайн-систему, сохранив узнаваемую «эмоциональную ДНК» бренда, но усилив мягкость, премиальность и читаемость линейки на полке.

Новый визуальный код объединил продукты через «волну», инфографику и фотостиль, сделав различия между сериями понятнее. Линейки («Свежая», «Ароматерапия», детская и другие) получили четкую систему акцентов, а премиальная Supreme — отдельную визуальную территорию с отсылками к парфюмерии.

Бамбук, кавай и свой язык: «Тануки» обновили айдентику

Сеть ресторанов «Тануки» вместе с ТУТКОВБУДКОВ представили новый фирменный стиль и логотип впервые с 2019 года. В основе редизайна — бамбук как ключевой визуальный символ: от паттернов до структуры дизайна, отсылающей к интерьерам ресторанов.

Обновился и маскот: он стал более «кавайным» и эмоциональным, а коммуникация получила собственный язык — с фирменными «танукинизмами» вроде «Конишуашечка» и «Аригатосики». Подробнее на Sostav.

«Обычное дело»: ONY переосмыслили айдентику инклюзивных мастерских

НКО «Обычное дело» вместе с ONY представили новую визуальную систему для инклюзивных мастерских, сместив фокус с благотворительного дискурса на труд, профессионализм и уважение к участникам.

В основе айдентики — коллажный подход: сочетание фотографии и ручной графики как метафора живого труда и многослойности процессов. Логотип трансформировался в аббревиатуру «ОД» с легкой асимметрией, а фотостиль стал документальным. Подробнее на Sostav.

«Вязанка» обновила упаковку: семейный бренд сделал навигацию проще

Бренд сосисок «Вязанка» провел ребрендинг ключевых линеек вместе с DDVB . Обновление должно было сохранить узнаваемость бренда, но сделать ассортимент более понятным для покупателей и заметным на полке.

Новая дизайн-система объединила линейки «Сливушки», «Молокуши», «Филейские» и продукты по ГОСТ, сохранив общий бренд-код и добавив каждой собственный характер. Для родителей упростили подачу информации о составе и качестве, для детей усилили эмоциональность через шрифты и визуальные акценты. Подробнее на Sostav.

«Жизнь складывается»: ENDY обновили бренд фонда «Бумажная птица»

Фонд «Бумажная птица» совместно с ENDY провел ребрендинг, чтобы изменить общественное восприятие паллиативной помощи и сделать разговор о ней более открытым и человечным.

В основе новой платформы — идея «Жизнь складывается», вдохновленная образом оригами из названия фонда. Концепция подчеркивает, что паллиативная помощь связана с качеством жизни, заботой и возможностью наполнять каждый день смыслом. Подробнее на Sostav.

«Моторика» сменила позиционирование и объединила экосистему под новым брендом

Группа «Моторика» провела ребрендинг совместно с LINII, отразив переход от производителя протезов к экосистеме решений в области ассистивных технологий, реабилитации и медицинской кибернетики.

Обновление объединило ключевые направления группы под общей идеей «технологий для жизни». Новый слоган — «Двигаться. Чувствовать. Жить.» — смещает акцент с устройств и диагнозов на возможности человека и качество жизни. Подробнее на Sostav.

UnaLuna: Fabula Branding создали бренд женской гигиены без табу и клише

UnaLuna — новый бренд средств женской гигиены для рынка Кыргызстан, разработанный Fabula Branding. Проект стремится уйти от медицинской и функциональной коммуникации категории, делая акцент на принятии себя, эстетике и естественности.

В основе бренда — образ луны как символа цикличности и гармонии. Название UnaLuna отсылает к естественным изменениям и поддерживает идею позитивного отношения к женскому телу и его ритмам.

«Мы знаем как»: Fabula Branding систематизировали бренд «Креолак»

«Креолак» совместно с Fabula Branding провел ребрендинг, превратив образ производителя сырных покрытий в бренд технологических решений для пищевой промышленности.

В основе нового позиционирования — платформа «Формула защиты будущего», которая подчеркивает научный подход, управление рисками и роль компании как долгосрочного партнера бизнеса. Параллельно агентство выстроило архитектуру продуктового портфеля и объединило разрозненные направления под единым зонтичным брендом.

Новая айдентика строится вокруг квадрата как символа стабильности и контроля, а слоган «Мы знаем как» акцентирует экспертность компании.

«Призвание строить»: Fabula Branding обновили бренд строительной компании

Milcons совместно с Fabula Branding провела ребрендинг, чтобы привести визуальный образ компании в соответствие с ее масштабом и экспертизой в строительстве полного цикла.

Агентство сократило название Milconstruction до более лаконичного Milcons и выстроило новую айдентику вокруг массивной типографики, символизирующей надежность и устойчивость. Ключевой деталью логотипа стала точка в конце названия — знак завершенности, ответственности и уверенной позиции бренда.

Новый слоган «Призвание строить» подчеркивает отношение компании к профессии, а обновлённая коммуникация делает бренд более цельным, деловым и узнаваемым во всех точках контакта.

Бренд бюро «Щука» связала айдентику MIAVKA вокруг красоты несовершенства

Бренд-бюро «Щука» представила айдентику для нового бренда MIAVKA — пряжи из Люксембурга. Вся айдентика строится на столкновении двух начал: структуры и отклонения от нее. Сбой в ряду становится главным выразительным средством — стройный процесс нарушается и получает новый импульс. В этом есть и ощущение обратимости: любую вещь можно распустить и пересобрать, материал технологичен и легко возвращается в работу. Начинать с MIAVKA нестрашно, даже если руки пока не уверены, а результат непредсказуем.

Логотип держит внутреннее напряжение через ровный каркас и косой срез букв. Генеративная графика воспроизводит сбой алгоритмически: буквы ведут себя как упругая ткань, деформируются и тянутся волной. Типографика работает в той же логике: начинается с плотного ритма, но постепенно рассыпается, нарушая сетку, как петля, соскочившая с ряда.

Вокруг пряжи MIAVKA складывается свой лайфстайл: расслабленный, несовершенный и в этом абсолютно честный. Этот тон считывается во всей айдентике, в том числе в упаковке и диджитал-носителях. Так MIAVKA объединяет вокруг себя людей, для которых красота рождается в процессе — даже если он внезапно отклоняется от плана.

ProteinREX навел порядок в ассортименте через единую дизайн-систему

Бренд десертов ProteinREX и Depot обновили визуальную архитектуру бренда после расширения портфеля до более чем 100 SKU. Из-за накопления разных дизайн-решений ассортимент стал выглядеть неоднородно, а навигация на полке — менее понятной для покупателей.

В рамках ребрендинга была создана единая дизайн-система и выстроена архитектура продуктовых линеек. Объединяющим элементом стала концепция Total Red, которая помогает собрать ассортимент в цельный бренд-блок и повысить узнаваемость.

Дополнительно переработали фуд-зоны, сделав их более фактурными и аппетитными. В результате бренд получил более целостный визуальный образ и понятную систему навигации внутри широкого ассортимента.

«Станция молочная» получила теплый деревенский редизайн

Компания X5 Group и Depot обновили дизайн СТМ «Станция молочная», чтобы визуально поддержать новое позиционирование бренда и сделать линейку более эмоциональной и заметной на полке.

Для ассортимента разработали модульную систему иллюстраций и цветовую навигацию по категориям. В визуальный мир бренда добавили знакомые деревенские образы — коров, гусей, блины и самовар, создающие ассоциации с летом, домашним уютом и натуральностью продуктов.

В результате бренд сохранил доступность и дружелюбие, но получил более современный и цельный образ. Новые key visual объединили линейку и усилили эмоциональную связь с покупателями.

Фонд «Озеро Байкал» получил новую digital-айдентику

Фонд «Озеро Байкал» совместно с Depot разработал новую digital-айдентику, чтобы сделать природоохранные инициативы более заметными и понятными для широкой аудитории.

Проект отвечает на ключевую проблему: даже масштабные экологические задачи сложно поддерживать, если человеку неясно, как именно он может включиться. Поэтому агентство сфокусировалось на создании цифрового образа, который быстрее переводит внимание в действие.

Новая система легла в основу сайта и мастер-шаблонов, усилив ясность коммуникации и помогая фонду говорить о защите Байкала просто, современно и убедительно — без потери масштаба темы.

Холодный чай с философией дзен и «космическим» позиционированием

Агентство UPRISE вместе с «Напитки Вместе» запустили бренд холодного чая ZENO, сделав ставку на идею внутреннего баланса и «цифрового дзена» в перегруженном мире FMCG.

Бренд строится вокруг философии дзен: мягкая фонетика названия, минималистичная упаковка и природные мотивы формируют ощущение спокойствия и осознанности. В линейке — классические вкусы холодного чая с добавлением витаминов группы B, ориентированные на аудиторию городских потребителей.

Ключевой визуальный элемент — круг в логотипе как символ целостности, дополненный каллиграфией и пейзажными ключ-вижуалами. Бренд усилили и через нестандартный ход: ZENO стал первым российским FMCG-брендом, «побывавшим в космосе», как часть имиджевой коммуникации.

Порядок как стратегия: UPRISE обновили айдентику Liberhaus

Liberhaus, СТМ «Пятёрочки», получил обновленную визуальную систему от UPRISE, в которой ключевая идея бренда «порядок и немецкая точность» стала главным языком дизайна.

Агентство сохранило преемственность, но усилило системность: минималистичный логотип, строгая геометрия и симметрия формируют ощущение структуры и контроля. Палитра построена на ахроматике — черном, белом и сером, а желтые акценты помогают бренду выделяться на полке и в digital-среде.

Новая айдентика масштабируется на разные категории товаров для дома и синхронизирована между офлайн- и онлайн-каналами. В результате Liberhaus стал выглядеть более современно и системно, не теряя узнаваемости для текущей аудитории.

UPRISE добавили французский сюжет в упаковку зефира «Шармель»

Бренд «Шармель» от производителя «Ударница» получил упаковку, разработанную UPRISE, с акцентом на французскую эстетику и эмоциональный сторителлинг.

Дизайн вдохновлен образом «маленького французского города»: нежные оттенки, иллюстрации и эффект тиснения формируют атмосферу уюта и легкой ностальгии. Центральный визуальный мотив — персонаж француженки с собачкой у кафе, усиливающий романтичный характер бренда.

Линейка вкусов (ваниль, клюква, земляничный смузи) встроена в цельную визуальную систему, ориентированную на женскую аудиторию, которая ценит баланс вкуса, эстетики и доступности.