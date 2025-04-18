8 Марта, богатыри и пицца: подборка мартовских активаций

Начало весны не только пробуждает от зимней спячки, но и вдохновляет на новые идеи. Как бренды отметили Масленицу, Международный женский день и даже День бобра? Какие необычные коллаборации появились в российском маркетинге? И какие культурные референсы решили использовать компании? Об этом в мартовской подборке Sostav.

Богатыри в городе: СТС прокачал народный фольклор до хайпа

СТС запустил масштабную промо-кампанию шоу «Богатырские игры»: с фолк-активностями на Масленицу, вирусными шествиями былинных героев по магазинам и маршруткам и гуляниями. Совместили BTL, outdoor и мемность — получился народный маркетинг с вау-эффектом. Подробнее на Sostav.

Звезды поддержали женщин в проекте «Заметные» на платформе «Дзен»

В честь 8 Марта «Дзен» запустил проект о великих женщинах, которые остались в тени известных мужчин. Артисты, такие как Сергей Жуков, Иосиф Пригожин и Jony, сменили имена в поддержку сильных женщин, которые повлияли на их жизнь. Жуков стал мужем Регины Бурд, Пригожин — мужем Валерии, а Jony — сыном Амины Гусейновой. Также на билбордах в городах-миллионниках в центре внимания оказались эти выдающиеся женщины. Подробнее на Sostav.

Прямой намек в эфире: как телеканал превращает желания в новости

К 8 Марта 360.ru запустил сервис «Прямой намек» — видеопоздравление в формате новостей. Ведущая на фоне студии называет имя получателя и озвучивает, какой подарок он хочет. Нужно ввести имена и презент на сайте, и получится персональный ролик для соцсетей — тонкий (или не очень) намек на мечту, достойную эфира. Подробнее на Sostav.

makelove создали украшения, символизирующие карьерный путь женщин

Агентство makelove в коллаборации с Krivokoso разработало уникальные брелки-украшения, основанные на историях преодолений сотрудниц компаний «СИБУР», «Самокат», «Сбер», «Лемана ПРО», «2ГИС», Х5 Digital, «Самолет», «Контур» и «Спортмастер». Каждое украшение — это символ карьерных трудностей и достижений женщин, от борьбы со стереотипами до совмещения карьеры и материнства. Проект подчеркивает важность поддержки и вдохновения для женщин на их пути к успеху. Подробнее на Sostav.

Великие женщины истории ответили Interpool на современные проблемы

Interpool представил интерактивный проект, где великие женщины из истории — Маргарет Тетчер, Жанна Д'Арк, Клара Цеткин, Екатерина II, Клеопатра и другие — «высказываются» на тему современных проблем, с которыми сталкиваются женщины. На лендинге они делятся мнениями о сексизме, гендерных ролях в семье и ограничении свободы выбора.

Улыбнись — и получи розу: как «Сбер» и Николай Василенко поздравили женщин в метро

Блогер Николай Василенко стал лицом (и голосом!) необычного проекта от Epique Communications и сервиса «Оплата улыбкой» от «Сбера». К 8 марта он раздавал розы в метро, а станции зазвучали его голосом: вместо стандартных объявлений — добрые фразы и ненавязчивая реклама. Василенко не просто раздавал цветы с бренд-лентами — он превращал будничную поездку в праздник. Идея активации — напомнить, что оплатить проезд можно не только картой, но и… улыбкой. Екатеринбург для этого проекта был выбран не случайно: здесь технология «Оплаты улыбкой» уже внедрена. Все поезда оформили специальными стикерами и макетами на неделю — с 8 по 15 марта.

«Донстрой» осветил Москву во время затмения

29 марта, во время частичного солнечного затмения, «Донстрой» и BBDO создали уникальный перформанс: в момент, когда солнце скрывалось за тенью Луны, диджитал-наружка в Москве вспыхнула с оптимистичным слоганом «Света должно быть больше». Рекламная кампания не только представляла жилой комплекс «Татарская 35», но и символизировала свет, который всегда должен побеждать тьму. Подробнее на Sostav.

Okko и «Самокат» создали джерси-пакет для дворовой Лиги чемпионов

Okko и «Самокат» запустили кампанию с шопером, который в одно движение превращается в футбольную майку. Вдохновленная Лигой чемпионов коллаборация дарит фанатам стиль, азарт и шанс устроить собственный матч после доставки. Подробнее на Sostav.

Food.ru выпустил рецептник по мотивам The Sims

К 25-летию культовой игры Food.ru (часть X5 Media ) превратил ностальгию в гастрономический кайф. В рецептах — жареный сыр, зелье стабильности и лаймовый пирог. Почти как у симов, только по-настоящему вкусно. Подробнее на Sostav.

Как «Островок» показал свободу удаленки через великих авторов

«Островок» и студия «Сирена» представили интерактивную игру, где пользователи узнают о гибкости работы и удаленке через истории великих писателей, таких как Цветаева и Гоголь. В игре исследуются их привычки и баланс работы с личной жизнью в путешествиях. Подробнее на Sostav.

МУРкетинг против выгорания: как Realweb создал кота-антистресс в Telegram

Realweb запустил игру «День МУРкетолога» — антистресс для маркетологов в Telegram. Кот-герой ловит задачи: рабочие ускоряют прогресс и выгорание, личные — снижают стресс. Игра напоминает: баланс — важнее дедлайнов. Лучшие игроки получили кофейные боксы и стикеры. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Музыка» и «Дайте танк (!)» сыграли на хрупкости

К релизу альбома «Хрупко» команда устроила арт-кампанию на грани перформанса: бетонные блоки из пенопласта, ледяной мерч и квест со стикерами. Так музыку можно было не только услышать, но и буквально потрогать — и разбить. Подробнее на Sostav.

Как Street Beat и Osteria Mario сыграли на поле креатива

Osteria Mario и Street Beat Kids сделали нестандартную коллаборацию: пиццу упаковали в коробку-игру, меню оформили в стиле магазина, а дети получили шанс выиграть кроссовки. Интеграция с детским журналом, интерактивная упаковка и креативная медийка сделали проект ярким инфоповодом. Подробнее на Sostav.

«Дзен» и Tears Of представили эксклюзивный дроп одежды на фестивале New Star Camp

«Дзен» и бренд Tears Of представили эксклюзивный дроп одежды для фестиваля New Star Camp. В рамках фестиваля была запущена сцена «Дзен Mountain Stage» на высоте 1600 метров. В коллекцию вошли лонгслив и футболка с уникальным дизайном, окрашенные в винтажный стиль с мягкостью ткани. Принт, изображающий персонажа Тирзика, разработан специально для фестиваля и отражает дух мероприятия.

Квартира как заказ: «Развитие» запустило доставку мечты

Воронежские улицы заполнили курьеры на мопедах с рюкзаками, но не с едой — с квартирами. Так ГК «Развитие» решила нестандартно продвигать свои новостройки: на рюкзаках надписи вроде «Твоя квартира уже в пути» и «Закажи квартиру», плюс сайт застройщика. Реклама обошлась без дорогих баннеров, зато с ярким визуалом и минимальными затратами. Курьеры стали живыми билбордами и символом того, как легко может быть сделан большой шаг — вроде покупки жилья. По словам компании, идея родилась из наблюдения за тем, как органично курьеры стали частью городской среды. А значит, если они доставляют пиццу и посылки, почему бы не представить, что однажды они привезут и ключи от квартиры? Этот формат получился заметным, живым и — главное — релевантным духу времени: быстро, просто, и с каплей самоиронии.

Магазин как галерея: как restore: переосмысливает формат розничного пространства

Бренд restore: превратил магазин на Неглинной в Москве в выставочное пространство — и это больше, чем просто декор. Внутри магазина можно не только протестировать технику Apple, но и буквально соприкоснуться с современным искусством. Вместо стандартных витрин — арт-инсталляции, вместо фоновой музыки — саунд-арт, созданный финалистами собственного конкурса digital art. Здесь можно случайно заскочить за новым чехлом, а уйти — с новой идеей или переосмыслением дихотомии «цветное vs. ч/б», как это предлагает выставка 2024 года. restore: как бренд не просто продает, а формирует культурную среду, объединяя технологичное и художественное. Магазин становится местом, где техника и творчество не просто сосуществуют, а усиливают друг друга.

Когда чипсы — это не просто перекус, а тизер к сериалу

BIGBON решил, что вкусы могут не только влиять на рецепторы, но и вызывать кинематографические флешбеки. В коллаборации с Okko бренд превратил свою обновленную линейку чипсов в целый интерактив: выбираешь вкус — получаешь киножанр. «Четыре перца» — это боевик, «Острый мед» — фантастика, а «Сыр» — добрый семейный фильм. Пользователь попадает на лендинг, кликает на свой вкус — и вуаля, подборка фильмов/сериалов от Okko уже ждет. Можно не только смотреть, но и участвовать в розыгрыше годового запаса снеков. Промокод на двухмесячную подписку Okko спрятан прямо внутри пачек.

Из обувного в фэшн-универсал: KARI примеряет новый гардероб

Весна 2025 — и KARI внезапно уже не просто «про обувь». Ретейлер, запустил собственную линейку мужской и женской одежды. Базовая капсула: футболки, джинсы, свитшоты и брюки, от XS до XXL, теперь доступны не только в офлайн-магазинах, но и на маркетплейсах.

Этот шаг логично вытекает из запуска линейки KARI TRENDS: бренд начал играть на территории моды с опорой на аналитику и быструю адаптацию к трендам.

Коты, крио-шоу и круглый стол: как Askona Home устроила интерьерное новоселье

Открытие гипермаркета Askona Home в Петербурге стало не просто запуском новой точки, а масштабным событием, объединившим профессиональное сообщество и широкую аудиторию. В первый день состоялось деловое мероприятие для дизайнеров и представителей интерьерной индустрии — круглый стол на тему изменений на рынке дизайна, модерируемый Анной Муравиной. Следом — открытие для широкой публики, с интерактивами, шоу-программой и атмосферой праздника. Эмоциональный акцент был сделан на деталях: коты, участвующие в открытии, конкурс в соцсетях, глиттер-бар и подарки за покупки. Такой подход превращает ритейл-пространство в место притяжения и взаимодействия. Askona Home продемонстрировала, как можно соединить B2B и B2C форматы, усилив открытие с помощью геймификации и эмпатии.

Цифровая защита как часть рутины: Kaspersky объединился с «Золотым Яблоком»

В начале марта в Telegram запустилось промо Kaspersky Premium с бонусом — подарочной картой «Золотого Яблока», которое разработало агентство GRAPE . Покупка цифровой подписки превращалась в бьюти-бандл: гарантированные карты от 500 до 3000 ₽ плюс шанс выиграть 10 000 ₽.

Механика была простой, а канал коммуникации — максимально приближенный к повседневности: кампания размещалась в lifestyle-каналах с нативной подачей и акцентом на удобный CPV. В итоге — 25% view rate и почти 2,5 тысячи интеракций.

В Kaspersky рассказали, что такой подход стал экспериментом — можно ли представить защиту данных как часть self-care-рутины. По словам команды, идея «связать функциональность с привычными удовольствиями» сработала: аудитория легко считывает пользу, если она встроена в знакомый контекст.

Food.ru поздравил коллег с Днем бобра

Кто сказал, что бобры не умеют праздновать? В Международный день бобра, команда Food.ru решила отметить его с фантазией и десертом.

В этот день медиаплатформа поздравила коллег и партнеров не просто словами, а настоящим подарком — с юмором, заботой и легким налетом кулинарного волшебства.

Food.ru и фонд «Выручаем» запустили «Ясные рецепты» — специальную рубрику для людей с ментальными особенностями

На Food.ru появилась новая постоянная рубрика — «Ясные рецепты». Это совместный проект медиаплатформы и фонда X5 Group «Выручаем», созданный для поддержки людей с ментальными особенностями.

Главная цель — сделать рецепты доступными и понятными. В адаптированных карточках — пошаговые инструкции с фото, минимум сложных терминов и максимум визуальной ясности. Специальные коллажи, четкие подписи и подробности, которые обычно опускают — все, чтобы процесс готовки стал удобным, простым и вдохновляющим.

Qugo поддерживает бухгалтеров в моменты отчетности с помощью медитации

В разгар отчетного ада, когда цифры лезут из ушей, а дедлайны подступают со всех сторон, Qugo решил напомнить: даже самые стойкие специалисты заслуживают передышку. И запустил для бухгалтеров короткую, но эффективную медитацию.

Без мантр и ладана — только спокойный голос, немного заботы и минута тишины.